„Zahoďte strach.“ Danuše Nerudová se zase vyznamenala

30.11.2025 12:34 | Monitoring

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) vyvolala rozruch, když vyzvala veřejnost, aby ta při debatě o omezení přístupu dětí na sociální sítě „zahodila strach a aby jednala racionálně“. Její slova však narazila – lidé připomínají, že právě obavy ze zásahů do soukromí a z požadavků, které příslušná rezoluce obnáší, jsou zcela přirozené a namístě.

„Zahoďte strach.“ Danuše Nerudová se zase vyznamenala
Foto: Hans Štembera
Popisek: Danuše Nerudová

Rada Evropské unie v týdnu posunula vpřed návrh, který provozovatelům komunikačních platforem typu WhatsApp či Messenger umožní plošně skenovat soukromé zprávy. Tzv. Chat Control 2.0 má podle jeho zastánců sloužit k ochraně dětí před zneužíváním, nicméně už první verze návrhu vyvolala obavy z masivního zásahu do soukromí. Nová, mírnější podoba směrnice už sice nepočítá s povinným plošným skenováním, ale pracuje s tzv. „dobrovolným“ zapojením poskytovatelů služeb. Schválený návrh musí ještě přijmout Evropský parlament.

K probíhající debatě o Chat Control se na síti X vyjádřila europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Upozornila, že Evropský parlament nehlasoval o návrhu Chat Control, protože tato agenda se projednává především na Radě EU, kde Česká republika hlasovala proti.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněla, že europarlament v tomto týdnu schválil nelegislativní zprávu týkající se ochrany dětí na sociálních sítích, která mimo jiné doporučuje otevřít diskusi o dostupnosti sociálních sítí pro děti do 13 let, a o podmínce souhlasu rodičů do 16 let.

Nerudová zároveň odmítla obavy, že by návrhy EU vedly k povinnému skenování občanek nebo k plošné verifikaci věku uživatelů. Podle ní existuje více způsobů, jak věk ověřovat, aniž by došlo k narušení soukromí. Zdůraznila, že „úkolem“ evropských poslanců je věci trpělivě a přesně vysvětlovat, „nepřispívat k antievropským náladám“.

Danuše Nerudová čelí také kritice za to, že ve svých příspěvcích na sítích vyzývá veřejnost, „aby zahodila strach“ a „aby jednala racionálně“, čímž podle kritiků zlehčuje zcela legitimní obavy lidí týkající se zásahů do soukromí. Jelikož u témat, jako je Chat Control nebo regulace sociálních sítí, nejde o iracionální paniku, ale o vážnou debatu o ochraně základních práv.

Vůči vyjádření Danuše Nerudové reagoval jeden z uživatelů internetu, že skutečná racionalita naopak spočívá v tom, nedůvěřovat politikům – současným ani budoucím – protože historie opakovaně ukazuje, že je to namístě. Podle něj „by se paní europoslankyně měla bát toho, jaké pravomoci se příštím vládcům servírují“. Upozornil také, že je „zcela na místě bát se lidí, kteří nad vámi mají podstatně větší moc než vy nad nimi“.

Silná kritika se v reakci na slova Danuše Nerudové objevila i od dalších uživatelů sociálních sítí. Někteří zdůrazňovali, že jejich obavy z evropských regulací nejsou iracionální, ale naopak pramení z nedůvěry k politické moci. „Mám strach z lidí, jako je Danuše,“ konstatoval jeden z komentujících směrem k europoslankyni za hnutí STAN.

Výrok Nerudové o tom, že je třeba zahodit emoce, vyvolal posměšné i znepokojené reakce. Jedna z uživatelek glosovala její slova větou: „Zahoďte emoce a staňte se psychopaty.“ Takové reakce zaznívaly v internetovém prostředí poměrně početně.

