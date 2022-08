„A udělal h*vno.“ Už je zle: Češi mohou přijít o alkohol

„Ach jo. Stala se ta nejhorší možná věc, naše sklárny na minimálně půl roku zavírají, za aktuální peníze to nedá většina jejich zákazníků. Naše kalkulace počítá s lahví za 15 Kč. Dnes bychom vyráběli za 50. Máme zásobu do konce roku a na to, jestli objednat další lahve za tuto cenu, mám čas do konce týdne. Pak vypouští varnu a propouští zaměstnance. Nové rozjetí a roztavení prvotní várky stojí 120 milionů. A to pochybuju, že se jim na jaře bude chtít. Tvl., to je průser jako sviňa. A ne, nejde nikam jinam přejít. Stejně blbě jsou na tom všechny sklárny,“ poznamenal Žufánek.

Jeho slova následně sdílel šéf MF Dnes Jaroslav Plesl. „Xkrát byl Síkela varován, ať udělá něco pro sklárny. A co udělal? Udělal hovno. Takže se nebude chlastat. A politici už z Bruselu hlásí, že kvůli nedostatku CO2 (jako fakt!!) se v Evropě v krátké době přestane vařit pivo. To je, myslím, docela fajn. Do flašek už to nedají a ceóčkem se to ze sudu nevytlačí,“ poznamenal.

„Třeba ty propuštěné alespoň zahřeje u srdce, že se planeta do roku 2100 oteplí pouze o 0,3 místo 0,4 stupně,“ okomentoval Žufánkova slova také komentátor Jan Paluska.

