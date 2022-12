„Ale to není trestný.“ Po odeslání Feriho k soudu vylezly silné věc

reklama

Na kauzu 21. května 2021 upozornily jako první ParlamentníListy.cz, i když dnes si toto prvenství připisují redaktoři Deníku N.

Dominik Feri, poslanec TOP 09 a současně student Právnické fakulty (do Sněmovny byl zvolen v roce 2017 jako nejmladší poslanec krátce po svých 21. narozeninách), byl označován za velký talent české politiky.

Současně ale měl vést poměrně divoký soukromý život, který některé osoby z jeho blízkosti neváhaly označit termínem „čuně“. Šlo zejména o jeho sexuální aktivitu se spolužačkami z fakulty i jinými mladými dívkami, která v mnoha případech rozhodně nebyla na druhé straně dobrovolná.

Objevila se dost drsná svědectví, třeba o dveřích zabarikádovaných nočním stolkem, aby dívka nemohla utéct.

ParlamentníListy.cz kromě toho získaly například svědectví náhodného cestujícího tramvají číslo 13, který výrazného poslance okamžitě poznal a zaujal jej jeho přístup k cestujícím slečnám: „On byl hlučnej a hrozně vtíravej, úlisnej. Těm holkám to bylo nepříjemný, to bylo vidět. Představte si, že jste někde v metru nebo v autobuse a na centimetr se k vám přiblíží někdo, koho trochu znáte, ale nemáte žádný hlubší vztah. Dodnes si pamatuju, že tam vykřikoval slova, že je teďka poslanec, že je velká celebrita… vynucoval si jejich pozornost. Nejprve se ty dívky smály, ale potom, když kromě slov začal používat ruce, už ne.“

„Začal je tam osahávat. Dotýkal se jich. Ony ucukly. Uhnula jedna, zjevně vyděšená, kam jí to šahá, tak přešel na další. Prostě je tam jakoby osahával za jízdy, pamatuji si na to dodnes. Chci ale říct, že žádná z těch holek mu nedala facku, to ne, ale byly zděšené, to šlo vycítit. Jestli se takto choval i další čtyři roky, nechápu, proč se to stalo veřejným tajemstvím. Takhle jsem kluka nikdy neviděl chovat se k cizím holkám,“ zveřejnily ParlamentníListy.cz tehdy.

Dominik Feri se následně vzdal poslaneckého mandátu, na nějaký čas zcela zmizel z České republiky, a později se měl pokusit o sebevraždu podřezáním žil.

Některé jeho skutky překročily hranici trestného činu i podle státního zastupitelství. Má jít o tři případy znásilnění, z toho jedno ve stádiu pokusu. Figurovat v něm má i nezletilá osoba. Za to se Dominik Feri bude zpovídat před soudem.

Novinářka Apolena Rychlíková, která k medializaci kauzy významně přispěla, nyní připomíná, že oznamovatelky musely celou dobu slýchat, že jejich obvinění jsou „tinderové historky“. Nejprve všichni zaručeně tvrdili, že to policie rovnou odloží, pak že to nikdy nedojde k soudu. A taková slova zaznívala i veřejně.

Více než rok a půl musely ženy, které promluvily v kauze DF slýchat, jak jsou to "tinderove historky", jak to odloží už policie, jak nedojde k soudu, říkali to různí lidé i VEŘEJNĚ. Pokud se ptáte, proč v Česku je málo nahlášení znásilnění, koukněte na přístup k tomuto případu. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) December 13, 2022

„Pokud se ptáte, proč v Česku je málo nahlášení znásilnění, koukněte na přístup k tomuto případu,“ radí.

Na Twitteru zaznívaly i názory, že eskapády Dominika Feriho se středoškolačkami byly po Praze veřejné tajemství, ale roky s tím nikdo nic nedělal, protože šlo o populárního poslance z TOP 09, která je v Praze populární celá.

„Případ Feri by měl být příklad toho, že je potřeba prostě nezavírat oči a starat se o svět okolo sebe,“ soudí uživatel Twitteru se jménem Guth Jarkovský.

Případ Feri by měl být příklad toho, že je potřeba prostě nezavírat oči a starat se o svět okolo sebe. ??



Pro spoustu pražáků tohle bylo trochu veřejné tajemství, ale stačilo jen pár lidí, aby to přestalo být ve stínech a začala nějaká cesta ke spravedlnosti. ??



Díky za to. — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) December 13, 2022

V diskusi zazněl i výrazně radikálnější názor: „Nevím, jestli to Feri udělal, nebo ne. To rozhodne soud. Vím jen, že se choval ke všem jako mrdka, což není trestný“.

Nevim jestli to Feri udelal, nebo ne. To rozhodne soud. Vim jen, ze se choval ke vsem jako mrdka, coz neni trestny.



Kdyby z toho vysel ocistenej, tak melo by to byt jako priklad toho, ze je potreba proste nedelat z zalujicich automaticky chudinky a lyncovat obvineneho? https://t.co/yNKV153VfH — Zdenek K. (@lotreleisback) December 14, 2022

Jiní připomínají, že Dominik Feri byl dlouhé roky chráněnou „vycházející hvězdou“ české liberální politiky.

Mnozí se proto ptají po reakci Markéty Pekarové Adamové, mezitím předsedkyně Poslanecké sněmovny, která s Ferim sdílela poslaneckou kancelář. Po propuknutí skandálu se od něj rychle distancovala, vyjádřila „podporu“ jeho obětem a vyzvala jej k přerušení členství ve straně.

Dnes někteří srovnávají jeho reakci s Andrejem Babišem a oceňují, že se hned po obvinění stáhl z politiky. Marek Ženíšek, nyní znovu poslanec TOP 09, dokonce razil názor, že Feri je frajer a věřil, že se jednou vrátí i do Sněmovny.

Jeho kauza v loňském roce přinesla i bizarní přestřelku mezi Karlem Schwarzenbergem a Matějem Stropnickým. Čestný předseda TOP 09 jeho počínání bagatelizoval: „A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální.“

Stropnický mu za to vzkázal: „Možná to takhle chodívalo na Orlíku nebo na Hluboký, když jedni byli páni a zbytek plebs, co posluhoval bez vlastní vůle. Ale tuhle dobu jsme porazili už v roce 1918, občane Schwarzenbergu.“

Psali jsme: Muselo to ven. Feri obžalován: Apolena Rychlíková lituje, co musela zažít Vyšetřování Dominika Feriho: Informace, kam to dospělo Už to leze: Jak to bylo s Dominikem Ferim. Po letech a naplno „Co to meleš, h*so?“ Kauza Feri se teprve rozjela. Po převozu do špitálu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.