Ivan Smetana poprvé promluvil o scéně u svého domu

Navštěvování akcí politických oponentů, které může být subjektivně vnímané jako narušování, do určité míry patří ke všem volbám. K nějaké formě konfrontace dochází takřka na každém mítinku a politik se neobejde bez dovednosti tyto situace zvládat.
Přesto některé takové akce vyvolávají pochybnosti. Před čtyřmi lety se jednou z památných scén předvolební kampaně stal výstup Andreje Babiše mladšího na mítinku ANO v Ústí nad Labem.
Na tiskovou konferenci k zahájení kampaně vtrhl syn předsedy s výkřiky „ako sa cítíš, otěc“ a doprovázený filmařem Vítem Klusákem jej před všemi kandidáty a novináři obvinil, že syna nechal prohlásit za blázna, ačkoliv je zdravý.
Babiš mladší během předvolební kampaně dělal vlastní antikampaň po celé republice, doprovázen politiky z ODS, TOP 09 i exministryní Džamilou Stehlíkovou, která mu dokonce měla vypracovat psychiatrický posudek, že je zcela zdráv.
Koalice SPOLU možná i díky tomu dokázala hnutí ANO těsně porazit a se STAN a Piráty sestavit vládu. Velmi rychle se ale začaly scházet statisícové demonstrace, zejména proti její ekonomické politice. Její organizátory premiér Fiala nálepkoval jako proruské a extremistické.
Jiní přešli od slov k činům. Terčem byl dlouhou dobu zejména petiční stánek postavený před Úřadem vlády, který coby uplatňování petičního práva nemohl být odstraněn. Začala jej však pravidelně navštěvovat skupina výtržníka arménského původu Mikaela Oganesjana, která jej několikrát zdemolovala. Sám Oganesjan, na sociálních sítích si říkající MikeJePan nebo Detektiv Mike, z těchto akcí natáčel videa, která pak na svých profilech monetizoval. Akcí se s jeho lidmi někdy účastnil i politik ODS Pavel Novotný, aktuálně ve výkonu trestu odnětí svobody.
Ke skupině někdejšího provozovatele podvodných stránek vymáhajících peníze (třikrát trestaného, aktuálně v podmínce za vydírání) Oganesjana ale stabilně patřil třeba také Adam Bouša, někdejší funkcionář Mladé ODS. Veřejnosti se nejvýrazněji představil v pořadu Máte slovo výzvou k vybombardování Moskvy.
Jejich aktivity, zaměřující se na narušování protivládních akcí, se v posledním předvolebním roce více soustředily na hnutí Stačilo!. Na konci dubna na mítinku v Opavě fyzicky konfrontovali Kateřinu Konečnou, které posléze z auta odcizili SPZ a přivolali na něj policii. Když se europoslankyně na sociální síti zeptala ministra vnitra, proč policie počínání tohoto recidivisty neřeší, naopak koná podle jeho pokynů, dostalo se jí od Víta Rakušana odpovědi, že časy, kdy policii mohli úkolovat komunisté, už skončily.
O několik dní později ve Valašském Meziříčí zase během setkání s lidmi Oganesjanova parta přelepila poznávací značku na vozidle předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika a zavolala policii. „Vidlák“ si změny na vozidle nevšiml a chtěl s ním odjet. Navedení policisté jej okamžitě zastavili a kvůli změněnému číslu SPZ mu dali pokutu. Oganesjan si vše natáčel a následně nabídl svým předplatitelům.
Do Oganesjanovy skupiny patří i Vojtěch Pšeňák, na sítích se představující jako „Pražský Pérák“. Přezdívku si uzmul po legendárním hrdinovi z časů nacismu, který měl páchat proti okupantům záškodnickou činnost, kterou si lidové vyprávění následně nafouklo do rozměrů komiksového superhrdiny. „Kdysi vraždil nacisty, dnes bojuje s rašisty,“ chlubí se sám Pšenák. Ten je zastupitelem v obci Mohelnice u Plzně a jeho kolega z kandidátky Michal Vašíček jej občas doplňuje.
V červnu 2024 prováděl Pšenák u petičního stánku před Úřadem vlády cosi, co sám pojmenoval jako „žhářský útok“. Doprovázela jej při něm Oldřiška Blujová, jedna z temperamentně nejvýraznějších tváří Oganesjanovy skupiny. Na sítích má zavedenou značku ProvokaTerka.
