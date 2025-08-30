Zoo Liberec zapůjčila chovného samce Safari Parku Dvůr Králové

30.08.2025 22:08 | Tisková zpráva

Zoo Liberec půjčuje geneticky cenného samce osla somálského za účelem rozšíření populace tohoto vymírajícího druhu.

Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

38 evropských zoologických zahrad, pouhých 141 jedinců v chovech a přibližně čtyři sta posledních zvířat ve volné přírodě, taková je aktuální situace osla somálského, jednoho z nejohroženějších druhů kopytníků na světě. Zoo Liberec je do jeho chovu zapojena již od roku 1991 a nyní půjčuje svého chovného a geneticky cenného samce do Safari Parku Dvůr Králové za účelem dalšího rozmnožení a rozšíření populace tohoto vymírajícího druhu.

Ve čtvrtek 28. srpna odcestoval z liberecké zoologické zahrady pětiletý samec osla somálského Rehani. Novým dočasným domovem se mu stane Safari Park Dvůr Králové, kde v současnosti chovný samec chybí. „V Liberci se chovné klisny zdají být březí, proto je možné v rámci blízké spolupráce dočasně přesunout Rehaniho do Dvora Králové. Tam, poté co se jejich agresivní hřebec ukázal být chovatelsky nevyužitelný, stojí tři klisny s potenciálem pomoci stagnující populaci v lidské péči,“ uvedl liberecký zoolog Luboš Melichar. V Safari Parku stráví zhruba měsíc a s nástupem podzimu se vrátí zpět pod Ještěd.

osel

Osel somálský; foto Anna Zimová

Do dvorské zoo přicestoval samec osla ještě v dopoledních hodinách a okamžitě po příjezdu byl vypuštěn do výběhu mezi tamní samice. „Osly somálské je v Safari Parku ideální spojovat v obrovském letním výběhu. Protože bylo vše třeba stihnout ještě v letním režimu, který skončí na konci září a osli se přesunou na zimoviště, s kolegy z Liberce i s koordinátorem chovu jsme tedy dohodli toto rychlé a pro evropský chov potenciálně významné řešení. Spojení proběhlo bez větších komplikací a doufáme, že liberecký hřebec tu svou krátkou misi úspěšně naplní,“ doplňuje zoolog Luděk Čulík ze Safari Parku Dvůr Králové.

Osli somálští patří mezi nejohroženější zvířecí druhy na planetě. Jejich populace v přírodě, čítající ne více než 200 dospělých jedinců, je na pokraji vyhynutí. Klíčovou roli v jejich záchraně proto sehrávají zoologické zahrady, které se snaží zajistit stabilní záložní populaci. V posledních letech však počty oslů somálských v lidské péči nedosahují potřebné úrovně, a proto je úzká a koordinovaná spolupráce mezi jednotlivými institucemi nezbytná.

„Takovéto transfery zvířat mezi zoologickými zahradami jsou pro záchranu druhu naprosto zásadní. Jen díky nim dokážeme udržovat genetickou pestrost a zajistit, aby populace v lidské péči byla dostatečně silná a životaschopná,“ vysvětluje Melichar.

autor: Tisková zpráva

