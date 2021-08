„A syn toho tlumočníka znásilnil...“ Pekarová jela na SPD, schytala to. Veselo. Augustová zasáhla

reklama

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 9% Maláčová (ČSSD) 3% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 33% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 30% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 21% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 0% Šafránková (SPD) 4% hlasovalo: 33 lidí Radim Fiala v pořadu uvedl, že hnutí SPD s misí v Afghánistánu nikdy nesouhlasilo a podle něj okupace Afghánistánu v očích Afghánců teroristické hnutí legitimizovala. „Afghánci, běžní lidé, to brali, že je Tálibán osvobozuje od dlouhodobé okupace spojenců. A myslím, že jedno je dneska zřejmé. Afgánistán nechce žádnou západní demokracii, západní hodnoty, že jsou spokojeni s režimem, který tam kdysi panoval a že by byli rádi, kdyby to tak bylo. Já si myslím, že Česká republika by se měla starat o Českou republiku a nechat Afghánistán Afgháncům,“ vyjádřil se místopředseda SPD.

Dále řekl, že debakl západních hodnot v Afghánistánu znamená vítězství radikálního islámu, což se prý projeví i v Evropě. Opět zopakoval, že by čeští vojáci a čeští policisté měli bránit české hranice, a doplnil, že už se rakouský kancléř Kurz a maďarský premiér Orbán připravují na migrační vlnu z Afghánistánu a Česká republika by měla také.

Předsedkyně TOP 09 naopak mínila, že teď už je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem a hlavní je zamezit utrpení těch, kdo českým silám pomáhali. „Protože jinak budeme nedůvěryhodný partner i pro další do budoucna, pro další spolupracovníky v jiných zemích, v jiných oblastech, pokud je budeme potřebovat. Tohleto považuji za klíčové, abychom řešili my v České republice, a potom se dívali na další rizika, která hrozí a je potřeba je řešit, třeba ze zvýšeného tlaku na migraci do Evropské unie jako takové.“

Ministr Zaorálek ovšem namítl, že mléko není rozlité, ale valí se proudem ve formě 300 tisíc migrantů. „To není žádná minulost. My se musíme ptát, jak je možné, že jsme se pustili do akcí, které končí takovým fiaskem, jako vidíme dnes,“ řekl bývalý ministr zahraničí, ale Pekarová Adamová chtěla raději řešit budoucnost.

Radim Fiala se vymezil proti tvrzení, že by se Česko mělo postarat o afghánské spolupracovníky. „Oni měli pracovní smlouvy s Ministerstvem obrany, věděli do čeho jdou, byli za to královsky placeni. A já jen říkám, že oni pocházejí z úplně odlišného společenského a kulturního prostředí, mají jiné hodnoty, jiný vztah ke svobodě, k ženám, k západním hodnotám. A pokud opravdu jim česká vláda chtěla pomoct, tak jim měla domluvit azyl v nějaké jiné muslimské zemi, která je blízká jejich hodnotám, kultuře. Například v Turecku. Je to člen NATO, pokud ti lidé mají skutečně obavu o svůj život.“

Fotogalerie: - Šlachta v Trutnově

Moderátorka Marcela Augustová namítla, že dotyční pomáhali české armádě. „Četl jsem dnes jejich výkřiky ‚Raději smrt než Tálibán‘. Ale když mohli vzít pušku do ruky a bojovat za osvobození Afghánistánu, tak to neudělali,“ vytkl Afgháncům a obvinil je, že si myslí, že když se o ně Evropané a Američané starali v Afghánistánu, tak se teď nechají odvézt, aby péče pokračovala. Řekl, že se obává radikalizace muslimů v Evropě.

Pekarová Adamová ovšem chtěla reagovat a rýpla si, že Radim Fiala a celé SPD bude „zvedat tuto kartu“ celou předvolební kampaň. „Kdybychom měli brát logiku, kterou používá tato strana, tak největším rizikem pro Českou republiku jsou naopak příznivci SPD, protože tím jediným uznaným teroristou v České republice byl váš příznivec pan Balda,“ obrátila se na Fialu. Který prohlásil, že s Jaromírem Baldou nemá SPD nic společného.

„Jasně, to můžete říkat stokrát, ale tady v tomhle případě vy to budete hrát na to...“ pokračovala předsedkyně TOP 09, ale Radim Fiala ji přerušil slovy: „Co, paní Pekarová, ten syn toho tlumočníka, který loni znásilnil tu zdravotní sestru v České republice?“ „A co ten váš terorista?“ nechtěla odpovědět předsedkyně TOP 09. A Fiala znovu zopakoval, že s Jaromírem Baldou nemají nic společného. „Musíte si přiznat, že je to váš příznivec,“ trvala si na svém Pekarová Adamová. „Až budou další případy, já vám to tady připomenu,“ odhadoval Fiala, že s tlumočníky a jejich rodinami budou problémy.

Fotogalerie: - Lázeňská sezóna v Mariánkách

Od tohoto konfliktu se chtěla Pekarová Adamová posunout a tvrdila, že evakuace tlumočníků je i otázkou bezpečnosti do budoucna, aby to nevypadalo, že ČR není schopna splnit dané sliby. „My jsme jim nikomu žádné sliby nedali,“ namítl Radim Fiala, ale Pekarová Adamová měla za to, že součástí slibu nebyl jen plat, ale i ochrana do budoucna, a nesplnění by prý ČR zdiskreditovalo. „My bysme se měli starat o Českou republiku a ne o to, kolik jim dáme bytů. Vy jich chcete přijmout dvacet tisíc, a to je nesmysl,“ obvinil opoziční političku. Nicméně Lubomír Zaorálek namítal, že tolik tlumočníků není a že procházejí prověrkami a přijmout je, je otázka lidskosti.

Fiala byl pak moderátorkou vyzván, aby stručně shrnul svůj postoj. „Nechat Afghánistán Afgháncům, starat se o bezpečnost v České republice, starat se o to, aby migrační vlny, které bezpochyby přijdou, jak jsme slyšeli v reportáži, starat se o to, aby žádná migrační vlna do České republiky nepřišla.“

Slovy Adamové Pekarové se na facebooku pochlubila i TOP 09 jako celek, ovšem Fialovy námitky byly z krátkého videa vynechány.

O tom, že spolupráce se spojeneckými silami nezaručuje loajalitu, nicméně informovala včera právnička a aktivistka, která působila v Afghánistánu, Ferešta Abásí. „Tento muž, můj bývalý kolega, pracoval ve stejném chráněném objektu jako já, kde se pracovalo jen na projektech podporovaných z peněz USA. Nepochybně byl placen z amerických fondů na pomoc Afghánistánu a byl členem Tálibánu, a teď odhalil svou identitu,“ řekla právnička z Londýna. Dotyčný se podle vysílání CNN jmenuje Asad Masúd Kistaní a je velitelem v Tálibánu.

This guy- also a former colleague of mine, used to work in the same compound with me, where only US-funded projects were stationed. he definitely was getting paid from US aid and has been a member of the Taliban who revealed his identity now. https://t.co/ak5jvzKzOr pic.twitter.com/o9IsuWc4Tu — Fereshta Abbasi (@FereshtaAbbasi) August 17, 2021

Psali jsme: Zemanova existence... Schwarzenberg udeřil. Slova prezidenta, která zažehla oheň V Praze přistál třetí evakuační letoun z Afghánistánu, přivezl 62 lidí Bidenův megaskandál. Afghánistán mohl skončit ÚPLNĚ JINAK Pod Tálibánem nikdy! Afghánský velvyslanec v Praze chce vytrvat v práci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.