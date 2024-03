„A třískl jsem telefonem.“ Banka starostovi nevoněla. Kvůli Rusku. Ale příběhu moc lidí nevěří…

Starosta brněnských Židenic Petr Kunc se na twitterovém profilu svěřil s tím, jak mu zavolala společnost Raiffeisen s žádostí o spolupráci s městskou částí. On odmítl. Proč? Protože je to banka, jež spolupracuje s Ruskem. „Internetový hrdina pro dnešní den,“ dočkal se však následně Kunc posměchu.

reklama

„Právě mi volala Raiffeisenbank ČR, že by měla zájem o spolupráci s naší městskou částí. - Vy jste ta banka, co spolupracuje s Ruskem? – No ano – SBOHEM! A třískl jsem telefonem,“ uvedl starosta Židenic Petr Kunc.

Právě mi volala @RaiffeisenCZ že by měla zájem o spolupráci s naší městskou částí.

- vy jste ta banka co spolupracuje s Ruskem?

- no ano

- SBOHEM!

A třískl jsem telefonem. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) March 15, 2024

„České televizi ani premiéru Fialovi spolupráce s Raiffeisen nesmrdí. O něco se ty pilíře demokracie a západního smyšlení opřít musí, že ano,“ okomentoval to Ondřej Fér.

České televizi ani premiéru Fialovi spolupráce s Raiffeisen nesmrdí.

O něco se ty pilíře demokracie a západního smyšlení opřít musí, že ano. https://t.co/N91t5QK99D — Ondřej Fér | (@ondrejfer) March 15, 2024

„Po tomhle čekám do pár dní pád Ruska a vítězství Ukrajiny,“ konstatoval Ondřej Krátký.

po tomhle čekám do pár dní pád ruska a vítězství ukrajiny https://t.co/jWDBfUpqj2 — Ondřej Krátký (@Dealtrade_Group) March 16, 2024

„Aneb tweety, co se nestaly,“ komentoval další. Petr Kunc však dodal: „Stalo se to dnes ráno a bylo u toho několik lidí.“

Stalo se to dnes ráno a bylo u toho několik lidí. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) March 15, 2024

Obdobně se musel Kunc obhajovat před dalším uživatelem. „Bacha na tady pana gangstera (i když je to příběh, který se zřejmě nestal, minimálně, tak jak ho dotyčný popisuje, tak určitě tady na twitteru zaboduje a získá hodně srdíček),“ napsal uživatel. „Stal se dnes v 8:13 ráno,“ odvětil Kunc.

Bacha na tady pana gangstera (i když je to příběh, který se zřejmě nestal, minimálně, tak jak ho dotyčný popisuje, tak určitě tady na twitru zaboduje a získá hodně srdíček). https://t.co/Dne6ez4ZHV — Levy_zavit (@LZavit) March 15, 2024

„Levná póza hodná pětikoalice,“ okomentoval Kuncův krok další uživatel.

?????? levná póza hodná petikoalice https://t.co/BDANroybb4 — Casey Ryback (@CaseyRy21165940) March 15, 2024

„Internetový hrdina pro dnešní den,“ konstatuje další uživatel.

Internetový hrdina pro dnešní den https://t.co/mFO0MwehOq — Simon Hades (@simon_had) March 15, 2024

„Celá tramvaj začala tleskat,“ poznamenává další.

Celá tramvaj začala tleskat https://t.co/KxDCoJ8NOi — Taimen (@Tajmeeen) March 15, 2024

„To je krásně sepsaná pohádka,“ komentuje další. „Ani ne, bylo u toho pár lidí z úřadu a stalo se to dnes ráno,“ konstatuje Kunc.

ani ne bylo u toho pár lidí z úřadu a stalo se to dnes ráno :) — Petr Kunc (@kunc_zidenice) March 15, 2024

Výsměchu se pak Kuncovi dostal i od dalšího uživatele. „A pak všichni pasažéři v šalinách jezdících po Židenicích vstali a tleskali,“ sdělil uživatel.

A pak všichni pasažéři v šalinách jezdících po Židenicích vstali a tleskali. — Adam Kolek (@adkolek) March 15, 2024

Psali jsme: Jan Veleba k ministrovi: „Neschovávejte se.“ Už má dost komedie „Vládnou ti, kdo nemají děti.“ Merkelová, Macron i Pekarová. Stonjeková se pustila na tenký led Bidene, zaplať! Pro Ukrajinu sice munici sehnali, teď ale dochází jinde Bartošek (KDU-ČSL): Pokud chce šílený diktátor válku, ústupky a zbabělostí mu v tom nezabráníme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE