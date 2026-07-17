Zásah ODS v centru Prahy. Z kandidátky zmizel nevysvětlený boháč

Výkonná rada ODS rozhodla, že oblastní sdružení Praha 1 musí přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Bývalý radní hlavního města a někdejší starosta Prahy 1 Filip Dvořák na ní podle vedení strany nemá figurovat.
Pokud místní organizace rozhodnutí nerespektuje, zasáhne regionální rada ODS, která kandidátku sestaví sama.
„Bylo to jednomyslné rozhodnutí výkonné rady ODS. Filip Dvořák nebude na kandidátce občanských demokratů Prahy 1 a zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat. A pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu, aby takovou kandidátku sestavila,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Vedení strany žádá vysvětlení majetku
Za rozhodnutím stojí pochybnosti kolem rozsáhlého dědictví, které Dvořák získal po svém otci Karlu Dvořákovi.
Podle vedení ODS musí každý politik usilující o veřejnou funkci umět věrohodně doložit původ svého majetku a rozptýlit případné pochybnosti. Předsednictvo strany dospělo k závěru, že Dvořákova vysvětlení nebyla dostatečná.
„Pan Dvořák nám neřekl nic, co by neřekl médiím. My jsme s tím spokojeni nebyli a tomu odpovídalo i to hlasování. Nikdo se nezdržel, všichni byli pro,“ řekl první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
Dědictví za 232 milionů korun
Celou kauzu odstartovaly informace Seznam Zpráv, podle nichž notář ocenil dědictví po Karlu Dvořákovi na přibližně 232 milionů korun.
Podle zveřejněného notářského soupisu, který měl mít osm stran, zdědil Filip Dvořák mimořádně rozsáhlý majetek. Patří do něj šest bytů v Praze, apartmány ve Špindlerově Mlýně, patnáct diamantů, zlato, šperky, cenné papíry, dluhopisy, několik automobilů, přibližně 17,5 milionu korun v hotovosti i jachta kotvící v chorvatském Sukošanu.
Právě rozsah dědictví vyvolal otázky, jak mohl Dvořákův otec, který téměř padesát let působil jako gynekolog a porodník, takový majetek nashromáždit. Další pozornost vzbudila skutečnost, že podle dostupných údajů nikdy nevystupoval jako majitel žádné společnosti.
Filip Dvořák následně uvedl, že jeho otec celý život investoval, majetek budoval dlouhodobě a své finance spravoval samostatně. Zdůraznil také, že notářské ocenění odpovídá tržní hodnotě majetku ke dni úmrtí, nikoli tomu, za kolik byly jednotlivé věci v minulosti pořízeny. Současně odmítl, že by se na správě otcových investic podílel.
Ani tato vysvětlení ale vedení ODS nepřesvědčila.
Pozornost vzbudily i další majetkové poměry rodiny
Seznam Zprávy upozornily i na další majetkové transakce spojené s rodinou Filipa Dvořáka.
Podle serveru poskytl svému pětadvacetiletému synovi více než 38 milionů korun na koupi luxusního apartmánu ve Špindlerově Mlýně. Byt o rozloze 164 metrů čtverečních měl syn pořídit bez hypotečního úvěru.
Dvořák potvrdil, že kupní cenu zaplatil ze svých vlastních prostředků. Na otázku, zda peníze pocházely právě z dědictví po jeho otci, ale konkrétně neodpověděl.
Tím výčet rodinného majetku nekončí. Dvořák nebo jeho firmy mají vlastnit také dva byty s garážemi v pražských Jinonicích. Politik je rovněž spolumajitelem bývalého mlýna v Netvořicích na Benešovsku, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Nemovitost disponuje bazénem, parkem o rozloze přibližně 12 tisíc metrů čtverečních, čtyřmi ložnicemi, pěti koupelnami a dalšími sedmi pokoji. V současnosti je nabízena k prodeji za přibližně 70 milionů korun.
Další pozornost vzbudil také čtyřpatrový činžovní dům v centru Prahy, který podle Seznam Zpráv získal Dvořákův syn od své matky. Darovací smlouva obsahuje předkupní právo jak pro Filipa Dvořáka, tak pro matku obdarovaného.
Podobné otázky se objevily už před lety
Média připomněla, že nejde o první případ, kdy se majetkové poměry rodiny dostaly do centra pozornosti.
Už v roce 2010 se objevily informace, že tehdy pětaosmdesátiletý Karel Dvořák pořídil nemovitosti za více než 33 milionů korun. Filip Dvořák tehdy připustil, že otci s nákupy pomáhal, původ peněz ale rodina veřejně blíže nevysvětlila.
Dva apartmány ve Špindlerově Mlýně, které Karel Dvořák pořídil přibližně za 15,7 milionu korun, měl prodat Filip Dvořák v roce 2020 za téměř 29,5 milionu korun.
Domovská organizace se Dvořáka zastala
Zatímco celostátní vedení ODS požaduje jeho vyškrtnutí z kandidátky, oblastní rada ODS Praha 1 se za svého člena postavila.
Výzvu vedení označila za nešťastnou a odmítla tvrzení, že by Filip Dvořák své majetkové poměry nevysvětlil. Sám politik uvedl, že všechny podstatné informace zveřejnil na sociálních sítích a další vyjádření poskytovat nehodlá.
Filip Dvořák patří mezi dlouholeté komunální politiky ODS. V minulosti působil jako radní hlavního města i starosta Prahy 1. V čele místní organizace stál také v roce 2011, kdy tehdejší vedení ODS pod vedením Petra Nečase zrušilo celopražskou organizaci kvůli opakovaným kauzám.
Jeho jméno se v minulosti objevilo také v souvislosti s některými transakcemi s obecním majetkem, například při nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z těchto podezření se ale podle dostupných informací nevedlo k prokázání protiprávního jednání.
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