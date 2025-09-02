„A není to jinak?“ Rakušan čeká „kompro“. Jeho verze napadena

Informace o možné kompromitující nahrávce chystané na hnutí STAN či přímo Víta Rakušana sdělil ministr vnitra na síti X. „Prý se na mě připravuje ,kompro‘. Sotva jsme řekli, že chceme jít do čela, hned se ozval někdo, komu se to asi nelíbí. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat,“ napsal Vít Rakušan.
A téma rozvedl i v přiloženém videu. „Starostové do čela. To je ambice, kterou jsme vyslovili před pár dny. Dát téhle zemi lepší a dobrou alternativu. Vládě populistů, vládě kompromisů. Řekli jsme si o to, že chceme vést Ministerstvo spravedlnosti. Řekli jsme si o to, že chceme stát v čele té budoucí vlády. No a samozřejmě tahle ambice narazila na očekávatelný protiútok. Jsem zvědavý, co vymysleli, ale než se to všichni dozvíme, mám pro soupeře jasný vzkaz. Svoje město, svoji zemi a taky svoje politické hnutí jsem vždycky vedl podle těch hodnot, kterým já sám v životě věřím. A také vzkazuji jedno: jsem připraven bojovat s čímkoli, co jste si připravili,“ řekl ve videu Rakušan.
Přitom odkázal na podcast Tajná složka dostupný na Streamu. „Teď se objevily informace o jedné věci, která má vést přímo k šéfovi STAN, panu Rakušanovi. Má se jednat o nahrávku, která měla vzniknout ještě před tím, než byla spuštěná kauza Dozimetr. Je to nahrávka, na které podle toho, co víme, má mluvit právě Vít Rakušan,“ zaznělo v podcastu.
Prý se na mě připravuje “kompro”. Sotva jsme řekli, že chceme jít do čela, hned se ozval někdo, komu se to asi nelíbí. Ať už si na mě vymysleli cokoliv, já se nebojím a jsem připravený za svou vizi a za svou čest zabojovat. ?? pic.twitter.com/WMU1ZOXZhi— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 2, 2025
Obavy o politickou životnost hnutí STAN ovšem ministr Rakušan u komentujících nevzbudil.
„Ty hodnoty:
– muslimští migranti
– cenzura
– rozlepování dopisů a šmírování na sítích
– dozimetr
Děkujeme, odejděte. Jsi politik, který pro nás nemůže nic udělat,“ dostalo se Rakušanovi výčtu hodnot, které podle pisatele STAN zastává.
„Něco podobného říkal i Blažek, než to všechno vyplavalo…,“ dostal v diskusi Rakušan varování.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
„Pojďme takové gesto udělat všichni společně, těsně před volbami. Premiéra jsem už informoval o úmyslu svolat v Praze společnou manifestaci demokratických sil, velké společné vystoupení občanské i politické, a to v týdnu před volbami. Ukažme celému Česku, že těch, kdo chtějí demokracii a spolupráci, je a vždycky bude v Česku víc! Pozvání platí nejen pro Petra Fialu a SPOLU, ale i pro Zdeňka Hřiba a Piráty. A slibuji, že tentokrát to bude nejveřejnější, jak jen to půjde,“ píše se v Rakušanově prohlášení.
A nekončí jen u toho, do novodobého prvomájového průvodu láká i různé spolky. „V nejbližších dnech oslovím představitele občanské společnosti, rád bych je pozval, aby se k akci přidali a pomohli nám mobilizovat demokratické a prozápadní síly,“ lákal Rakušan.
Pod videem došlo i na připomenutí kauzy dozimetr, která se za hnutím STAN táhne. „Tak šifrované telefony, Dozimetr a mrtvoly kolem něj podle mě docela stačí…“ Kauza Dozimetr se točí kolem budování korupčního prostředí kolem Dopravního podniku hlavního města Prahy, kterou v roce 2022 rozkryla policie, ale dosud nebyla soudně dořešena.
A u Dozimetru utkvělo hlavní podezření, kolem čeho se kompromitující nahrávka bude točit. „To není žádné kompro, ale důkazní materiál, když už. A všichni už tuší, že jde o Dozimetr, to už víte i vy i GIBS, jen je pěkná podpásovka to, že si vás nahrál někdo, komu jste důvěřoval,“ zaznělo v debatě.
„Vy půjdete do čela průvodu těch, co ve vládě skončí,“ zahrál si jeden z diskutujících na vědmu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Marian Kučera