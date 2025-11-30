„Zahoďte strach.“ Danuše Nerudová se zase vyznamenala

Rada Evropské unie v týdnu posunula vpřed návrh, který provozovatelům komunikačních platforem typu WhatsApp či Messenger umožní plošně skenovat soukromé zprávy. Tzv. Chat Control 2.0 má podle jeho zastánců sloužit k ochraně dětí před zneužíváním, nicméně už první verze návrhu vyvolala obavy z masivního zásahu do soukromí. Nová, mírnější podoba směrnice už sice nepočítá s povinným plošným skenováním, ale pracuje s tzv. „dobrovolným“ zapojením poskytovatelů služeb. Schválený návrh musí ještě přijmout Evropský parlament.
K probíhající debatě o Chat Control se na síti X vyjádřila europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Upozornila, že Evropský parlament nehlasoval o návrhu Chat Control, protože tato agenda se projednává především na Radě EU, kde Česká republika hlasovala proti.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Připomněla, že europarlament v tomto týdnu schválil nelegislativní zprávu týkající se ochrany dětí na sociálních sítích, která mimo jiné doporučuje otevřít diskusi o dostupnosti sociálních sítí pro děti do 13 let, a o podmínce souhlasu rodičů do 16 let.
Nerudová zároveň odmítla obavy, že by návrhy EU vedly k povinnému skenování občanek nebo k plošné verifikaci věku uživatelů. Podle ní existuje více způsobů, jak věk ověřovat, aniž by došlo k narušení soukromí. Zdůraznila, že „úkolem“ evropských poslanců je věci trpělivě a přesně vysvětlovat, „nepřispívat k antievropským náladám“.
Ke včerejšímu hlasování Evropského parlamentu:— Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 27, 2025
1. EP nehlasoval o Chat Control. Jednání o této věci probíhalo na Radě a ČR byla proti.
2. EP včera hlasoval nelegislativní zprávu o ochraně dětí na sociálních sítích.
3. Tato zpráva doporučuje otevřít diskusi o dostupnosti…
Danuše Nerudová čelí také kritice za to, že ve svých příspěvcích na sítích vyzývá veřejnost, „aby zahodila strach“ a „aby jednala racionálně“, čímž podle kritiků zlehčuje zcela legitimní obavy lidí týkající se zásahů do soukromí. Jelikož u témat, jako je Chat Control nebo regulace sociálních sítí, nejde o iracionální paniku, ale o vážnou debatu o ochraně základních práv.
Vůči vyjádření Danuše Nerudové reagoval jeden z uživatelů internetu, že skutečná racionalita naopak spočívá v tom, nedůvěřovat politikům – současným ani budoucím – protože historie opakovaně ukazuje, že je to namístě. Podle něj „by se paní europoslankyně měla bát toho, jaké pravomoci se příštím vládcům servírují“. Upozornil také, že je „zcela na místě bát se lidí, kteří nad vámi mají podstatně větší moc než vy nad nimi“.
Je racionální nedůvěřovat politikovi. Současnému i budoucímu. Historie je toho důkazem. Paní europoslankyně by se měla bát toho jaké pravomoce příštím vládcům servíruje. Je ok se bát lidí kteří nad vámi mají podstatně větší moc než vy nad nimi. https://t.co/z1CumOnWXe— cOnFlIcTsYs (@cOnFlIcTsYs) November 30, 2025
Silná kritika se v reakci na slova Danuše Nerudové objevila i od dalších uživatelů sociálních sítí. Někteří zdůrazňovali, že jejich obavy z evropských regulací nejsou iracionální, ale naopak pramení z nedůvěry k politické moci. „Mám strach z lidí, jako je Danuše,“ konstatoval jeden z komentujících směrem k europoslankyni za hnutí STAN.
Mám strach z lidí, jako je Danuše@danusenerudova https://t.co/7jRw763TXp— Jiří Fábera (@FaberaJiri) November 29, 2025
Výrok Nerudové o tom, že je třeba zahodit emoce, vyvolal posměšné i znepokojené reakce. Jedna z uživatelek glosovala její slova větou: „Zahoďte emoce a staňte se psychopaty.“ Takové reakce zaznívaly v internetovém prostředí poměrně početně.
