Zoo Ostrava: Letní program v zoo pokračuje

Komentovaná setkání u zvířat
Prohlídku zoo si můžete zpestřit komentovaným setkáním u vybraných druhů zvířat, například pand, medvědů, lemurů, šimpanzů či hrochů. Některá setkání probíhají každý den, protože do zoo míří lidé ve velkém počti i během všedních dní. Aktuální harmonogram najdete v informačních kioscích rozmístěných po areálu nebo ZDE.
Projížďky safari expresem
Dokud to počasí dovolí, bude v provozu i ostravské safari, kde se mohou lidé projet safari expresem přímo mezi stády žiraf, antilop, jelenů a dalších kopytníků. Safari expres jezdí každý den, první souprava vyjíždí v 10 hodin, poslední v 16:25. Nástupiště lidé najdou pod výběhem afrických kopytníků u expozice Tsavo.
Otvírací doba zoo
Až do neděle 14. září si mohou lidé užít zoologickou zahradu o hodinu déle – až do 19. hodiny. Přijít musejí do 17 hodin, kdy se uzavírají pokladny a vstup do zoo. Ve stejnou dobu se uzavírají i pavilony, ale i poté lze řadu zvířat pozorovat ve venkovních výbězích.
autor: Tisková zpráva