Minulý týden se stejná dvojice prezentovala před ambasádou Maďarska, kterou s výkřiky „Slava Ukraini! Herojam slava!“ polili krví jako vzkaz, že této zemi nepatří místo v evropském společenství.
To se odehrálo ve středu. V sobotu se pak pan Pšenák vypravil do Frýdku-Místku, k domu pana Ivana Smetany. Ten pracuje jako kameraman a jeho projekt KTV monitoruje také opoziční aktivity. V některých médiích byl prezentován jako „dvorní kameraman huntí Stačilo!“, což ale odmítá. „Jsem nezávislým novinářem, který točí videa pro KTV Live. Posláním spolku je pravdivě a nezávisle informovat veřejnost. Pomáháme odkrývat nešvary státních institucí, například zviditelňováním kauz občanů, kteří se nemohou domoci spravedlnosti. Ostatně z obsahu na profilu KTV Live na Facebooku i na YouTube je jasné, že dáváme prostor a možnosti vyjádření i jiným politickým stranám, než je Stačilo!,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
S Pšenákem se střetl už v minulosti. „Pan Pšenák a ostatní členové jejich skupiny mě pronásledují už druhým rokem, dehonestují mě i spolek KTV Live, poškozují majetek a stalkují i osoby z mého okolí. Jejich neustálé pronásledování je nebezpečné i proto, že je to organizovaná skupina lidí, kterou mám neustále v zádech. Sledují mě při mých soukromých aktivitách, neustále obtěžují telefonicky, na sociálních sítích vytvářejí a šíří pomluvy, nepravdy, dehonestující příspěvky, vytvořili weby na mou osobu s ponižujícím obsahem, omezují mě v mých běžných aktivitách, jejich jednání a agresivita se stupňuje, četnost útoků se zintenzivnila,“ uvádí Ivan Smetana.
Právě on měl být jedním z důvodů, proč v minulém měsíci Oganesjanova skupina zkoušela narušit tiskovou konferenci hnutí Stačilo!. Došla ale pouze do vrátnice sídla KSČM, kde nějakou dobu uráželi recepční, než je vyprovodil tiskový mluvčí Roman Roun.
Ivan Smetana byl jednou z osob, na které mají spadeno dlouhodobě a chtěli jej konfrontovat i zde. Když se to nepovedlo, navštívili v sobotu ve večerních hodinách jeho bydliště. Sám Pšenák uvedl, že před domem „chtěl provést krátký happening“.
Ten měl mít podobu „ohňostroje“ namířeného na okna domu. Nad dům přitom vyslali dron, podle Pšenáka pouze za účelem natáčení happeningu.
„Ničením majetku poškozují nejen mě, ale i mého zaměstnavatele. Neustálým pronásledováním, při kterém používají pyrotechniku, a to velmi nebezpečně, kdy mohou způsobit nejen škody na majetku, ale i na zdraví a na životě, vzbuzují oprávněné obavy všech v bezprostřední blízkosti těchto jejich útoků. Utoky probíhají ve dne i v noci, kdy všichni spí a jsou nejvíce zranitelní. Logicky se obávají o svou bezpečnost. Jejich výtržnosti mají různou podobu, např. ohňostroj na ulici ve dvě ráno, v obydlené oblasti, a to v bezprostřední blízkosti hořlavých a výbušných věcí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Ivan Smetana.
Smetanovu reakci média popsala slovy: „V trenýrkách vyběhl z domu a hrozil jim střelbou.“
„Muž na jejich konání zareagoval tím, že se k nim přiblížil a za užití slovních výhrůžek několikrát vystřelil do vzduchu z krátké střelné zbraně. Osoby měly obavu o svůj život a zdraví,“ popsala další dění policejní mluvčí Soňa Štětínská. Mělo jít o plynovou pistoli, z níž mělo být vystřeleno celkem dvakrát.
„Mě a mého kolegu pod pohrůžkou namířené střelné zbraně přinutil sednout do našeho auta a ‚vyčkat‘,“ popsal další dění Pšenák.
Na místo měla dorazit prvosledová hlídka v plné balistické ochraně, které se Smetana vzdal.