Další uživatel reagoval na odporučení europoslankyně ironickou poznámkou: „Zahoďte emoce a navalte občanky.“ Jiný komentující se Danuši Nerudové vysmál ještě ostřeji: „Říká doslova typka, která chce kvůli strachu připravit lidi o právo na soukromí.“
Zahoďte emoce a staňte se psychopaty... ??+? https://t.co/VAbZ90ikf3— Káťa ???? (@TaVesnicka) November 29, 2025
Zahoďte emoce a navalte vobčanky https://t.co/A88GhGQOJi— Družstevník Jirka (@Druzstevnicek) November 28, 2025
Říká doslova týpka, která chce kvůli strachu připravit lidi o právo na soukromí ???????? https://t.co/3orNWcddwc— Elteron (@elt_eron) November 29, 2025
V diskusi se objevovala také přiznání uživatelů, že ačkoli dříve kritiku Nerudové nechápali, nyní musí uznat, že byla pravdivá. Jeden z nich glosoval její apel slovy: „Zahoď strach, liberále, a pošli každému technofeudálovi občanku a chat historii. Kdo nic neudělal, nemá se čeho bát.“
Zahoď strach, liberále, a pošli každému technofeudálovi občanku a chat historii.— Míša (@sickmichaela) November 28, 2025
Kdo nic neudělal, nemá se čeho bát! https://t.co/rcTxqb2VKW
Také přímo pod příspěvkem Danuše Nerudové se rozvinula intenzivní debata, v níž řada komentujících odmítla její výzvu, aby lidé „zahodili strach“. Někteří upozorňují, že strach je přirozenou a racionální reakcí na možné ohrožení svobody. Jak uvedl jeden z nich: „Strach jako ochranná emoce nás chrání před nebezpečenstvím. Zahodit strach znamená zemřít. V tomto přeneseném významu přijít o svobodu.“
Učebnice psychologie kapitola první: Strach jako ochranná emoce nás chrání před nebezpečenstvím. Zahodit strach znamená zemřít. *— pan Tělocvikář (@panTelocvikar) November 29, 2025
V tomto přeneseném významu přijít o svobodu.
Část diskuse se týkala historických zkušeností se zneužíváním moci. „Vy si myslíte, že strach se v lidech nerozvinul z racionálních důvodů?“ zaznělo v jedné z reakcí, spolu s připomenutím, že omezení práv – například soukromí – se v minulosti často obrátilo proti běžným lidem. Objevuje se i apel na větší ochranu anonymity: „Musí se rozšířit anonymita v komunikaci, finančních transakcích i pohybu.“
Vy si myslíte, že strach se v lidech nerozvinul z racionálních důvodů?— Jirka ?? (@jiriknesl) November 30, 2025
Nenajdete v historii dost příkladů, kdy omezení lidských práv (jako třeba soukromí) se obrátilo proti nim?
Lidé by měli usilovat o to, aby se jim i ta chybějící práva vrátila. Tzn. nejen, že má být na…
Nechyběly ani ironické glosy poukazující na technické a bezpečnostní problémy navrhovaných regulací: „Pojďme si popovídat racionálně o tom, jak je takové řešení buď velmi invazivní do soukromí, nebo nespolehlivé. Nic mezi tím technologicky vymyslet nejde...“
Super, tak si pojďme popovídat racionálně o tom, jak je takové řešení buď - velmi invazivní do soukromí nebo nespolehlivé. Nic mezi tím technologicky vymyslet nejde.— Lukáš Kromholz (@LukasKromholz) November 27, 2025
A nechyběly ani odkazy na autoritářské režimy. „Strach je emoce, která slouží k tomu, aby se člověk vyhnul nebezpečnému jednání. Může být racionální i iracionální. V případě totalitních praktik je zcela racionální,“ konstatoval přispěvatel do diskuse.
Strach je emoce, která slouží k tomu, aby se člověk vyhnul nebezpečnému jednání. Může být racionální i iracionální. V případě totalitních praktik je zcela racionální.— Peksek ???? (@space_gen_27000) November 29, 2025
Rezoluci, která v podstatě žádá, aby děti do 16 let neměly přístup na webové komunikační sítě, ostře v minulých dnech kritizoval kolega Nerudové v Evropském parlamentu Alexandr Vondra (ODS). „De facto to znamená plošné skenování ID dokumentů všech a poskytování citlivých údajů na servery v USA a v Číně. A také zřízení dohledového úřadu v EU. Co mají rozhodovat za nezletilé jejich rodiče, to by podle návrhu rozhodoval stát. Ano ochraně dětí, ale ne cestou cenzury všech,“ upozornil Vondra.
autor: Natálie Brožovská