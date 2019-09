„A vy máte rádi Zemana?“ Emma Smetana to schytala. Sorošovská kráva, zaznělo po rozhovoru o prezidentovi

Sourozenci Nikol a Jakub Ponerovi jsou pyšní na to, že jejich návrhářskou práci ocenil prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou. To, že mohli „obléknout“ prezidentský pár a dceru Kateřinu na inauguraci hlavy státu, si pokládají za čest.

„Jak už jsem několikrát řekl, tak je mi politicky fuk, kdo na tom Hradě sedí, ale byla to pro mě čest oblékat první dámu,“ zdůraznil Poner. Brzy však dodal, že se ke každému klientovi snaží chovat stejně.

Nikol Ponerová doplnila, že až časem zjistila, jaké emoce osoba prezidenta Zemana vyvolává. Když přijali zakázku, prý to s bratrem schytávali na sociálních sítích zleva zprava.

„To bylo úplně poprvé, předtím jsem nad tím nepřemýšlela, a zjistila jsem, jak je pro lidi citlivé téma politika, protože jsem to na všech sociálních sítích dostala zleva zprava. Furt se jedná o šaty, nejedná se o nějaké politické rozhodnutí. To máte, jako kdyby kdokoli, koho nemá národ rád, šel do restaurace a oni mu řekli, že ho neobslouží. Myslím si, že takhle to nefunguje a myslím si, že ušít někomu šaty, ať je to ten nebo onen, je prostě furt práce,“ vysvětlovala Ponerová v rozhovoru, který vedla Emma Smetana z DVTV.

„Mě vlastně zajímá, jak to vnímáte vy, jestli se skutečně ten váš postoj politiky ani trochu nedotýká a nejsou tam žádné sympatie směrem k Hradu a tak dále,“ rozvíjela téma moderátorka.

Poner odvětil, že sympatie tam mohou být, a nemusí, ale především je to stále práce. „První dáma je první dáma, a ne prezident,“ zdůraznil Poner. Miloši Zemanovi navrhli sourozenci na inauguraci kravatu.

„K nám se ty lidi chovali vždycky mile a vždycky byli vlídní, já nemám důvod jim říct, že je neoblíknem,“ doplnila Ponerová bratra s tím, že se naučila raději se k tomuto tématu nevyjadřovat.

„Čili byste šili pro jakéhokoli prezidenta?“ chtěla vědět Smetana. Sourozenci se shodli, že ano. „Je vlastně někdo, s kým byste nespolupracovali, když ne z politických, tak z jiných důvodů?“ nedala se zastavit moderátorka. Dozvěděla se, že by sourozenci nešili např. pro nacisty, z morálních důvodů.

Nikol Ponerová prozradila, že by někdy v budoucnu ráda připravila návrh pro herečku Annu Geislerovou, a Smetana debatu opět stočila k politice. „Neuvažujete o tom třeba tak, že by zrovna herečce Anně Geislerové mohlo vlastně vadit to, že pracujete třeba pro českého prezidenta, kterého ona hlasitě kritizuje?“ zeptala se Smetana.

A hned se dozvěděla, že takováhle konstrukce sourozence nenapadla. „Já opravdu nepřemýšlím nad tím, jestli děláme pro tyhle a pro tyhle. Já to beru tak, že naši klienti, kteří si za šaty platí, mají rádi to, jak tu práci děláme, jak šijeme,“ zdůraznila Nikol Ponerová.

Za opakované návraty k šití pro prezidentovu rodinu si Emma Smetana vysloužila na sociálních sítích pořádnou porci kritiky. Mohla se o sobě dočíst, že je „slabá na hlavu“, že je „kádrovák“ a že rozhovor připomínal rozmluvu u výboru TOP 09. A ještě mnohem horší věci.

Například někdejší komunální politik ODS Petr Paulczynski se podivoval nad tím, proč Ponerovi neposlali Emmu Smetanu „do prdele“. „Nechápu, proč tu sorošovskou krávu neposlali do prdele,“ napsal Paulczynski.

Právník Tomáš Tyl sdílel status publicistky Evy Svobodové, která Emmu Smetanu nešetřila.

„Představte si, dovolili si prodat oblečení prezidentovi! Drzost těhle postbolševických kádrováků už dávno překročila hranici. Jak je možné, že se vůbec o takových věcech bavíme a prostě se nepostavíme a nepošleme tyhle totalitáře hromovým hlasem do prdele?“ zeptala se.