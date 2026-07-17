Povodí Moravy: Stavba záchytného profilu plavenin u Prosenic

17.07.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Výstavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic, který je součástí komplexní protipovodňové ochrany města Přerova, pokračuje podle harmonogramu.

Povodí Moravy: Stavba záchytného profilu plavenin u Prosenic
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy

Na projektu, jehož cílem je zachytávat plaveniny a tím snížit riziko ucpání mostních profilů ve městě, byly v uplynulých týdnech dokončeny betonáže všech zavazujících základových žeber přelivné zdi i všech třiceti dilatačních úseků jejich základů.

„Pokračují také práce na výstavbě prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již dokončena. Současně probíhají také práce na základech česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově,“ řekl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 7247 lidí

Přestože stavba prošla standardním povolovacím procesem a disponuje všemi potřebnými povoleními, ekologičtí aktivisté některá z nich veřejně zpochybnili. Na základě podnětu proto provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu zaměřenou na dodržování zákonných ustanovení, zejména z hlediska možného ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě. „Inspekce neshledala porušení právních předpisů a potvrdila, že stavba je realizována v souladu se zákonem. Jasně tak potvrdila správnost našeho postupu i postupu orgánů státní správy. Jsem rád, že se podařilo vyvrátit některá zavádějící či nepravdivá tvrzení, která se po zahájení stavby objevila ve veřejném prostoru,“ dodal Bělaška.

Povodí Moravy při realizaci stavby průběžně postupuje podle vydaných povolení a podmínek stanovených dotčenými orgány. Součástí přípravy i provádění stavby je také zohlednění požadavků na ochranu přírody v dotčené lokalitě. Záchytný profil nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách u Kazeta, na nábřeží Dr. E. Beneše a u tenisového areálu. Po jeho realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně padesátileté povodně.

Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku. Náklady na stavbu ve výši 79,5 mil. Kč budou hrazeny z 85 % Ministerstvem zemědělství z dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi V“ a zbývajících 15 % uhradí rovným dílem Město Přerov a Olomoucký kraj.

Psali jsme:

Povodí Moravy: Na Dyji řešíme následky místo příčin
Povodí Moravy realizuje opatření proti úhynu ryb
Povodí Moravy: Rychlejší omezení fosforu i lepší monitoring
Povodí Moravy: I přes sucho je třeba dál budovat protipovodňová opatření

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

kraj Olomoucký , ochrana , povodeň , Povodí Moravy , Přerov , stavba , TZ

Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Povodí Moravy: Stavba záchytného profilu plavenin u Prosenic

22:03 Povodí Moravy: Stavba záchytného profilu plavenin u Prosenic

Výstavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic, který je součástí komplexní protipovo…