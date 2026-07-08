„Rusko prohrává? Omyl.“ Zalužnyj zchladil svou vlastní stranu

08.07.2026 16:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Západ propadá nebezpečné iluzi, že Rusko už válku fakticky prohrálo. Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj však odmítá optiku dílčích úspěchů na frontě. Moderní technologie podle něj proměnily konflikt v brutální opotřebovávací válku, kde se úspěch měří na metry a Moskva si stále udržuje drtivou schopnost odvety.

„Rusko prohrává? Omyl.“ Zalužnyj zchladil svou vlastní stranu
Foto: Repro X
Popisek: Ukrajinský velvyslanec Valerij Zalužnyj promlouvá na konferenci think-tanku RUSI

Valerij Zalužnyj, bývalý vrchní velitel sil na Ukrajině, publikoval na serveru The Telegraph text s titulkem: „Nepředpokládejte, že Rusko válku prohrálo.“

V článku se zamýšlí nad faktem, že stále více západních analytiků nyní tvrdí, že Rusko válku fakticky prohrálo. „Poukazují na úspěšné ukrajinské údery na logistiku, útoky na kritickou infrastrukturu a neustálé oslabování ruských vojenských pozic jako na důkaz blížícího se konce konfliktu. To je nebezpečně mylné pochopení války. Odráží to tendenci interpretovat události optikou individuálních úspěchů na bojišti, nikoli širšího strategického obrazu,“ uvádí bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny.

 

Moderní válčení už podle jeho slov neodměňuje taktická vítězství tak, jak tomu bylo dříve. Pokroky v technologii dronů, schopnostech přesných úderů a dohledu transformovaly bojiště a oběma stranám mimořádně ztížily rozhodující průlomy.

„Tohle už není válka rychlých manévrů. Je to válka vyčerpávací. Každý taktický zisk nyní přichází za mimořádnou cenu. Pozice lze dobýt, ale jejich udržení, posílení a evakuace zraněných se za neustálého dohledu dronů stává stále obtížnějším. Úspěch na bojišti se měří v metrech spíše než v mílích a často za cenu, která má jen malý vztah k jeho strategické hodnotě,“ objasňuje generál, bývalý člen Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny a pozdější velvyslanec ve Velké Británii.

Rusko si zachovává schopnost oplatit úder stejnou nebo větší silou

Totéž podle něj platí i za frontovou linií. „Stále účinnější ukrajinské údery proti ruské logistice a kritické infrastruktuře znamenají pro Moskvu skutečné náklady. Tyto útoky jsou však drahé, technologicky náročné a v konečném důsledku reciproční. Rusko si zachovává schopnost oplatit úder stejnou nebo větší silou. Ani jedna strana se nemůže spoléhat na tuto formu vedení války k dosažení rozhodujícího strategického výsledku,“ domnívá se bývalý vrchní velitel ukrajinských sil.

Loni v srpnu uvedl deník Bild, že Zalužnyj se chystá kandidovat na funkci ukrajinského prezidenta.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.bild.de

https://www.telegraph.co.uk

https://x.com

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Moskva , Rusko , Ukrajina , válka , drony , Zalužnyj

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

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Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Můžete popravdě odpovědět?

Jak je to s tím přidělovaní dotací Agrofertu, vy tvrdíte, že vám dala EU zelenou, Piráti opak. Můžete zveřejnit vysvětlení od orgánů EU jak to je? Jestli nemáte co tajit, tak nevidím důvod tajit ani odpověď z EU.

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