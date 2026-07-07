Během summitu NATO se lid baví videem s Petrem Kolářem

V souvislosti se summitem NATO, kterého se dle rozhodnutí soudu účastní i prezident Petr Pavel, se opět šíří slova Pavlova „přítele po boku“ Petra Koláře. Šíří je populární účet Rapotamol, který se specializuje na koláže a úpravu videí, povětšinou ze starých českých i zahraničních filmů.
Kolářova slova zasadil do známé scény z filmu Vesničko má středisková (1985), kdy se Otíkova teta v podání Milady Ježkové přijde poradit o situaci s předsedou JZD v podání Milana Štibicha. V televizi právě začíná americký film Harpuna. A předsedův syn pronáší již velice známou repliku: „Já přijdu, až nastaví zrcadlo.“
July 4, 2026
Nastaveným zrcadlem jsou výroky Petra Koláře z rozhovoru se senátorem Václavem Láskou. „Já doufám, že tato vláda s tímto premiérem připomene panu prezidentovi, že se poměry změnily. A že pan prezident tady nemá premiéra, který potřebuje prezidenta,“ uvádí Kolář. „Teď jsou prostě jiné poměry. Realita politická je jiná, to si troufám hodnotit. Pan prezident žije v jiné zemi, politicky tedy, a jestli mu tahle vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém, který on si tady sám pro sebe stvořil, je tady stále možnost, to není výhrůžka ani vydírání, ale je tady stále možnost uplatnit článek 66, pokud by si pan prezident stále myslel, že on si může uplatňovat prezidentský systém. My jsme parlamentní demokracie, vláda je od toho, aby vytvářela koncepce a naplňovala politiku, se kterou přichází a vstupuje do politiky. Parlament ji má kontrolovat a prezident v jistých momentech je součástí exekutivy, třeba článek 63 Ústavy, kdy zastupuje stát navenek. Jistě, takže by se s ním samozřejmě mělo počítat. Ale není to on, kdo to tedy má určovat,“ nastavuje zrcadlo Petr Kolář. Následuje už jenom instrukce z původního filmu: „Hlavně to nikde neříkej.“ A slib: „Jako hrob.“
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Ohledně Filipa Turka Petr Kolář nejdříve prohlásil, že by Česko vzhledem k minulým ministrům přežilo i Filipa Turka. Ovšem v nedávném rozhovoru pro Deník N Kolář prohlásil, že současné problémy vznikly proto, protože „prezident nejmenoval jednoho nácka“. „Ať mě klidně žaluje,“ prohlásil dále Kolář, když potvrdil, že „náckem“ myslí právě zmocněnce pro klimatickou politiku. A narážel pak zřejmě právě na svá slova o Miloši Zemanovi.
„Prostě nejmenoval jednoho nácka do vlády, protože jako odpovědný prezident tím, že tu vládu schválí a podepíše, tak za ni nese spoluodpovědnost, tak to neudělal. A když to někdo srovnává s Milošem Zemanem a s mými nějakými mými vyjádřeními dříve na adresu Miloše Zemana, že musí, tak když dva dělají totéž, není to totéž. Kdo chce, tak to trošku přece vnímá,“ bránil.
„Nejtrpčejší z toho pro mě je, že to snad ani není z vůle premiéra, ale proto, že se tady někdo mstí za to, že prezident nejmenoval jednoho nácka do vlády,“ říká ve Studiu N prezidentův poradce Petr Kolář. ???? https://t.co/uwHKAjiK1V pic.twitter.com/RXqCmMWgk9— Filip Titlbach (@FilipTitlbach) July 3, 2026
Video s Kolářem z roku 2021 nalezla komentátorka Kateřina Dostálová. „Dnes se opět rozhoduje o našem postavení v rámci EU a opět u toho stojí Petr Kolář. Nemá Havla, ale vyrobil si Pavla. Samozřejmě není sám, ale je nejvíc vidět,“ řekla o něm pro ParlamentníListy.cz.
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