Ženy na Hrad! Shromáždění a pochod k oslavě Mezinárodního dne žen

Při příležitosti Mezinárodního dne žen se v Praze dne 8. března 2018 od 15:00 hodin uskuteční pochod Ženy na Hrad!, který se vydá z Klárova na Hradčanské náměstí. Akce, kterou pořádá Koalice 8. března, není pouze připomínkou všeho, co si ženské hnutí v historii vydobylo, ale také snahou poukázat na aktuální problémy, jimž nejen ženy v současné společnosti čelí.

Organizátorky a organizátoři se hlásí k tradici tzv. Pochodů žen, které se v zahraničí konají proto, aby kriticky reagovaly na hrozbu omezování ženských práv, vzrůstající socioekonomické nerovnosti, xenofobii či ničení životního prostředí.

Letošní Mezinárodní den žen je zároveň dnem, kdy bude do úřadu uveden staronový prezident Miloš Zeman. Pochod Ženy na Hrad! chce proto upozornit, jak falešná je stylizace Miloše Zemana do role “lidového” prezidenta či "prezidenta dolních 10 milionů". Připomene prezidentovu aroganci vůči sociálně slabým, osobám zatíženým exekucemi či seniorkám a seniorům, kteří nemají prostředky k zaplacení nájemného či poplatky v nemocnici. "Přitom nesmíme zapomínat, že jsou to z větší části právě ženy, kdo, zejména v důchodovém věku, žije pod hranicí chudoby", říká Soňa Tichá ze Socialistické Solidarity.

Akce má pro tento rok jako své druhé téma otázku klimatických změn. Ty způsobují nevratné škody, vyhánějí lidi z jejich domovů a potenciálně ohrožují existenci lidstva. Zároveň má akce dát najevo nespokojenost se způsobem, jakým čeští politici k takto závažným otázkám přistupují. Magdalena Šipka z kolektivu RFK k tomu uvádí: "Feministické hnutí vždy zdůrazňovalo hodnotu péče o vše živé, kterou stávající systém, založený na hromadění zisku pro úzkou skupinu nejbohatších, neustále pošlapává. Je třeba naprosto nepřijatelné, když Miloš Zeman žertuje o znásilňování ekologických aktivistek, zatímco je ve světě každý druhý den zavražděn další ochránce přírody."

autor: Tisková zpráva