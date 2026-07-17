Hlaváček (STAN): Čtvrti, kde obyvatelé najdou vše

Metodiku spoluúčasti investorů, tedy pravidla, podle kterých se developeři férově podílejí na rozvoji pražských čtvrtí, máme teprve 4 roky. Ale za tu poměrně krátkou dobu se nám podařilo získat přes 7,3 miliardy. korun na rozvoj městské infrastruktury. A to považuji za obrovský úspěch pro město. ? Celkem 27 plánovacích smluv, které jsme vyjednali, přináší městu třeba nové školky a školy, parky, sportoviště, veřejná prostranství, dopravní infrastrukturu nebo i obecní byty. Získané prostředky se přitom vždy vrací do lokality, kde nová výstavba vzniká.
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Nejnovější smlouvy jsme uzavřeli v Dubči, kde investor plánuje výstavbu zcela nové čtvrti, a přispěje městu a městským částem 623 milionů korun. Na novou čtvrť naváže také městský developer, který má v tuto chvíli již pravomocné územní rozhodnutí na první etapu městské bytové výstavby na území Dolních Počernic. Zároveň zde připravujeme novou základní školu.
Další lokalitou je Waltrovka na Praze 5, kde celkový příspěvek činí 27 milionů Kč a bude směřovat na občanskou vybavenost. Dodatek k již existující smlouvě jsme uzavřeli také na Rohanu v Karlíně, kde developer přispívá významnou částkou na základní školu, kterou připravuje městská část. Předsedkyní pro výstavbu školy je přitom čtyřka naší kandidátky Hana Novotná, zastupitelka Prahy 8.
Metodiku uplatňujeme zejména tam, kde změnou územního plánu výrazně zhodnocujeme pozemky soukromých investorů. Je to win-win spolupráce - developeři mají jasná a předvídatelná pravidla a město získává veřejnou vybavenost nebo finanční prostředky. Výsledkem je dohoda v území a předvídatelnost, které přinášejí rozvoj nových čtvrtí, kde obyvatelé najdou vše, co k životu potřebují.
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
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