Alena Schillerová: Slib platí. A s daněmi to bude takto

Ministryně Alena Schillerová (ANO) odpověděla na dotazy čtenářům ParlamentníchListů.cz. Paní Monika se zajímala o zvýšení rodičovského příspěvku a opravdovou pomoc rodičům. „Proč se zvýšení rodičovské opět nemá týkat všech, co ji pobírají? Hlavně, že jste za stejný postup minulou vládu kritizovali. To vám není trapné pak takhle otočit? A proč neprosadíte pravidelnou valorizaci, jako je to třeba u důchodů? Navíc, kdy už jako politici začnete řešit to hlavní, tedy zkrácené úvazky, kapacity ve školkách a školách? Ono dětské skupiny jsou tak nákladné, že to vyjde stejně, jako když zůstanete s dítětem doma, takže ta řešení fakt nejsou. A myslím, že by většině rodičů víc než pár stovek navíc pomohlo vyřešení těchto problémů,“ vyjádřila se čtenářka.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ministryně jí sdělila, že již v programu hnutí ANO se objevil návrh na zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč. „Tento slib voličům jsme dokázali prosadit i do programového prohlášení koaliční vlády. Za rodinami a jejich podporou si tedy pevně stojíme. Samotný návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí je prozatím v legislativním procesu, který ale není dokončen. Novelou zákona se nyní zabývá Poslanecká sněmovna, takže o podobě normy není definitivně rozhodnuto. Nejedná se však o jedinou pomoc rodičům, neboť i mým přičiněním dojde k opětovnému zavedení školkovného, které jako daňová sleva přispívá k dřívějšímu návratu rodičů do zaměstnání. Pokud jde o kapacity ve veřejných školkách a školách, tak se s ohledem na školský zákon jedná především o dotaz na jejich zřizovatele, tedy obce a kraje,“ objasnila Schillerová.
Kvůli zrušení koncesionářských poplatků nebude zavedena nová daň
Čtenář Vladislav se ptal na způsob financování veřejnoprávních médií po zrušení koncesionářských poplatků a „kde se berou peníze do rozpočtu“.
Vladislav Kopal
„Paní ministryně, Klempíř tvrdí, že když budou veřejnoprávní média financována z rozpočtu, nebude to z peněz daňových poplatníků. Je něco takového možné? Já nechápu, kde jinde by se peníze vzaly, tedy pokud neplánujete nějakou další bitcoinovou výměnu,“ napsal ministryni.
Dalšího čtenáře zajímalo referendum. „Jsem rád, že někdo konečně předložil zákon o referendu. Jakou šanci dáváte tomu, že projde? A co mi tedy vadí, proč nebude moct být i o našem členství v EU a třeba o přijetí eura? A proč ještě neprosadit i tu přímou odvolatelnost politiků, hlavně když kolikrát vidíme ty politické kauzy a politika pak vlastně není šance odvolat? Někteří mají slušnost a rezignují, ale ne všichni,“ vyjádřil se tázající.
„Předložení zákona o celostátním referendu je jedním z bodů Programového prohlášení vlády, což je strategický dokument zohledňující cíle vlády, kterými se řídíme. Jelikož jsme se s koaličními partnery na potřebě referenda shodli (i na tom, že se nebude týkat otázky členství v EU), neměl by s jeho přijetím být z naší strany jakýkoli problém. V Prohlášení jsme se zavázali i k tomu, že nepodnikneme jakékoli kroky k přijetí eura. Česká koruna je klíčem k naší suverenitě, a proto v našich rukou také zůstane,“ vysvětlila ministryně.
Při prosazování národních zájmů v EU není místo pro servilitu
Čtenář K. T. se dotázal: „Jaká je ta vaše taktika, jak zabránit úpadku průmyslu? A myslíte, že je reálné zabránit tomu, co předvádí EU?“ A dodal, že podle jeho názoru si EU stejně dělá, co chce, bez ohledu na to, co chce většina občanů EU, protože rozhodují hlavně ti nikým nevolení.“
Schillerová míní, že členství v Evropské unii je pro naši zemi bezpochyby výhodné, jako suverénní stát však nesmíme opomíjet národní zájmy. „Při jejich prosazování není místo pro servilitu, ba naopak je nutné se stát tím nejsilnějším hlasem ze všech. Zároveň by nově obnovená spolupráce s Polskem, Maďarskem a Slovenskem v rámci V4, která má svou váhu ve středoevropském prostoru, měla být znát i v EU. Pokud jde o průmysl, tak alfou a omegou jsou ceny energií. Zásadní vliv na ně má unijní systém emisních povolenek. Díky úsilí současné vlády by ale mělo dojít k revizi systému. Zcela realisticky vzato, beze změny systému povolenek nemůže být evropský průmysl konkurenceschopný,“ zdůraznila ministryně.
Návrh státního rozpočtu na rok 2027 bude předložen do konce srpna
Další dotaz se týkal zadlužování. „Vy teď mluvíte o tom, jak je třeba rozvolnit rozpočet, protože peníze jsou potřeba tam či onam. Určitě jsou. Jen když se bude stát víc a víc zadlužovat, kde pak vezme na splacení dluhu? Máte i na to plán? Jak snížit zadluženost? A když se neustále mluví o dluhu. Jak je to vlastně s jeho splatností? Je nějak omezená? Co hrozí, když se nesplatí nebo z čeho a kdy ho chcete začít splácet? A kde se vůbec přesně berou ty peníze, které si stát půjčuje? Děkuji za vysvětlení. Ještě by mě zajímalo, jestli je pravda, že plánujete pro příští rok ještě větší schodek? Je to nutné? Proč?“ chtěl vědět čtenář.
Místopředsedkyně kabinetu Andreje Babiše se vyjádřila, že vláda má samozřejmě plán, jak snížit zadlužování státu. „Například jsme schválili nový fiskálně-strukturální plán, který jsme projednávali s Evropskou komisí. Bez zabíhání do velkého detailu – cílem je postupně konsolidovat deficit veřejných financí. Hlavním principem je zajistit jejich stabilitu a dostatek investic, aniž by došlo k poškození ekonomiky naší země. Neméně podstatným krokem, který přispěje ke snížení tempa zadlužení, je i zefektivnění výběru daní a osekání provozních výdajů. Na Ministerstvu financí máme dluhovou strategii, která nám umožňuje získávat finanční prostředky k rozvoji země, a to bez rizika. Státní dluh je tvořen především vydanými střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy prodanými na domácím dluhopisovém trhu. Rating, který ČR ve světě má, potvrzuje naši kredibilitu v očích věřitelů, což společně s nízkou mírou zadlužení (např. ve srovnání s jinými členskými státy EU) zcela minimalizuje jakékoliv riziko. Důvěru pak viditelně dokládá i rekordní zájem občanů o pořízení Dluhopisu Republiky, jenž je vnímán jako zcela bezpečná investice. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 je s ohledem na rozpočtová pravidla ve fázi příprav, do konce srpna musí být předložen vládě k projednání. Prozatím nelze sdělit, jaká bude jeho bilance,“ odpověděla Schillerová.
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