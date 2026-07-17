Povodí Moravy: Stavba záchytného profilu plavenin u Prosenic

Na projektu, jehož cílem je zachytávat plaveniny a tím snížit riziko ucpání mostních profilů ve městě, byly v uplynulých týdnech dokončeny betonáže všech zavazujících základových žeber přelivné zdi i všech třiceti dilatačních úseků jejich základů.
„Pokračují také práce na výstavbě prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již dokončena. Současně probíhají také práce na základech česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově,“ řekl investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.
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Přestože stavba prošla standardním povolovacím procesem a disponuje všemi potřebnými povoleními, ekologičtí aktivisté některá z nich veřejně zpochybnili. Na základě podnětu proto provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu zaměřenou na dodržování zákonných ustanovení, zejména z hlediska možného ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě. „Inspekce neshledala porušení právních předpisů a potvrdila, že stavba je realizována v souladu se zákonem. Jasně tak potvrdila správnost našeho postupu i postupu orgánů státní správy. Jsem rád, že se podařilo vyvrátit některá zavádějící či nepravdivá tvrzení, která se po zahájení stavby objevila ve veřejném prostoru,“ dodal Bělaška.
Povodí Moravy při realizaci stavby průběžně postupuje podle vydaných povolení a podmínek stanovených dotčenými orgány. Součástí přípravy i provádění stavby je také zohlednění požadavků na ochranu přírody v dotčené lokalitě. Záchytný profil nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách u Kazeta, na nábřeží Dr. E. Beneše a u tenisového areálu. Po jeho realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně padesátileté povodně.
Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku. Náklady na stavbu ve výši 79,5 mil. Kč budou hrazeny z 85 % Ministerstvem zemědělství z dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi V“ a zbývajících 15 % uhradí rovným dílem Město Přerov a Olomoucký kraj.
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