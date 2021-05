,,O tobě taky koluje ledacos." Po kauze Feri už leze ven všechno

reklama

Včera po zveřejnění závažných odhalení Deníkem N a serverem A2larm odstoupil poslanec TOP 09 Dominik Feri. Podle výpovědí hned několika dívek se dopouštěl sexuálního obtěžování. Zda se jednalo dokonce o trestné činy prošetří policie. Ovšem již před tím, než s výpověďmi údajných obětí přišly tyto dva servery, o Ferim a jeho chování kolovaly nelichotivé zprávy po sociálních sítích.

Psali jsme: „Vlezl mi do sprchy. Byl celebrita.“ Čuně Feri: Svědkyně na jméno. A Česko se bouří

Feri má problém. Zničující skandál, nebo pomluva? Mlčení možná skončí

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1967 lidí

Server ho totiž označil za „snílka", který má naději utvářet Evropu v roce 2019. „Jeho tajemstvím jsou mladí voliči a přítomnost na sociálních médiích, zvláště na Instagramu, kde jeho účet choco_afro má přes 100 000 sledujících, zhruba 1 % české populace. Používá ho, aby silně - a často vtipně - vyjádřil své nadšení pro Evropskou unii a odsouzení neliberálního populismu českého prezidenta a premiéra, českých komunistů a virulentní xenofóbie ultra pravice," psal web o Ferim.

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 97% Neodvádí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 866 lidí

„Teď konečně chápu, proč to Kalousek zabalil," pokračoval Plesl v kanonádě na Feriho. Když Feri oznámil svou rezignaci, bavil se dál, zvláště nad formulací o „lživých článcích v médiích".

„Takže Dominikovi se nechce do tepláků, čili radši zničí celý SPOLU, aby pak šel stejně do tepláků. Měl by si uvědomit, že má na svědomí docela dost holek, tudíž je to nehratelný. Snad mu něco poradí brněnský profesor Politikajakánemábýt Pithart," poznamenal Plesl. Brněnským profesorem je ovšem myšlen šéf ODS Petr Fiala.

Pokud jde o rady Petra Fialy, pokud nějaké dává, tak nikoliv veřejně. Od včerejška do dnešního rána se šéf ODS ke kauze, která zatím stála Dominika Feriho místo v Poslanecké sněmovně, nevyjádřil. Jeho poslední příspěvek pochází z 23. května. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v posledním příspěvku „odzvonil populismu", kauzu v koaliční straně také nekomentuje. Stejně tak o Ferim mlčí poslankyně a pražská starostka Jana Černochová, i její místostarostka Alexandra Udženija. Vedení lidovců také nemá co říci. Poslední příspěvek Mariana Jurečky se týká „konce doby uhelné", tedy ekologie.

Z předsedů SPOLU reagovala jen krátce předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová: „Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách."

Za Feriho se z ODS postavil řeporyjský starosta Pavel Novotný, označil Feriho jako svého kamaráda. „Zažil jsem jeho narozeninový mejdan. Dvacet koček z práv. Kalilo se, ale úroveň, Dominik galantní, vždy a všude, když jsem měl tu čest. Deník N mám rád, ale za bulvár vzkazuju, že tohle bych neotiskl. Útok bez nábojů, sorry jako," svěřil svou zkušenost.

A ocenil Feriho za politickou kulturu. „Jsi frajer, narozdíl od mnohých zmrdů. Respekt!" vzkázal kamarádovi.

@DominikFeri je kamarád, snad to tak mohu říci. Zažil jsem jeho narozeninový mejdan. Dvacet koček z práv. Kalilo se, ale úroveň, Dominik galantní, vždy a všude, když jsem měl tu čest. @enkocz mám rád, ale za bulvár vzkazuju, že tohle bych neotiskl. Útok bez nábojů, sorryjako. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 25, 2021

Takhle vypadá politická kultura. Díky za tohle rozhodnutí @DominikFeri , jsi frajer, narozdíl od mnohých zmrdů. Respekt! pic.twitter.com/ydXoNUqCRj — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 25, 2021

Za koalici SPOLU poděkoval Ferimu také lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. A přešel svého druhu do protiútoku. Když se o něj otřel pirátský europoslanec Kolaja za to, že Zdechovskému výpověď: „...a pak se na mě vrhnul a měl se mnou sex navzdory opakovanému nesouhlasu" nepřipadá jako znásilnění, europoslanec odpověděl: „Marceli, o Tobě kolují také různé story… Začal jsi žít se svou asistentkou. Raději mlč."

Marceli, o Tobe koluji take ruzne story…zacal jsi žít s tvou asistentkou. Raději mlč. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 25, 2021

Kauzu komentoval také člen pražské ODS Jan Paluska, a to ještě předtím, než Deník N a A2larm zveřejnily výpovědi údajných obětí. Paluska se netajil nedůvěrou k lidem, kteří si na internetu na chování Dominika Feriho stěžovali a také poznamenal, že většina lidí má při snaze o seznamování za sebou pár neúspěšných pokusů.

„Pochopitelně, že není ok běhat za náhodnejma ženskejma a žadonit, aby vám vykouřily ptáka. To už není 'za hranou', to hranu nevidělo ani z letadla. A každýmu, kdo se chová jako nadrženej dobytek, patří veškerá bída, kterou si zaslouží. Udělat to někdo mojí drahý, nebo dceři, šlápnu mu bez pardonu do ksichtu," prohlásil natvrdo.

Nicméně, chtěl vidět důkazy. „Jedna konkrétní výpověď konkrétního člověka by asi stačila," řekl. A výpovědi zveřejněné včera mu zjevně stačí. „Proti Ferimu existujou přímý výpovědi, holky, co jsou ochotný se pod to podepsat. Není moc co řešit, s tímhle stínem se o veřejný úřad pokoušet nelze. Rezignace bylo jediný schůdný řešení, ne každej má hroší kůži jako Babiš a jeho melody boys," soudí Jan Paluska. „Ukájet se nad jeho koncem nebudu, každej si vleče svůj kříž. Někdo důstojně příjme odpovědnost za svý hříchy a někdo se v těch sračkách lidský stoky bude koupat až po bradu, i kdyby na chleba nebylo," dodává.

Psali jsme: Babiš přežije? Komunisté ho prý podrží. Už čelí výsměchu Britský premiér se naštval na Babiše: Proč jste nám o Vrběticích neřekli dopředu? Pavel Šafr vyvrací mýty o českých dějinách. Třeba o udatných husitech... Nepříjemné překvapení pro Faltýnka: V jeho kraji ho vůbec nepostavili na kandidátku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.