„A ještě něco...“ Rakušanova tvrdá tečka. STAN dary vrátí, ale nebylo to jen tak

Hnutí STAN se po velkém politickém a mediálním tlaku rozhodlo, že vrátí všechny firemní dary v hodnotě téměř tři a půl milionu korun. Do budoucna prý navíc Starostové žádné dary od právnických osob už přijímat nebudou, aby se vyhnuli případným dalším spekulacím. „Proč tak radikální řešení? Protože chceme zabránit jakékoli pochybnosti a nemáme přehled, jestli se tady neobjeví nějaký další trestně stíhaný podnikatel, o kterém nemůžeme vědět,“ prohlásil šéf hnutí Vít Rakušan. V závěru své řeči se opřel do konkurence a jejího údajně pochybného financování.

Rakušan na tiskové konferenci překvapil rozhodnutím Starostů, že vrátí všechny firemní dary, ačkoliv podle Rakušana hnutí STAN nikdy žádný zákon o financování neporušilo. „Rád bych se vrátil k tomu, co hýbalo v posledních týdnech Poslaneckou sněmovnou a mediální scénou, a to je financování hnutí STAN. Naše financování, na tom si trváme, není v žádném ohledu v rozporu se zákonem. To je skutečnost, která je doložitelná a prokazatelná,“ spustil Rakušan. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 2286 lidí

„Jistě jste bedlivě sledovali dění v Poslanecké sněmovně, kdy nejrůznější aktéři naší politické scény, sami určitě nikoli bez másla na hlavě, mluvili o tom, že dají trestní oznámení na hnutí STAN za jeho financování. A já jim říkám, nechť tak učiní. Naše financování není v rozporu se zákonem a jsme připraveni dokázat, že jsme žádný zákon neporušili,“ dodal Rakušan.

Přesto se ale Starostové rozhodli k radikálnímu kroku, prý aby se ukončily jakékoliv další spekulace. „Jsme si ale vědomi toho, že veřejnost s naším nástupem do vlády spojuje naděje na významnou pozitivní změnu politické kultury. A nechceme být tím hnutím, které lidi zklame, a nechceme zatěžovat ani naše koaliční partnery a celou vládu. Proto jsme připraveni uplatnit na naše financování meřítka mnohem přísnější, než vyžaduje zákon i než uplatňují jiné politické strany v České republice,“ vzkázal kritikům Rakušan.

„Byli jsme přesvědčení, možná naivně, že soulad se zákonem je kritérium, které bude dostatečné. Jak se ukázalo, dostatečné není. Jen dodržovat zákon zjevně v tomto případě nestačí – a my tento postoj veřejnosti respektujeme a zohlednili jsme ho. Žádné peníze nám nestojí za to, abychom riskovali důvěru, kterou nám lidé dali,“ pokračoval Rakušan s tím, že STAN vrátí veškeré firemní dary, které na účet hnutí přišly v období od parlamentních voleb. Jedná se o dary v souhrnné hodnotě 3 420 000 Kč.

Předsednictvo STAN navíc prý rozhodlo, že se hnutí napříště obejde bez firemních dárců, dokud nebude projednána novela, která zpřísní zákon o politických stranách. „Intenzivně jsme diskutovali s právníky a dalšími experty, jak definovat firemní dary, které by nebyly v žádném ohledu zpochybnitelné. Zvažovali jsme kromě jiného i embargo na dary od firem, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo čerpají jakoukoliv veřejnou podporu. Nakonec jsme dospěli k závěru, že po tom všem mediálním tlaku a politických diskusích je jedinou možností, jak předejít jakýmkoliv pochybnostem, obejít se zcela bez korporátních peněz. Je to radikální řešení, které na naší politické scéně nemá obdoby, ale pokud chceme do budoucna předejít jakýmkoliv pochybnostem a spekulacím, považujeme ho za správné,“ oznámil Vít Rakušan s tím, že hnutí STAN chce opravdu pracovat na proměně politické kultury a vnímání politiky veřejností.

„Proč tak radikální řešení? Protože chceme zabránit jakékoli pochybnosti a nemáme přehled, jestli se tady neobjeví nějaký další trestně stíhaný podnikatel, o kterém nemůžeme vědět. My už se chceme věnovat práci, máme pod sebou čtyři resorty a na vysvětlování takových spekulací již nemáme čas,“ dodal Rakušan.

Starostové prý navíc budou ještě přísnější při přijímání darů i od fyzických osob. „Každý bude muset v rámci jasně definovaného čestného prohlášení prohlásit, že není člověk, se kterým je vedeno trestní stíhání,“ přidal další změnu Rakušan.

Po dotazech novinářů se předseda hnutí a ministr vnitra ještě rozčílil, že o trestním stíhání některých svých dárců nemohl tušit. „To, že s některou tou firmou má spojitosti nějaký trestně stíhaný podnikatel, to je věc, kterou jsme absolutně nemohli vědět. A pokud někdo říká, že já jako ministr vnitra určitě mám informace, tak má špatnou představu o tom, jak funguje ministr vnitra, který nemůže vstupovat do žádného policejního vyšetřování,“ prohlásil Rakušan.

„A ještě chci dodat, že my jako hnutí STAN možná děláme někdy politické chyby, ale nejsme žádní zloději, jak nám podsouvají politici ze stran, které mají leckdy mnohem pochybnější financování než to, co se tady v posledních týdnech u nás řešilo,“ vrátil úder Rakušan zejména hnutí ANO, které bylo nejhlasitějším kritikem financování Starostů.

Rakušan na závěr také zmínil, že vnímá velkou debatu kolem stáže poslance Jana Farského ve Spojených státech. „My to vnímáme, nejsme hluší, řešíme to, budeme to tento týden debatovat také v rámci koalice s Piráty, ale zatím nebudu zveřejňovat to řešení nastalé situace,“ okomentoval Rakušan stručně situaci kolem Farského.

