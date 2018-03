dTest: Spotřební zboží nakupujeme častěji než v minulosti

Test-Achats zkoumala nakupovací zvyky tisícovky osob a soustředila se na šest typů zboží – oblečení, obuv, malé elektrické spotřebiče (například vysavače, mikrovlnky, žehličky, mixéry), velké elektrospotřebiče (myčky nádobí, pračky, ledničky, mrazicí boxy apod.), chytré telefony nebo tablety a počítače. Některé z nich se samozřejmě kupují častěji než jiné, ale i to, co jsme dříve kupovali jednou za čas a vydrželo nám sloužit dlouho, nyní nahrazujeme po znatelně kratší době.

Zkoumáme na internetu

Před nákupem hi-tech elektroniky (chytrého telefonu, tabletu, počítače) sbírá třetina spotřebitelů informace na internetu – v diskuzních fórech i v recenzích. Online srovnání a spotřebitelské organizace jsou také vyhledávaným zdrojem. Oproti tomu jen pětina lidí postupuje tímto způsobem před nákupem oblečení nebo obuvi.

Nakupujeme v kamenných obchodech

I když je online nakupování čím dál populárnější, běžné obchody mají stále navrch. 36 % respondentů již nakoupilo na internetu minimálně jednou, ovšem ve věkové skupině mezi 18 a 29 lety je jich celých 63 %. Tři čtvrtiny respondentů si pořizují oblečení a obuv v kamenných obchodech. Ani velké spotřebiče si na webu neobjednává více než 8 % lidí, zatímco v případě chytrých telefonů, tabletů a počítačů je jejich počet dvakrát větší.

Nakupujeme stále častěji

Většina účastníků průzkumu nakupuje nové oblečení 4-5krát ročně a novou obuv dvakrát za rok. Třetina si pořídí během tří let jeden velký spotřebič a tři malé. Existuje zřejmá tendence spotřebitelů interval mezi koupěmi zkracovat. Jeden z dvaceti Belgičanů si dokonce pořizuje nový tablet nebo chytrý telefon každý rok.

Jaký jste typ nakupujícího?

Podle Test-Achats existují tři typy nakupujících – impulsivní, váhající a spoléhající na názory ostatních. Lidé mladší 45 let mají sklon k rychlejšímu rozhodování. Svižně nakupují většinou oblečení a obuv. Častěji mění i svůj mobil nebo tablet a činí tak spíše na internetu. Když pak litují, že se k nákupu rozhodli, týká se to zpravidla oblečení a bot. U obuvi je to většinou způsobeno její nevyhovující kvalitou a mnohem méně skutečností, že je spotřebitel méně nosí nebo ve skutečnosti nepotřebuje.Celkem 31 % respondentů výzkumu si koupilo minimálně 6 ze zmíněných výrobků impulzivně, tedy z okamžitého popudu. Váhající zákazníci jsou rozvážnější a zpravidla nepatří k nejmladším.