„Kolik papalášů bouralo? Rezignovali?“ Vyoralova nepříjemná otázka k Turkovi

Filip Turek se v Praze vyboural s vozem převážejícím krev. A je z toho celospolečenská kauza, u které má skoro každý jasno, kdo je na vině. Jaký názor na bouračku Filipa Turka máte vy?
Upřímně řečeno jsem k tomu trochu ambivalentní. Nevím. Neznám onu křižovatku ani onu současnou změnu pruhů či jak to bylo. Můj pocit je takový, že Filip si asi chtěl usnadnit cestu a udělal přestupek. Neb, pokud jde o cestu k němu do kanceláře, tak ji asi trochu musí mít najetou a vědět, jak to tam chodí. Nicméně dle všeho onen řidič ve voze převážejícím krev taky nejel tak, jak by asi měl. Tedy chyba je na obou stranách. Naštěstí v neštěstí se nestalo nic super vážného. Zbytek ať vyšetří policie a dá do placu svůj verdikt.
Mgr. Filip Nekola, MPA
Měl by podle vás Filip Turek rezignovat na své funkce?
Kvůli této kauze, kdy pologramoti mediálního a politického hlavního proudu v čele se soudruhem prezidentem s IQ 107 strop jedou masírku a mají jasno? Nevím proč… Kolik předchozích papalášů a potentátů bouralo… A odstoupili? Kolik předchozích politruků tunelovalo, kradlo, šikanovalo během koronafašismu… A odstoupili? Ba naopak často dostali další fajnou trafiku a parazitují na naší práci a našich těžce vydělaných penězích dále... Nechci omlouvat jeden přestupek druhým, ale za daleko horší přestupky a zločiny se dostávaly metály a nerezignovalo se. Takže zase nebuďme hrr.
Evropské televizní společnosti dostaly obsáhlý manuál, jak správně natáčet ženy při atletických přenosech. Jeho cílem je prý „zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů kamer a zpomalených opakovaných záběrů“. Si tak říkám, že s tímhle přístupem asi skutečně všichni vymřeme. Myslíte, že se pak na ženský sport bude někdo dívat?
Zhýčkaní, zregulovaní, zfanatizovaní, zdegenerovaní bohužel padneme jako řada říší a lidských společností před námi… Chybí mi tu informace, od koho onen manuál byl? Každopádně jsem přesvědčen, že mediální trubci a štětečky to budou respektovat se vším nasazením svazáků všeho druhu, dokud jim to bude řádně přinášet love, poplácání po zádech a pohlazení jejich zamindrákovaného a nesebevědomého ega.
Bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn prohlašuje, že Ukrajinci musí zabít co nejvíc Rusů, aby co nejvíc Rusů zachránili. Co na tyto Foltýnovské úvahy říkáte?
Děkujeme za názor a posíláme klíčenku ve tvaru Člověka v tísni. A na dobrou noc bych od zeleného bezmozka Foltýna poprosil ještě tu o sviních a kopání příkopů. Samozřejmě, že Foltýn je jeden z nejhorších gizdů vůbec, kterému může žrát jeho nenávistné žvásty jen úplný blázen a dávat mu prostor v jakémkoliv médiu jen absolutní idiot – počínaje vlastníkem, přes investora, šéfredaktora až po polodementního redaktora. Tečka.
Moderátor Čestmír Strakatý se prý zhroutil z hejtů, které dostával kvůli fotce s Klempířem. Jak se na to díváte, když některé mainstreamu nemilé osoby zažívají něco podobného v podstatě denně?
Čestmír Strakatý je zručný moderátor, nicméně od samého počátku říkám, že ač se relativně snaží, tak je to uvědomělý svazák, který se bezpečně drží na té správné straně. A holt se mu teď „poštěstilo“ medicíny, kterou běžně a na denním pořádku dostávají lidé s názorem jiným, než je ten mainstreamový, prorežimní, provládní, oficiální… Bohužel pro něj se vyfotil s ministrem kultury a od svých vlastních spolusoudruhů dostal asi takovou čočku, na kterou doposud nebyl zvyklý – neb byl na správné straně jen chválen a poplácáván… Tak nějak jsem nečekal, že to bude taková sněhová vločka a měkouš, že se složí po několika hejtech na sociálních sítích. Dle mého názoru slaboch. Čekal jsem, že vydrží víc. Nicméně co tě nezabije, to tě posílí… když se k tomu správně postavíš. Nejsem si jistý, že tohle lepší člověk jeho typu zvládne, ale držím mu pěsti.
Evropská unie se chlubí, že je to kvůli ní, že nám z kohoutku teče pitná voda, protože ustanovila takové regulace. Co na to říci?
Řekl bych, že pitná voda nám z kohoutku neteče díky Evropské utopii, ale navzdory ní a jejím totalitním regulacím a nařízením. Politbyro Evropské unie je po druhé světové válce jedno z největších zel pro evropské země a její občany vůbec.
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