„Jejich útoky jsou časté a pronásledování téměř nepřetržité, pokaždé se samozřejmě volá policie, ale dojezdová doba hlídky z města trvá několik minut, a tak vždy pachatelé ujeli. Věděl jsem, že pachatele je potřeba chytit při činu a zadržet je do příjezdu policie, aby mohli být ztotožněni a aby policie mohla zajistit důkazy. Proto jsem využil svých zákonných možností k zamezení jejich odjezdu nebo útěku. Nijak jsem je nepoškodil, neohrožoval ani neohrozil, nedošlo k újmě na zdraví ani na majetku, celou situaci jsem měl pod kontrolou až do rychlého příjezdu policejní hlídky, kterou jako vždy přivolal můj zaměstnavatel. Šlo mi jen o zastavení jejich útoku, protože kolem rodinného domu ještě stále lítal dron a nebylo možné určit, jestli je nebezpečný a ohrožující, nebo ‚jen‘ natáčí soukromé objekty a osoby a zamezení jejich útěku. Ze všech příspěvků i útočníky zveřejněných videí je jasné, že jsem nikdy neměl v úmyslu jim jakkoli ublížit nebo jim způsobit nějakou škodu. Mám za to, že má reakce byla adekvátní a naprosto v mezích zákona,“ uvádí Smetana. Obsáhlejší vyjádření chce poskytnout v pondělí na tiskové konferenci.
Původně byl vyšetřován pro přečin nebezpečného vyhrožování, později policisté obvinění překvalifikovali na přísněji trestaný zločin vydírání. Za něj hrozí dva až osm let vězení.
Kdo si hraje na akčního hrdinu?
Posoudit, co se stalo v sobotu večer v Lískovci u Frýdku-Místku, je záležitostí policie a nezávislé justice.
Mediální a politická reakce na tuto událost ale vyvolává další otázky. Webové zpravodajství se zaměřovalo takřka výhradně na chování „muže v trenýrkách“, tedy Ivana Smetany, a jeho střelbu do vzduchu. Důvody, které jej k tomu vedly, tedy návštěva osob s pyrotechnikou, byly upozaďovány. Ve zpravodajství Novinky.cz dokonce hovořící členové skupiny byli představeni procesním označením „svědek“. Média dala k vyjádření prostor pouze jejich straně, Ivana Smetanu podle jeho vyjádření pro ParlamentníListy.cz až do středy nikdo z médií neoslovil.
A ještě větší pochybnosti vyvolává reakce politiků.
Oficiální facebookový profil ODS a koalice SPOLU událost komentoval slovy: „Stačilo! už nestřílí jen slovy. Tentokrát jejich dvorní kameraman a dezinformátor Ivan Smetana vyměnil objektiv za pistoli a rozhodl se zahrát si na akčního hrdinu přímo na ulici ve Frýdku-Místku. Je to tak absurdní, že by i scenáristé béčkových filmů zvedli obočí. Kolik průšvihů tito revolucionáři z Wishe ještě udělají?“
Vzhledem k tomu, že začátkem střetu bylo politicky motivované narušení domovní svobody, na kterém se podíleli členové skupiny, v jejímž rámci se prezentovali i členové ODS, oslovili jsme tiskové oddělení této strany s dotazy, zda Občanská demokratická strana schvaluje politicky motivované akce, které narušují svobodu a soukromí jiných osob a jak se dívá na aktivity Oganejsanovy skupiny, které přes pana Boušu nebo starostu Novotného mohou být spojovány i s jejich stranou.
Tiskový mluvčí Jakub Skyva k otázkám uvedl: „ODS sdílela veřejně dostupný screenshot článku publikovaného serverem Novinky.cz. Další interpretace obsahu je především na čtenářích.“ Otázky, jak se dívá na aktivity Oganesjanovy skupiny, nechal mluvčí bez komentáře, stejně jako dotaz, z jakého důvodu spojil konání soukromé osoby s konkurenčním hnutím, kde Ivan Smetana není členem ani nikam nekandiduje.
Jednu otázku by si ale měli zodpovědět všichni, kdo se podílejí na letošní předvolební kampani nebo o ní píší. Hraje si na „akčního hrdinu“ překvapený střelec, bránící v trenýrkách svůj dům, nebo spíše osoba vydávající se za postavu z komiksu, patrně přesvědčená, že proti „rašistům“ je povoleno cokoliv?
autor: Jakub Vosáhlo
