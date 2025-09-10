Zoo Ostrava: Letní program v zoo pokračuje

11.09.2025 13:34 | Tisková zpráva

Prázdniny skončily, podzim klepe na dveře, ale počasí se zatím stále drží na letní notě. Stejně tak i dění v ostravské zoo. Stále se můžete projet safari expresem, zavítat do Ráje lemurů či se zastavit u některého z komentovaných setkání. Do poloviny září je také prodloužená otvírací doba areálu.

Zoo Ostrava: Letní program v zoo pokračuje
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Komentovaná setkání u zvířat

Prohlídku zoo si můžete zpestřit komentovaným setkáním u vybraných druhů zvířat, například pand, medvědů, lemurů, šimpanzů či hrochů. Některá setkání probíhají každý den, protože do zoo míří lidé ve velkém počti i během všedních dní. Aktuální harmonogram najdete v informačních kioscích rozmístěných po areálu nebo ZDE.

Projížďky safari expresem

Dokud to počasí dovolí, bude v provozu i ostravské safari, kde se mohou lidé projet safari expresem přímo mezi stády žiraf, antilop, jelenů a dalších kopytníků. Safari expres jezdí každý den, první souprava vyjíždí v 10 hodin, poslední v 16:25. Nástupiště lidé najdou pod výběhem afrických kopytníků u expozice Tsavo.

Otvírací doba zoo

Až do neděle 14. září si mohou lidé užít zoologickou zahradu o hodinu déle – až do 19. hodiny. Přijít musejí do 17 hodin, kdy se uzavírají pokladny a vstup do zoo. Ve stejnou dobu se uzavírají i pavilony, ale i poté lze řadu zvířat pozorovat ve venkovních výbězích.

Psali jsme:

Přišli rušit jarmark SPD. Létaly nadávky. A pak i pivo
Stačilo! v Trutnově. Provokatéři dorazili, policie chyběla
Jestli opravdu nevěděl, nemá tam co dělat. Holec, Rakušan a Dozimetr
Vladimír Ustyanovič: Koudelkův politický džihád proti bezvěrcům

Zdroje:

https://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-krmeni/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Ostrava

autor: Tisková zpráva

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Je pravda, že chcete zrušit senát?

Jak toho chcete docílit, když by proto museli hlasovat sami senátoři, a to se podle mě nikdy nestane? Neslibujete náhodou něco absolutně nereálného a nesplnitelného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Orální sex pro nejisté ženyOrální sex pro nejisté ženy Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Ostrava: Letní program v zoo pokračuje

13:34 Zoo Ostrava: Letní program v zoo pokračuje

Prázdniny skončily, podzim klepe na dveře, ale počasí se zatím stále drží na letní notě. Stejně tak …