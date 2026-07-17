Vondráček (Svobodní): Když je přání otcem myšlenky

Škodolibá radost byla cítit při videorozhovoru Petra Pavla, když mluvil o diplomatickém výprasku ČR v Ankaře. Možná si ale neuvědomil, že jeho úšklebek fakticky míří na hlavu Petra Fialy a jeho vlády.
Právě jejich výsledky v poslední letech ohledně výdajů na obranu způsobily, že Česká republika mluvila ústy premiéra na summitu NATO v pořadí jako úplně poslední. V posledním roce vládnutí Fialova kabinetu, v roce 2025, jsme totiž měli nejmenší procento výdajů na obranu ze všech zemí aliance.
To je jediný hmatatelný diplomatický výprask Česka, všechno ostatní jsou jen domněnky a přání otcem myšlenky.
Mgr. Libor Vondráček
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku