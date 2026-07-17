Vondráček (Svobodní): Když je přání otcem myšlenky

17.07.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k údajnému diplomatickému výprasku na summitu NATO, o kterém mluvil prezident Pavel

Vondráček (Svobodní): Když je přání otcem myšlenky
Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Škodolibá radost byla cítit při videorozhovoru Petra Pavla, když mluvil o diplomatickém výprasku ČR v Ankaře. Možná si ale neuvědomil, že jeho úšklebek fakticky míří na hlavu Petra Fialy a jeho vlády.

Právě jejich výsledky v poslední letech ohledně výdajů na obranu způsobily, že Česká republika mluvila ústy premiéra na summitu NATO v pořadí jako úplně poslední. V posledním roce vládnutí Fialova kabinetu, v roce 2025, jsme totiž měli nejmenší procento výdajů na obranu ze všech zemí aliance.

To je jediný hmatatelný diplomatický výprask Česka, všechno ostatní jsou jen domněnky a přání otcem myšlenky.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

NATO , Pavel , summit , Svobodní , Vondráček

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Zkritizoval prezident Pavel neúmyslně výsledky Fialovy vlády?


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Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Viděl jste videa z nehody?

Na nich je přeci jasně vidět, že Turek minimálně objížděl kolonu odbočovacím pruhem to přeci také není normální chování. A pokud se prokáže jeho vina, což je podle mě jisté, měl by podle vás jako poslanec skončit? Vždyť co dobrého jako poslanec udělal? Nic, jen se řeší neustále jeho kauzy.

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