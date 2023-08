„Aktivista Rychetský“. Klaus, který ho jmenoval, dnes píše o své chybě

reklama

Rychetský v rozhovoru, který přinesl server Novinky.cz, komentoval své zasahování do politického dění v zemi. „Ústavní soud svou judikaturou zasahuje do politického dění. A je mou povinností jako jeho předsedy jeho rozhodnutí veřejně obhajovat a vysvětlovat. Navíc připouštím, že se nedokážu zcela odpoutat od své vlastní disidentské minulosti. Cítím jistý závazek nemlčet vůči svým zesnulým přátelům z disentu: Václavu Havlovi, Jiřímu Dienstbierovi, Ladislavu Lisovi, Luboši Dobrovskému, Otakaru Motejlovi a dalším,“ prohlásil mimo jiné Rychetský, který v pondělí končí na Ústavním soudu.

Jeho konec glosoval exprezident Václav Klaus, který pro Rychetského nenašel slova uznání. „Po dvaceti letech skončí ve funkci předsedy Ústavního soudu svým ideologickým založením definovaný osmašedesátník Pavel Rychetský. To si glosu zaslouží. Měl jsem sice v úmyslu přejít jeho odchod z postu předsedy Ústavního soudu mlčením, ale jeho sobotní rozhovor v Právu to pro mne znemožnil,“ uvedl Klaus v komentáři na stránkách IVK.

Klaus připomíná, že to byl on, kdo Rychetského poprvé v roce 2003 jmenoval do čela Ústavního soudu. „Dnešní generace už nemusí vědět, že jsem pana Rychetského jako prezident republiky do této funkce jmenoval já. Bylo to v roce 2003. Jmenoval jsem ho do této funkce i s vědomím, že jde o mého politického konkurenta z ČSSD. Respektoval jsem, že má být Ústavní soud politicky vyvážený. Měl jsem navíc pocit, že jeho výhodou je i politická vládní zkušenost z počátku složitých 90. let. Byla to chyba. Byl vždy levicovým politickým aktivistou, nikdy nebyl čistým ústavním právníkem,“ má jasno Klaus a připomíná dva zásahy do voleb v roce 2009 a volebního zákona v roce 2021.

Klaus se pozastavuje zejména nad tím, že Rychetský jako předseda ÚS veřejně přiznal, že ve funkci občas politikařil. „Nadpis Rychetského sobotního rozhovoru tvořil jeho výrok: ‚Kvůli přátelům z disentu jsem k politickému dění nemohl mlčet.‘ V rozhovoru své přátele dokonce vyjmenoval. Zaujalo mne, že zapomněl na člověka, se kterým byl nejvíce spojován, svého mentora Zdeňka Jičínského. Ale myslí to vážně, že může tento – do 8. 8. 2023 – nejvyšší funkcionář Ústavního soudu, který má být nepolitický, obhajovat své politikaření odkazem na své přátele z disentu? Jeho údajně disidentské vidění světa je faleš nad faleš,“ uzavírá exprezident Klaus.

