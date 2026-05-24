„15 milionů pro organizátory“ a zuřivé reakce. Sjezd sudeťáků dál pálí

24.05.2026 8:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Kulturní dialog, nebo čistá provokace? Tradiční Pouť smíření v Brně letos provází mimořádně vyhrocená atmosféra. Zatímco jedni vyzdvihují upřímnou reflexi česko-německé minulosti, pro druhé jde o nepřijatelný útok na poválečné uspořádání. Politici koaličních stran vyzdvihují přínosy setkání na českém území, zato předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) upozornil, kolik organizátoři dostali z veřejných peněz.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: V Brně se demonstrovalo i proti Pouti smíření

V moravské metropoli pokračuje sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, který již od prvních hodin vzbuzuje ostré kontroverze. Setkání organizace sdružující vysídlené sudetské Němce a jejich potomky vyvolává v české společnosti dlouholeté emoce spojené s poválečným odsunem, otázkami majetkových nároků i historickým vyrovnáním.

Zatímco pořadatelé akce hovoří o kulturním setkání a dialogu, kritici označují sjezd za provokaci a varují před relativizací Benešových dekretů a poválečného uspořádání. Událost sledují s napětím nejen české politické špičky, ale i veřejnost a historici.
 

„Protestovat proti domnělému fašismu v převleku nacistického důstojníka a korpulentního vězně z koncentráku je čistá diagnóza. Ale když u toho navíc demonstrativně pálíte vlajku Evropské unie, tak už posunujete laťku absurdity do úplně nové dimenze,“ napsal na síti X Pavel Novotný (ODS).

„Když si nerozumíme, hádáme se a máme spory, tak nás to oslabuje a jsme jednodušeji ovladatelní. Braňme se tomu! Hledejme porozumění, diskutujme, argumentujme, setkávejme se. Hledejme smíření, protože to je cesta dopředu a ke společné dobré budoucnosti,“ vyjádřil se předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Účastníci Poutě smíření v rámci festivalu Meeting Brno podle něj podpořili jednu z nejcennějších věcí, kterou v Česku máme. „A to je aktivní a vyspělá občanská společnost. Je to pilíř a základní prvek demokracie. Děkuji organizátorům, kolegům senátorkám a senátorům, kteří se také zúčastnili, a zejména děkuji všem, kteří už cestou porozumění vykročili,“ uvedl šéf horní komory Parlamentu ČR.

Nacistické zločiny vůči Čechům byly strašlivé a nesmí být nikdy relativizovány

Předseda ODS Martin Kupka se přidal. „Vláda národní ostudy v čele s SPD v posledních týdnech rozjela útoky na ty, kteří usilují o smíření a nápravu historických křivd v česko-německých vztazích,“ napsal na síti X.

 

 

Někteří vládní představitelé mají totiž podle něj zájem na tom rozněcovat staré vášně a snaží se přihrát si levné politické body pomocí lží. Tradiční pochod Poutě smíření se tak odehrál ve vyhrocenější atmosféře, než tomu bylo historicky.

„Setkání Meeting Brno, jehož je Pouť smíření součástí, ale není o nárocích sudetských Němců nebo o návratu majetků. Jeho cílem je zlepšení česko-německých vztahů a upřímná reflexe vlastních dějin – a to z obou stran. Právě proto jsme u toho. Neskákejme na lep prodavačům strachu a nenávisti! Dialog a spolupráce jsou vždy lepší než konflikt!“ vyzývá šéf nejsilnější opoziční strany.

„Bylo mi velkou ctí se opět setkat s Berndem Posseltem, tentokrát v Brně na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Muže, který pro česko-německé smíření udělal v životě násobně víc než všichni ti naši ‚vlastenci‘ dohromady, si vážím,“ pochlubil se Matěj Ondřej Havel, předseda TOP 09.

 

 

Dodal, že budoucnost je o spolupráci.

K účasti na akci se přihlásil také exministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Dnes jsem šel Pouť smíření z Pohořelic do Brna. A znovu jsem si uvědomil, že sebevědomý národ se nebojí pravdy ani o vlastních dějinách,“ sdělil na síti X.

 

 

Připouští, že nacistické zločiny vůči Čechům byly strašlivé a nesmí být nikdy relativizovány. „Ale stejně tak není možné popírat, že po válce docházelo i k násilí a bezpráví na nevinných lidech. Jako lékař dobře vím, že skutečné hojení nezačíná popřením bolesti, ale jejím pojmenováním. A platí to i pro společnost. Přiznat si to není slabost. Je to civilizovanost,“ zdůraznil poslanec.

Dále uvádí, že odsuzuje „festival nenávisti“, který kolem událostí tohoto víkendu v Brně rozpoutala část vládní koalice a její okolí. „Rozdmýchávat staré křivdy, nálepkovat a štvát lidi proti sobě nepomáhá ničemu. Jen to ukazuje, jak snadno někteří politici sahají po primitivním nacionalismu, když jim docházejí argumenty. Smíření neznamená zapomenout. Znamená poučit se. A nedovolit, aby nenávist znovu určovala, kdo je a není člověk hodný důstojnosti,“ uzavřel lékař a politik.

Organizátoři dostali patnáctimilionovou dotaci

Vyjádřil se také publicista Petr Holec. „Mí blbí Češi v čele s kolaboranty prezidentem Petrem Pavlem a Milošem Vystrčilem i jejich médii aus Prag v čele s blbem Jindřichem Šídlem mi rozumějí!? Jsou to pořád stejný ofce,“ uvedl na síti X.

 

 

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) cituje na své facebookové stránce z médií. „Obě strany nesou nějakou vinu na událostech, které se děly během války,“ říkají podle Seznam Zpráv účastníci dnešního pochodu Sudetoněmeckého landsmanšaftu z Brna do Pohořelic.

A zamýšlí se: „Takže Češi podle Němců můžou za nacistickou okupaci a máme cítit vinu??? To jsou tak nestoudné, nehorázné a odporné výroky, že s nimi můžou souhlasit snad jen protičeští kolaboranti. Konání sjezdu v Brně podpořilo vedení města Brna a Jihomoravského kraje v čele s ODS, KDU-ČSL, STAN, Piráty a TOP 09 navíc dali organizátorovi sjezdu 15 milionů korun z veřejných peněz.“

„Já jsem smířený se zločiny německých nacistů dávno byl, ale teď už nejsem. Tenhle komentář mi teď chodí od našich občanů nejčastěji. Přesně tohle Posselt svým sjezdem dokázal,“ vyjádřil se předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl.

Událost vyostřila politické rozdělení v Česku. Sněmovna přijala usnesení proti jejímu konání, proti sjezdu ostře vystupují SPD, KSČM i řada občanských sdružení, zatímco část politiků a organizátorů ho naopak hájí jako příležitost k dialogu a smíření. Na místě probíhají protesty, demonstrace a silná policejní opatření, v neděli odpoledne se očekává velká demonstrace v centru Brna.

