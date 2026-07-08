„Rusko prohrává? Omyl.“ Zalužnyj zchladil svou vlastní stranu

Valerij Zalužnyj, bývalý vrchní velitel sil na Ukrajině, publikoval na serveru The Telegraph text s titulkem: „Nepředpokládejte, že Rusko válku prohrálo.“
V článku se zamýšlí nad faktem, že stále více západních analytiků nyní tvrdí, že Rusko válku fakticky prohrálo. „Poukazují na úspěšné ukrajinské údery na logistiku, útoky na kritickou infrastrukturu a neustálé oslabování ruských vojenských pozic jako na důkaz blížícího se konce konfliktu. To je nebezpečně mylné pochopení války. Odráží to tendenci interpretovat události optikou individuálních úspěchů na bojišti, nikoli širšího strategického obrazu,“ uvádí bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny.
We are increasingly seeing assessments by analysts, including European and now American ones, that Russia has lost the war. And the end of the war is near.— Valerii Zaluzhnyi (@ZaluzhnyiUA) July 8, 2026
The reason for this is the direct interpretation of the events by the Ukrainian and European information space, which is…
Moderní válčení už podle jeho slov neodměňuje taktická vítězství tak, jak tomu bylo dříve. Pokroky v technologii dronů, schopnostech přesných úderů a dohledu transformovaly bojiště a oběma stranám mimořádně ztížily rozhodující průlomy.
„Tohle už není válka rychlých manévrů. Je to válka vyčerpávací. Každý taktický zisk nyní přichází za mimořádnou cenu. Pozice lze dobýt, ale jejich udržení, posílení a evakuace zraněných se za neustálého dohledu dronů stává stále obtížnějším. Úspěch na bojišti se měří v metrech spíše než v mílích a často za cenu, která má jen malý vztah k jeho strategické hodnotě,“ objasňuje generál, bývalý člen Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny a pozdější velvyslanec ve Velké Británii.
Rusko si zachovává schopnost oplatit úder stejnou nebo větší silou
Totéž podle něj platí i za frontovou linií. „Stále účinnější ukrajinské údery proti ruské logistice a kritické infrastruktuře znamenají pro Moskvu skutečné náklady. Tyto útoky jsou však drahé, technologicky náročné a v konečném důsledku reciproční. Rusko si zachovává schopnost oplatit úder stejnou nebo větší silou. Ani jedna strana se nemůže spoléhat na tuto formu vedení války k dosažení rozhodujícího strategického výsledku,“ domnívá se bývalý vrchní velitel ukrajinských sil.
Loni v srpnu uvedl deník Bild, že Zalužnyj se chystá kandidovat na funkci ukrajinského prezidenta.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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