Další uživatel reagoval na odporučení europoslankyně ironickou poznámkou: „Zahoďte emoce a navalte občanky.“ Jiný komentující se Danuši Nerudové vysmál ještě ostřeji: „Říká doslova typka, která chce kvůli strachu připravit lidi o právo na soukromí.“

 V diskusi se objevovala také přiznání uživatelů, že ačkoli dříve kritiku Nerudové nechápali, nyní musí uznat, že byla pravdivá. Jeden z nich glosoval její apel slovy: „Zahoď strach, liberále, a pošli každému technofeudálovi občanku a chat historii. Kdo nic neudělal, nemá se čeho bát.“

Také přímo pod příspěvkem Danuše Nerudové se rozvinula intenzivní debata, v níž řada komentujících odmítla její výzvu, aby lidé „zahodili strach“. Někteří upozorňují, že strach je přirozenou a racionální reakcí na možné ohrožení svobody. Jak uvedl jeden z nich: „Strach jako ochranná emoce nás chrání před nebezpečenstvím. Zahodit strach znamená zemřít. V tomto přeneseném významu přijít o svobodu.“

Část diskuse se týkala historických zkušeností se zneužíváním moci. „Vy si myslíte, že strach se v lidech nerozvinul z racionálních důvodů?“ zaznělo v jedné z reakcí, spolu s připomenutím, že omezení práv – například soukromí – se v minulosti často obrátilo proti běžným lidem. Objevuje se i apel na větší ochranu anonymity: „Musí se rozšířit anonymita v komunikaci, finančních transakcích i pohybu.“

Nechyběly ani ironické glosy poukazující na technické a bezpečnostní problémy navrhovaných regulací: „Pojďme si popovídat racionálně o tom, jak je takové řešení buď velmi invazivní do soukromí, nebo nespolehlivé. Nic mezi tím technologicky vymyslet nejde...“  

A nechyběly ani odkazy na autoritářské režimy. „Strach je emoce, která slouží k tomu, aby se člověk vyhnul nebezpečnému jednání. Může být racionální i iracionální. V případě totalitních praktik je zcela racionální,“ konstatoval přispěvatel do diskuse. 

 

Rezoluci, která v podstatě žádá, aby děti do 16 let neměly přístup na webové komunikační sítě, ostře v minulých dnech kritizoval kolega Nerudové v Evropském parlamentu Alexandr Vondra (ODS). „De facto to znamená plošné skenování ID dokumentů všech a poskytování citlivých údajů na servery v USA a v Číně. A také zřízení dohledového úřadu v EU. Co mají rozhodovat za nezletilé jejich rodiče, to by podle návrhu rozhodoval stát. Ano ochraně dětí, ale ne cestou cenzury všech,“ upozornil Vondra.

Psali jsme:

Šmírování od EU má být ještě horší. Senátor Hraba: „I rozepsané zprávy.“
Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila
To je výhrůžka? Výroky senátorky Němcové nezůstaly bez povšimnutí
EU chce číst vaše konverzace. Problém už i v Německu

 

Zdroje:

https://t.co/3orNWcddwc

https://t.co/7jRw763TXp

https://t.co/A88GhGQOJi

https://t.co/rcTxqb2VKW

https://t.co/VAbZ90ikf3

https://t.co/z1CumOnWXe

https://twitter.com/cOnFlIcTsYs/status/1995052731183341718?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova/status/1994058914468384918?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Druzstevnicek/status/1994422079496528013?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/elt_eron/status/1994687061157413348?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/FaberaJiri/status/1994805848976068774?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jiriknesl/status/1995023368395854281?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/LukasKromholz/status/1994133656110248072?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/panTelocvikar/status/1994685359469596884?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sickmichaela/status/1994508489503510751?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/space_gen_27000/status/1994559860806242420?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TaVesnicka/status/1994803176076169313?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/AlexandrVondra/status/1993678035149893720

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , EP , sledování , soukromí , x , sociální sítě , špiclování , Nerudová , Chat Control

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Považujete regulace, které chce EU zavádět v online prostoru, za nebezpečné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Vadí-nevadí?

Když vám tak vadí pan Turek pro jeho údajné pohrdání demokracií, hajlovaní atd a je tudíž, podle vás, nepřijatelný jako ministr čehokoli, proč vám nevadí prezident, který schvaloval okupaci Sovětským svazem, byl členek KSČ, a to nejen řadovým členem a pro kariéru převlekl kabát přesně v době, kdy m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Trpasličí bobr u Vašíka Moravce v přímém přenosu je úžasnej., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVlastík1 , 30.11.2025 12:49:06
Tetuše Danuše už není jednička ...

|  5 |  0

Další články z rubriky

Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

11:00 Schovaný na frontě. Co se povídá o Zelenského bývalé jedničce

Ekonom Pavel Šik vidí rezignaci Andrije Jermaka, dosavadního šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta,…