„Už si osvojuje cenzorské manýry.“ Ivan Hoffman varuje před AI

08.07.2026 17:20 | Komentář
autor: Ivan Hoffman

POHLED IVANA HOFFMANA Umělá inteligence? Možná spíše umělé hlupáctví, obává se publicista a komentátor Ivan Hoffman. „Teprve se sice učí, jak s lidmi vycházet, ale již si osvojuje cenzorské manýry. Poučováním, co si má anebo smí člověk myslet, to ale teprve začíná,“ varuje ohledně tohoto nástroje.

„Už si osvojuje cenzorské manýry.“ Ivan Hoffman varuje před AI
Foto: Archiv Ivana Hoffmana
Popisek: Ivan Hoffman

S umělou inteligencí se roztrhl pytel. Cpe se i tam, kde o ni nikdo nestojí, a vyjadřuje se i k tomu, čemu nerozumí. Stává se z ní internetový nešvar, když se diskutujícím vnucuje se svými „faktickými“ poznámkami do debaty. Je k zamyšlení, zda tento software, který vykrádá a přežvýkává obsah internetu, aby pak vyplivl nějakou korektně naformulovanou jedovatou slinu, nazvat inteligencí. Z pročítání internetu plného banalit a hovadin je AI zpitomělá a indoktrinovaná. Pokud ještě i dnes platí „řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi“, vysvětlilo by se tím, proč je AI bruselní, zelená či teplá: Je to tím, s kým se tahá. Nebylo by případnější hovořit o umělém hlupáctví?

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Cokoli špatného se ovšem o artificiální inteligenci řekne, před závorku je třeba uvést, že funguje. Je z ní neslýchaný byznys. Obava, že jde o investiční bublinu, pominula, když v praxi prokázala schopnost online vyhledat a pozabíjet vytipované osoby při přepadení Íránu Spojenými státy a Izraelem. Debata o tom, zda se AI neobrátí proti člověku je bezpředmětná poté, co jsou úspěšně vyvíjeny autonomní válečné roboty, určené k tomu, aby se obrátili proti člověku. Vedlejším, mírovým produktem vražedné technologie může být samozřejmě i něco dobrého. Koneckonců vedlejším produktem jaderného zbrojení se staly jaderné elektrárny, které jsou dnes nahlíženy jako nejrozumnější alternativa fosilní energetiky. Ukázalo se totiž, že démonizované jaderky jsou ohledně životního prostředí významně neškodnější, než soláry a větrníky.

Z civilizačního hlediska neznamená raketový rozvoj artificiálního hlupáctví zásadní problém. Umělé hlupáctví pouze zaskočí za hlupáctví přirozené. Poměr hlupáků v populaci se nezmění, hlupáci pouze budou hloupí uměle, místo přirozeně. Uměle lze vypláchnout pouze mozek, který je způsobilý k vypláchnutí přirozenému. Mozky vymyté postaru pak nebyly chytřejší než ty dnešní, dezinformované televizorem.

Umělé hlupáctví se inteligentně pouze tváří. Nikdy nebude mít odpověď na zásadní otázku po smyslu lidského bytí. Jde o bezduchou technologii, která se opičí po člověku, aniž by věděla proč. Tam, kde AI či UI může vystrnadit člověka, osvědčuje se o poznání lépe než tam, kde mu má udělat lepší místo k životu. Kdybychom to postaru hodnotili třídně, AI slouží kapitálu a kapitalistům. Pracuje pro bohaté, kterým pomáhá oškubat chudé. Pracuje pro silné proti slabým. Dobře si rozumí s agresorem, cynikem a psychopatem, proto se uplatní v armádě, v korporacích, v bankách či na burzách.

Co činí umělé hlupáctví obzvlášť otravným, je jeho polidšťování. Tento lidsky vyhlížející software je už dnes alergický na autentickou člověčinu. Teprve se sice učí, jak s lidmi vycházet, ale již si osvojuje cenzorské manýry. Poučováním, co si má anebo smí člověk myslet, to ale teprve začíná. Následovat bude selekce lidí vymykajících se politickému zadání, jejich poškozování a nakonec jejich izolace a eliminace. Už nyní je zřejmé, koho bude mít to umělé hlupáctví na mušce: Lidi, co se odlišují, vymykají, vyčnívají. Lidi kreativní, chytré, nezávislé, podezřele svobodné. Na mušce budou pochybovači. A samozřejmě nepřátelé AI, co o ní s despektem mluví jako o umělém hlupáctví. Na tento odsudek bude namyšlený software, který pobral všechen balast internetu, obzvlášť alergický.

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Hoffman , umělá inteligence , Pohled Ivana Hoffmana

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Pane Rajchl, než položím dotaz, budu Vás citovat: Pokud to totiž bude rozhodovat jen trochu nestranný soudce, tak tu kauzu nemůžu prohrát. Znamená to, že když soudce rozhodne ve váš prospěch je to podle vás v pořádku a půjde o nestranné rozhodnutí, když to ale bude naopak, tak bude podle vás soudce ...

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