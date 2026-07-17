„Kolik papalášů bouralo? Rezignovali?“ Vyoralova nepříjemná otázka k Turkovi

17.07.2026 19:30 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Kolik předchozích papalášů a potentátů bouralo… A odstoupili?“ ptá se komentátor Tomáš Vyoral ve spojitosti s kauzou poslance Filipa Turka (Motoristé Sobě), u níž opozice požaduje rezignaci na veškeré veřejné funkce. Ohledně nehody míní, že ji má prošetřit policie.

„Kolik papalášů bouralo? Rezignovali?“ Vyoralova nepříjemná otázka k Turkovi
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Filip Turek se v Praze vyboural s vozem převážejícím krev. A je z toho celospolečenská kauza, u které má skoro každý jasno, kdo je na vině. Jaký názor na bouračku Filipa Turka máte vy?

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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Upřímně řečeno jsem k tomu trochu ambivalentní. Nevím. Neznám onu křižovatku ani onu současnou změnu pruhů či jak to bylo. Můj pocit je takový, že Filip si asi chtěl usnadnit cestu a udělal přestupek. Neb, pokud jde o cestu k němu do kanceláře, tak ji asi trochu musí mít najetou a vědět, jak to tam chodí. Nicméně dle všeho onen řidič ve voze převážejícím krev taky nejel tak, jak by asi měl. Tedy chyba je na obou stranách. Naštěstí v neštěstí se nestalo nic super vážného. Zbytek ať vyšetří policie a dá do placu svůj verdikt.

Mgr. Filip Nekola, MPA

  • ODS
  • zastupitel měst. části
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Měl by podle vás Filip Turek rezignovat na své funkce?

Kvůli této kauze, kdy pologramoti mediálního a politického hlavního proudu v čele se soudruhem prezidentem s IQ 107 strop jedou masírku a mají jasno? Nevím proč… Kolik předchozích papalášů a potentátů bouralo… A odstoupili? Kolik předchozích politruků tunelovalo, kradlo, šikanovalo během koronafašismu… A odstoupili? Ba naopak často dostali další fajnou trafiku a parazitují na naší práci a našich těžce vydělaných penězích dále... Nechci omlouvat jeden přestupek druhým, ale za daleko horší přestupky a zločiny se dostávaly metály a nerezignovalo se. Takže zase nebuďme hrr.

Evropské televizní společnosti dostaly obsáhlý manuál, jak správně natáčet ženy při atletických přenosech. Jeho cílem je prý „zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů kamer a zpomalených opakovaných záběrů“. Si tak říkám, že s tímhle přístupem asi skutečně všichni vymřeme. Myslíte, že se pak na ženský sport bude někdo dívat?

Zhýčkaní, zregulovaní, zfanatizovaní, zdegenerovaní bohužel padneme jako řada říší a lidských společností před námi… Chybí mi tu informace, od koho onen manuál byl? Každopádně jsem přesvědčen, že mediální trubci a štětečky to budou respektovat se vším nasazením svazáků všeho druhu, dokud jim to bude řádně přinášet love, poplácání po zádech a pohlazení jejich zamindrákovaného a nesebevědomého ega.

Bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn prohlašuje, že Ukrajinci musí zabít co nejvíc Rusů, aby co nejvíc Rusů zachránili. Co na tyto Foltýnovské úvahy říkáte?

Děkujeme za názor a posíláme klíčenku ve tvaru Člověka v tísni. A na dobrou noc bych od zeleného bezmozka Foltýna poprosil ještě tu o sviních a kopání příkopů. Samozřejmě, že Foltýn je jeden z nejhorších gizdů vůbec, kterému může žrát jeho nenávistné žvásty jen úplný blázen a dávat mu prostor v jakémkoliv médiu jen absolutní idiot – počínaje vlastníkem, přes investora, šéfredaktora až po polodementního redaktora. Tečka.

Moderátor Čestmír Strakatý se prý zhroutil z hejtů, které dostával kvůli fotce s Klempířem. Jak se na to díváte, když některé mainstreamu nemilé osoby zažívají něco podobného v podstatě denně?

Čestmír Strakatý je zručný moderátor, nicméně od samého počátku říkám, že ač se relativně snaží, tak je to uvědomělý svazák, který se bezpečně drží na té správné straně. A holt se mu teď „poštěstilo“ medicíny, kterou běžně a na denním pořádku dostávají lidé s názorem jiným, než je ten mainstreamový, prorežimní, provládní, oficiální… Bohužel pro něj se vyfotil s ministrem kultury a od svých vlastních spolusoudruhů dostal asi takovou čočku, na kterou doposud nebyl zvyklý – neb byl na správné straně jen chválen a poplácáván… Tak nějak jsem nečekal, že to bude taková sněhová vločka a měkouš, že se složí po několika hejtech na sociálních sítích. Dle mého názoru slaboch. Čekal jsem, že vydrží víc. Nicméně co tě nezabije, to tě posílí… když se k tomu správně postavíš. Nejsem si jistý, že tohle lepší člověk jeho typu zvládne, ale držím mu pěsti.

Evropská unie se chlubí, že je to kvůli ní, že nám z kohoutku teče pitná voda, protože ustanovila takové regulace. Co na to říci?

Řekl bych, že pitná voda nám z kohoutku neteče díky Evropské utopii, ale navzdory ní a jejím totalitním regulacím a nařízením. Politbyro Evropské unie je po druhé světové válce jedno z největších zel pro evropské země a její občany vůbec.

Psali jsme:

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Pavel může natropit i v OSN. Vyoral naznačil, kdo mu píše „notičky“

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://environment.ec.europa.eu

https://www.sport.cz

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EU , sport , Turek , pitná voda , Foltýn , Vyoral , Strakatý

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