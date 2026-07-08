Macinka na poslední chvíli zasáhl. Jak je to s údajnými „penězi pro Ukrajinu“

08.07.2026 10:07 | Zprávy
autor: Jakub Vosáhlo

Kdyby ministr Macinka nezasáhl, odešly by z českého rozpočtu peníze na výzbroj přímo Ukrajině, vysvětlil ParlamentnímListům.cz zdroj obeznámený se situací koaliční nedorozumění ohledně amerického zbrojního programu PURL. Prostředky vyčleněné pro Ukrajinu Fialovou vládou už podle zdroje nešlo zrušit, proto je Macinka přesměroval do USA, „kde za ně alespoň nenakoupí zlaté záchody“. Navíc má jít o čistě symbolickou částku.

Macinka na poslední chvíli zasáhl. Jak je to s údajnými „penězi pro Ukrajinu“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo zahraničních věcí

Nečekaný spor v koalici zažehlo rozhodnutí Petra Macinky přesměrovat část peněz, rozpočtově vázaných na pomoc Ukrajině, do programu PURL. SPD to chce řešit v pátek na koaliční radě, nicméně dle informací ParlamentníchListů.cz se jedná spíše o nedorozumění. 

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,,Je to bouře ve sklenici vody. Minulá vláda nás zavázala k tomu, abychom posílali peníze Ukrajině. Šlo o položku ministerstva zahraničí a už to pro letošek nešlo zrušit. Tím pádem Macinka na poslední chvíli zasáhl a zajistil, aby se ty peníze alespoň poslaly do USA místo na Ukrajinu, konkrétně do toho programu PURL s určením na interceptory, které umí sestřelovat balistické střely a chrání tak domy civilních obyvatel. Američani si za to aspoň nekoupí zlaté záchody. Letos to už prostě zrušit nešlo, tak se to udělalo aspoň tak. Kdyby ministr nezasáhl, peníze by odešly Ukrajincům,” sdělil Parlamentním listům zdroj obeznámený se situací.
 
Zároveň udává, že šlo spíše o symbolickou sumu, takže celý rozruch okolo toho je spíše o emocích, nikoli o penězích.

O přesměrování těchto prostředků ministr Macinka informoval na tiskové konferenci před odletem na summit NATO. Podle jeho slov se těmito prostředky, nejedná se o nijak závratnou částku, Česko zapojí do programu PURL. To je anglická zkratka pro Seznam prioritních požadavků Ukrajiny a tento název celkem přesně vystihuje obsah celé iniciativy.

Akce, kterou zorganizovaly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada, shromažďuje prostředky, za které jsou nakupovány zbraně a munice vyrobené ve Spojených státech, a tento materiál je následně poskytován Ukrajině na základě jejích požadavků.

„Na základě domluvy generálního tajemníka NATO a amerického prezidenta vznikla iniciativa PURL, jejímž cílem je umožnit evropským spojencům a jiným partnerům nakoupit ve prospěch Ukrajiny zbraně od amerického průmyslu,“ vysvětlovalo loni na podzim v jedné z tiskových zpráv české ministerstvo obrany.

Tehdy se objevily úvahy, že by pod tento projekt byla převedena česká muniční iniciativa, ale podle tehdejšího vedení ministerstva v čele s Janou Černochovou to není možné.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura na sociálních sítích uvedl, že SPD s účastí na této iniciativě zásadně nesouhlasí. Jde podle něj o iniciativu, ve které evropské země nakupují v USA zbraně určené pro Ukrajinu. „Tato záležitost se nikdy neprojednávala na koaliční radě. Jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí,“ sdělil předseda Poslanecké sněmovny s tím, že v pátek na koaliční radě se na to určitě bude ptát.

Poslanec Jindřich Rajchl považuje toto přistoupení za jednu z hlavních zpráv v českém mediálním prostoru.

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„Tento program má jeden jediný účel. Shromažďovat finanční prostředky z kapes evropských a kanadských daňových poplatníků a nakupovat za ně zbraně vyrobené ve Spojených státech amerických, jež jsou následně distribuovány kam jinam než na Ukrajinu,“ objasnil divákům svého facebookového profilu.

Sám kategoricky nesouhlasí, aby touto cestou putovala byť jen jedna jediná koruna z českého státního rozpočtu. Právě to voličům slíbil před volbami a své slovo bere vážně. A odkázal také na programové prohlášení vlády, v němž je uveden závazek o prosazování ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou demokratickou cestou.

„Pokud bychom nyní začali nakupovat a dodávat zbraně jedné z válčících stran, tak jako to dělala vláda Petra Fialy, tak se od naplnění tohoto cíle evidentně vzdalujeme,“ myslí si Rajchl. Proto bude požadovat revizi přistoupení k tomuto programu.

Petr Macinka se na summitu v Ankaře v úterý zúčastnil mimo mnoha dalších schůzek pracovní večeře s ukrajinským ministrem zahraničí a jak řekl českým novinářům, v tajném režimu a bez mobilních telefonů je možné být otevřenější. „Chtěl bych tam mluvit také o tom, co může dělat Evropa a o tom, v čem je nezastupitelná role Spojených států,“ prozradil.

Válka podle něj trvá už dlouho, o potřebě míru a bezpečnostních garancí mluví všichni, ale teď je třeba se v tomto směru posunout dál. „Je to kombinace toho, co může udělat Evropa a co mohou udělat Spojené státy americké,“ naznačil.

Podle novinářů měl právě na této pracovní večeři Macinka přistoupení k PURL oznámit spojencům.

Ministr Macinka rovněž potvrzuje, že nejde o žádné nové peníze, ale o přesun v rámci prostředků na Ukrajinu určených už v minulosti. „My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do programu PURL,“ řekl doslova na kbelském letišti.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz

https://mocr.mo.gov.cz

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NATO , Okamura , peníze , Ukrajina , USA , Rajchl , Macinka , PURL

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Vždyť ať tam vyjednáte cokoliv, bez souhlasu vlády to bude stejně k ničemu. A proč tak trváte na tom, že musíte být v čele? Já nemám nic proti tomu abyste tam jel, i s tím souhlasím, ale přijde mi, že už to také tlačíte zbytečně až moc na sílu a nevím, zda to je k něčemu a čemu dobré. Jana

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