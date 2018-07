Změna předsedy Technologické agentury ČR

Níže pár řádků Petra Očka rekapitulujících jeho působení v čele TA ČR:

Vážení,

rád bych se s Vámi touto cestou rozloučil a poděkoval za dosavadní spolupráci během mého působení v Technologické agentuře ČR. Má mise předsedy v agentuře končí ke dni 30. června 2018. Bylo pro mě ctí být po dobu více než dvou let v čele tak progresivního klíčového subjektu pro podporu aplikovaného výzkumu v České republice. Agentura má profesionální tým, který odvádí velký kus náročné a poctivé práce. Mé velké poděkování za veškerou spolupráci však patří i Vám partnerům ze státní správy, akademické i podnikové sféry, bez kterých by agentura nemohla fungovat a existovat.

Společnými silami se nám podařilo mnoho dobrých věcí. Kdybych měl připomenout ty nejnáročnější, budu hovořit především o našich programech na podporu aplikovaného výzkumu, jejichž dobré fungování je pro nás vždy klíčové. Bez jakýchkoli zásadních problémů proběhly všechny veřejné soutěže a dočkali jsme se pozitivního hodnocení od mnoha našich partnerů, zejména v nových programech THÉTA, ZÉTA či ÉTA. Velké množství práce odvedla agentura také na přípravě nových programů – vedle programů THÉTA a ÉTA to jsou také programy DELTA2, KAPPA či Národní centra kompetence 1.

Spustili jsme také zcela nová schémata podpory, která podporují vyšší zapojení českých firem i výzkumných organizací do evropských programů podpory (zejména Horizont 2020), či třeba větší zapojení soukromého kapitálu. Jde zejména o zapojení TA ČR do relevantních schémat ERA-NET Cofund či Seal of Excellence pro SME Instrument, resp. také spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na dofinancování části neveřejných nákladů projektů podpořených TA ČR formou finančních nástrojů. To vše považuji také za důležitou součást přípravy agentury na období po roce 2020, kdy se znatelně sníží objem prostředků, které ČR obdrží ze strukturálních fondů EU.

Velké posuny nastaly také v zintenzivnění spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Především bych rád zmínil, že se nám v roce 2017 dostalo cti vést vysoce respektovanou evropskou síť tří desítek evropských inovačních agentur TAFTIE. Předsednictví TA ČR v TAFTIE bylo i prestižní záležitostí pro Českou republiku a dalo nám možnost diskutovat budoucnost evropské podpory výzkumu a inovací. Rozšířili jsme bilaterální spolupráci v programu DELTA s dalšími prioritními zeměmi – například s Německem či Izraelem – a připravují se další spolupráce například s Kanadou či Japonskem.

Synergicky jsme rozvinuli mnohem užší spolupráci s ministerstvy a s dalšími klíčovými úřady, ale také s agenturami a dalšími institucemi v rámci nově vzniklé platformy Tým Česko. Začali jsme se angažovat více i na regionální úrovni a to zejména formou spuštění regionálních kontaktních center ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Dnes tedy můžete v každém kraji konzultovat programy TA ČR a budeme také více spolupracovat s klíčovými institucemi regionálních inovačních ekosystémů.

Tyto i mnohé další aktivity Technologické agentury pro podporu a rozvoj aplikovaného výzkumu a technologického transferu by nebylo možné zodpovědně připravovat a implementovat bez Vaší podpory a také bez stabilního týmu kvalitních lidí. Jsem proto velmi rád, že tým v agentuře je vysoce kvalifikovaný, funkční a odhodlaný s chutí pracovat. Věřím tedy, že zachováte Vaši přízeň Technologické agentuře ČR i nadále.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se na její pokračování v nové roli náměstka pro řízení sekce technologie 4.0 Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato nová sekce se bude koncepčně věnovat podpoře nových technologických trendů. Je to pro mne velkou výzvou a dalším krokem, jenž logicky navazuje na mé působení v agentuře.

Petr Očko

