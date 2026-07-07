Během summitu NATO se lid baví videem s Petrem Kolářem

07.07.2026 16:40 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Opět koluje vyjádření prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře. V koláži účtu Rapotamol se Kolářova slova o „prezidentském systému“ a „parlamentní demokracii“ stávají pověstným nastaveným zrcadlem. Kolář na ně nedávno reagoval, že „když dva dělají totéž, není to totéž“.

Během summitu NATO se lid baví videem s Petrem Kolářem
Foto: Repro ČT24
Popisek: Diplomat Petr Kolář hovoří o rolích prezidenta

V souvislosti se summitem NATO, kterého se dle rozhodnutí soudu účastní i prezident Petr Pavel, se opět šíří slova Pavlova „přítele po boku“ Petra Koláře. Šíří je populární účet Rapotamol, který se specializuje na koláže a úpravu videí, povětšinou ze starých českých i zahraničních filmů.

Kolářova slova zasadil do známé scény z filmu Vesničko má středisková (1985), kdy se Otíkova teta v podání Milady Ježkové přijde poradit o situaci s předsedou JZD v podání Milana Štibicha. V televizi právě začíná americký film Harpuna. A předsedův syn pronáší již velice známou repliku: „Já přijdu, až nastaví zrcadlo.“

Nastaveným zrcadlem jsou výroky Petra Koláře z rozhovoru se senátorem Václavem Láskou. „Já doufám, že tato vláda s tímto premiérem připomene panu prezidentovi, že se poměry změnily. A že pan prezident tady nemá premiéra, který potřebuje prezidenta,“ uvádí Kolář. „Teď jsou prostě jiné poměry. Realita politická je jiná, to si troufám hodnotit. Pan prezident žije v jiné zemi, politicky tedy, a jestli mu tahle vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém, který on si tady sám pro sebe stvořil, je tady stále možnost, to není výhrůžka ani vydírání, ale je tady stále možnost uplatnit článek 66, pokud by si pan prezident stále myslel, že on si může uplatňovat prezidentský systém. My jsme parlamentní demokracie, vláda je od toho, aby vytvářela koncepce a naplňovala politiku, se kterou přichází a vstupuje do politiky. Parlament ji má kontrolovat a prezident v jistých momentech je součástí exekutivy, třeba článek 63 Ústavy, kdy zastupuje stát navenek. Jistě, takže by se s ním samozřejmě mělo počítat. Ale není to on, kdo to tedy má určovat,“ nastavuje zrcadlo Petr Kolář. Následuje už jenom instrukce z původního filmu: „Hlavně to nikde neříkej.“ A slib: „Jako hrob.“

Psali jsme:

Anketa

Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?

2%
96%
2%
hlasovalo: 2042 lidí
Původní výroky Petra Koláře se týkají bývalého prezidenta Miloše Zemana, který se zdráhal jmenovat ministrem Jana Lipavského (tehdy Piráti – pozn. red.). K tomu nakonec došlo. Ovšem po dlouhých peripetiích, kdy někteří ústavní právníci, např. Jan Kysela, navrhovali, že by prezident kvůli tomu mohl přijít i o úřad. Dokonce se hovořilo i o tom, že by se mohl seškrtat rozpočet Hradupokud by se prezident vzpouzel nadále.

Ohledně Filipa Turka Petr Kolář nejdříve prohlásil, že by Česko vzhledem k minulým ministrům přežilo i Filipa Turka. Ovšem v nedávném rozhovoru pro Deník N Kolář prohlásil, že současné problémy vznikly proto, protože „prezident nejmenoval jednoho nácka“. „Ať mě klidně žaluje,“ prohlásil dále Kolář, když potvrdil, že „náckem“ myslí právě zmocněnce pro klimatickou politiku. A narážel pak zřejmě právě na svá slova o Miloši Zemanovi.

„Prostě nejmenoval jednoho nácka do vlády, protože jako odpovědný prezident tím, že tu vládu schválí a podepíše, tak za ni nese spoluodpovědnost, tak to neudělal. A když to někdo srovnává s Milošem Zemanem a s mými nějakými mými vyjádřeními dříve na adresu Miloše Zemana, že musí, tak když dva dělají totéž, není to totéž. Kdo chce, tak to trošku přece vnímá,“ bránil.

Video s Kolářem z roku 2021 nalezla komentátorka Kateřina Dostálová. „Dnes se opět rozhoduje o našem postavení v rámci EU a opět u toho stojí Petr Kolář. Nemá Havla, ale vyrobil si Pavla. Samozřejmě není sám, ale je nejvíc vidět,“ řekla o něm pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme:

Tajemství vytoužené večeře Petra Pavla odhaleno
„Estébáci.“ Odhalil minulost Petra Pavla, teď vyčinil kavárně
Němci zjistili, že mají drahé letenky. „Pracující mají nárok na dovolenou!“
„Člověk, který přísahal věrnost SSSR…“ Plesl řekl, jak to bude v Ankaře

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://tn.nova.cz

https://www.e15.cz

https://www.facebook.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Kolář , Láska , Pavel , prezident , Rapotamol

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Máte rádi Petra Koláře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Dobrý den, mám dotaz, proč je pro vás cesta na summit tak důležitá?

Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Kolář - když dva dělají totéž, není to totéž. . . , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseIvana1 , 07.07.2026 17:05:12
máš recht mastňáku. Když Zeman rozhodoval o jmenování bakaláře s bakalářkou za 3, tak rozhodoval člověk, který má IQ 147, 35 let vedl jako předseda ČSSD, byl premiérem, 10 let přímo voleným prezidentem a hlavně!!!je to velmi inteligentní a politicky zkušený člověk., který nakonec influencera z Pirátů/ODS jmenoval. Když si poskakuje rozvědčík, tak poskakuje člověk bez politických zkušeností, který se teprve svoji profesi učí, člověk s IQ 107 a hlavně!!! člověk, který nemá schopnosti cokoliv rozhodovat bez "kolektivního Hradu" reprezentovaného rodinou Kolářů, t.č. ve službách cizích mocností, lobbistů zahraničních zbrojovek. Smůla, vybrali jste si hodně průměrného vojcla, který plní pouze to, co do něj jiní nahrají a nedokáže slabikovat ani proslovy, které mu jiní napíší, bo jim nerozumí. . .

|  20 |  0

Další články z rubriky

Během summitu NATO se lid baví videem s Petrem Kolářem

16:40 Během summitu NATO se lid baví videem s Petrem Kolářem

Opět koluje vyjádření prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře. V koláži účtu Rapotamol se Kolářo…