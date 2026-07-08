Ani zbraně, ani vojáky. Magyar pokračuje v Orbánově politice

Maďarský premiér Péter Magyar v úterý krátce jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a oba lídři se dohodli na uspořádání bilaterální schůzky v blízké budoucnosti, jak uvedl předseda maďarské vlády ve středu po příjezdu na summit NATO v Ankaře.
Novinářům Magyar sdělil, že postoj Maďarska k válce na Ukrajině je jasný: Ukrajina je obětí, Rusko je agresorem a Kyjev má právo bránit svou územní celistvost. Maďarský premiér zároveň zdůraznil, že Budapešť bude i nadále poskytovat humanitární pomoc Ukrajině, ale nechce do země dodávat zbraně ani posílat vojáky.
„Maďarsko bude i nadále podporovat Ukrajinu humanitárními prostředky, ale nebudeme poskytovat zbraně, vojáky ani vojenskou pomoc,“ řekl Magyar.
Podle premiéra se maďarští voliči v dubnu jasně rozhodli a dali jeho vládě silný mandát ohledně její zahraniční a bezpečnostní politiky. Magyar také zdůraznil závazek Maďarska k NATO a uvedl, že Maďaři věří v sílu a jednotu aliance.
„Naším společným zájmem je, aby NATO zůstalo jednotné,“ pronesl a dodal, že jeho vláda je odhodlána učinit z Maďarska v rámci vojenské aliance „opět spolehlivého spojence“.
Maďaři zvednou vojenské výdaje na 5 procent HDP do roku 2035
Premiér dále řekl, že Maďarsko se již rozhodlo předvídatelným způsobem zvýšit výdaje na obranu a že vojenské výdaje by měly do roku 2035 dosáhnout 5 procent HDP.
Ve videozprávě zveřejněné později Magyar konstatoval, že jeho setkání se Zelenským vedlo k dohodě o konání jejich budoucích rozhovorů buď v Budapešti, nebo v Kyjevě. Po setkání oba lídři společně odcestují také do Zakarpatské oblasti. Navštíví i město Berehovo, které je považováno za neformální centrum maďarské menšiny na Ukrajině.
Magyar rovněž informoval, že summit NATO v Turecku začal v úterý neformální večeří, po níž následovalo několik bilaterálních schůzek. Ve středu dopoledne jednal s premiéry Černé Hory, Norska a Kanady. Maďarský vůdce zdůraznil, že o postoj Maďarska je značný mezinárodní zájem a že Budapešť podporuje silné a jednotné NATO a zároveň se snaží působit jako konstruktivní a spolehlivý spojenec. S černohorským premiérem Magyar diskutoval o integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie. Černou Horu označil za jeden z nejpokročilejších kandidátských států EU. Existuje podle něj naděje, že by se do bloku mohla připojit příští rok.
Dodal, že Maďarsko má významné investice v Černé Hoře a dalších zemích západního Balkánu a obě strany se dohodly na vzájemné podpoře ekonomických zájmů. Plenární zasedání summitu NATO začalo ve středu úvodním projevem generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, po kterém následoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa a vystoupení zástupců členských států. Magyar sdělil, že se očekává, že členové NATO přijmou deklaraci týkající se balíčku finanční podpory pro Ukrajinu ve výši 70 miliard eur, ale zdůraznil, že účast pro jednotlivé země zůstane dobrovolná.
Poznamenal, že Maďarsko a Slovensko se dříve držely mimo úvěrový mechanismus EU pro Ukrajinu, a uvedl, že rozhodnutí o iniciativě podpory související s NATO zůstanou také suverénním rozhodnutím každého členského státu.
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