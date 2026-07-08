ČPZP: Pozor na úrazy, nejčastěji to bývá poraněné zápěstí

08.07.2026 10:22 | Komerční článek
autor: Tisková zpráva

Léto se tradičně pojí s vyšším rizikem úrazů. Jejich nárůst zejména u dětí a mladistvých evidují lékaři i zdravotní pojišťovny.

ČPZP: Pozor na úrazy, nejčastěji to bývá poraněné zápěstí
Foto: ČPZP
Popisek: ČPZP

Nejčastěji vykazovaným úrazem u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) je povrchové poranění zápěstí, zatímco k těm nejnákladnějším patří celoročně zlomenina stehenní kosti či popáleniny. Vyplývá to z dat ČPZP. Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR přispívá například na pořízení ochranné přilby a radí nepodceňovat riziko úrazů a dbát na zvýšenou opatrnost.

Poranění zápěstí každoročně tvoří přibližně 16 % všech úrazů v evidenci ČPZP. Zatímco v roce 2021 vyhledalo s tímto úrazem lékařské ošetření 30,5 tisíce pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, v roce 2025 jich bylo již 37,7 tisíce.

Ošetření u lékaře kvůli úrazu loni i předloni vyhledalo shodně 226 tisíc našich pojištěnců. Úrazy se ve významnějších počtech vyskytují napříč všemi věkovými skupinami, od nejmladších pojištěnců až po nejvyšší věkové kategorie. Nejčastěji zastoupenou skupinou z hlediska počtů jsou však děti a mladiství ve věku 10 až 19 let. Z hlediska celkových nákladů na úrazy představují nejvýznamnější skupinu pojištěnci ve věku 75 až 84 let,“ uvádí mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová a dodává, že celkové náklady na léčení poúrazových stavů pojištěnců ČPZP za pět let stouply z 1,3 miliardy na loňských 1,9 miliardy korun.

V letních měsících se nejen děti věnují mnohem více pohybovým aktivitám a riziko úrazu je tak vyšší, než v jiné části roku. Nešťastné pády mohou skončit zlomeninami rukou, lokte a předloktí, nebo úrazem na hlavě. Menší dětí by neměly zůstávat bez dohledu rodičů. U starších dětí mohou rodiče zdůraznit, jaká rizika jim hrozí například při neopatrné jízdě na kole, kolečkových bruslích, plavání, skoku do neznámé vody a podobně. Dospělí lidé by měli znát vlastní limity, nepřeceňovat své síly, nepodceňovat vliv alkoholických nápojů, horka ani únavy.

Nejvyšší celkové náklady v souvislosti s úrazy zaznamenává ČPZP zpravidla v červnu. Z hlediska celkových ročních nákladů je dlouhodobě nejnákladnějším typem úrazu zlomenina stehenní kosti. Náklady pojišťovny na tuto diagnózu se v jednotlivých letech postupně zvyšovaly, a to z 200 milionů Kč v roce 2021 na více než 280 milionů Kč v roce 2025.

Celkové počty pojištěnců s alespoň jedním úrazem za roky 2021-2025

2021

197 176

1 312 013 110

2022

220 728

1 568 087 823

2023

223 193

1 796 680 851

2024

226 119

1 829 603 578

2025

226 093

1 904 335 341

Rok

UOP*

Náklady v Kč celkem

*Unikátní ošetřený pojištěnec

Popáleniny jsou nejen velmi bolestivé, ale také velmi nákladné na léčbu

Horké letní počasí je spojeno i se zvýšeným rizikem požárů. Popáleniny také patří k nejnákladnějším úrazům. Například v roce 2023 pojišťovna uhradila za léčbu popáleného muže z Jihomoravského kraje částku 4,7 milionu Kč.

U malých dětí by měli být rodiče velmi pozorní i v takovém případě, kdy si vaří vodu v rychlovarné konvici. Popáleniny, které převrhnutá vařící voda způsobí, bývají často rozsáhlé a nesmírně bolestivé. „Pokud se tak stane, je třeba přivolat lékařskou pomoc a popálené místo ihned chladit studenou tekoucí vodou, a zejména dbát na to, aby zbylá část těla neztrácela teplo,“ radí revizní lékař ČPZP Petr Zielina.

ČPZP přispívá na ochrannou přilbu i chrániče kolen, loktů a páteře

Před úrazem hlavy může ochránit i přilba. ČPZP na ni dětem přispívá v rámci své nabídky preventivních programů částku až 500 korun, z programu Bonus Plus je dále možné čerpat příspěvek do výše 500 korun i na chrániče kolen, loktů a páteře.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

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ČPZP , TZ

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Rady ENVI

Jaký význam má ta rada ENVI? Upřímně vůbec netuším, co je to za radu. Když ale tvrdíte, že už konečně vnímá, že GD v původním nastavení nahrává Číně, znamená to, že se tak něco změní a GD v původní podobě bude zrušen? Kdo ho vlastně ještě brání a kdo naopak změnil názor, v tom nějak nejste konkrétní...

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