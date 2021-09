„Ani milimetr novinářského papíru těmito tématy neušpiníte?!“ Petr Žantovský připomíná událost, kterou mainstream úplně zamlčel. A proč

reklama

Nejen ve veřejnoprávní televizi dovedou její moderátoři a redaktoři dát najevo, kde tluče jejich srdce. „Velmi zajímavým a k zamyšlení vedoucím překvapením letošní předvolební kampaně je totální názorový veletoč Jaromíra Soukupa v jeho pořadech na TV Barrandov. Zatímco ve svých počátcích se profiloval jako velký kritik Miroslava Kalouska, neřádů na České televizi a dokonce si na jistý čas získal privilegium mít každý týden interview s prezidentem Milošem Zemanem, dnes je všechno jinak. Ještě před volbami 2017 – i dost dlouho po nich – působil Soukup dojmem, že pro něj nejvyšší a nejjasnější hvězdou na politickém poli je Tomio Okamura,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nezůstával ale jen u předsedy SPD, do svých pořadů si zval také exponenty tzv. alternativní scény, třeba Evu Hrindovou ze sdružení Naštvané matky. „Něco takového je dnes už nemyslitelné. Za pravdu tomuto tvrzení musel dát každý, kdo sledoval úterní předvolební diskusi na TV Barrandov, kde Soukup moderoval diskusi zástupců vícero stran. Zúčastnili se jí kromě řečeného Tomia Okamury Jan Bauer z ODS, Leo Luzar z KSČM, Jan Farský ze STAN a další. Ze všeho nejvíc se Soukup v tu chvíli podobal Jakubovi Železnému z České televize. Nejen kvůli tomu strništi, co si na tváři vypěstoval, ale především způsobem chování k hostům ve studiu,“ upozorňuje mediální analytik.

Fotogalerie: - Volby, budou o něčem?

Bizarní názorový přemet ředitele televize a jejího moderátora

Nedalo se při jeho moderování přehlédnout a na první pohled bylo zřejmé, komu zde Soukup fandí, což se týkalo koalic Spolu a Pirátů se STAN, a komu je připraven škodit, což platilo pro SPD, KSČM. „Poznalo se to snadno: ty první nechal hezky vymluvit až do dna, zatímco těm druhým neustále skákal do řeči, odebíral slovo, a hlavně celé to názorové tření neustále prolínal svými komentáři typu ‚No, já bych to tak rozhodně neviděl‘ nebo ‚To snad ani nemyslíte vážně‘ a podobně. Ano, řeknete, že Soukup vystupuje v soukromé televizi, o níž veřejnost pořádně ani neví, komu vlastně patří, zda Číňanům, nebo komu jinému. To je pravda. Soukromá obrazovka snese hodně. Třeba i Soukupa. Bizarní je ale právě ten jeho názorový přemet do protisměru,“ míní Petr Žantovský.

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6424 lidí

České médium bije na poplach, že Kreml ovlivní volby v Německu

Prokremelská média berou útokem předvolební Německo, informovaly nás už v titulku Seznam Zprávy. Jen několik týdnů před parlamentními volbami se organizaci RT Deutsch podařilo stát se nejvýznamnější mediální společností, která v Německu na sociálních sítích působí. Jejím cílem je poskytnutí odlišného pohledu na současné dění, než jaký přinášejí západní média. „Podle článku prý německé parlamentní volby může ovlivnit Kreml skrze tuto jím podporovanou mediální organizaci RT Deutsch, která si v zemi vybudovala silnou pozici na sociálních sítích. Přispívá prý k šíření strachu a nedůvěry,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský ovšem s tím, že RT Deutsch je oficiální informační médium odvozené od ruské státní televize Russia Today, vysílající do zahraničí.

Psali jsme: „Neočkovaní by měli kvičet jako svině na jatkách. Dobytek!“ Petr Žantovský se zhrozil. Toto opravdu napsal novinář Mozek vypadl z hlavy. Magie a ezobláboly Drtinové. A sběratelka cen najednou mlčí, zaujalo Žantovského Většina našich novinářů jim tleská! Petr Žantovský odhaluje „pátou kolonu“ prosazující cizí zájmy u nás. Jména zde EU vám vleze i do televize. Tohle se chystá hodně narychlo. Že jste o tom nevěděli?

Obdobně přenášejí americká vládní stanoviska do světa Radio Free Europe/Radio Liberty či témata z arabských oblastí katarská, ale i v Londýně sídlící televize Al Jazeera. „Nejde tedy o žádné podloudné konspirační štvavé stanice, ale o oficiální hlasy příslušných mocností. Seznam Zprávy však burcují na poplach: informacím RT Deutsch se prý ‚od místních obyvatel dostalo velké odezvy. Video, které obsahuje konspirační teorie o očkování, získalo na platformě Youtube více než milion zhlédnutí. Facebookový příspěvek na podporu místní pravicově extremistické strany – míněna AfD, což je parlamentní strana, čili by bylo lépe na místě Seznam Zpráv zklidnit nálepkující hormony – sdílely desítky tisíc lidí. Twitterová zpráva útočící krátce před volbami na přední politiky sklízí poslední měsíce opakovaně pozitivní reakce‘,“ cituje mediální analytik, co tak trápí český server.

Vykreslí se děsuplná fasáda, ale zamyšlení nad obsahem chybí

Za článek, jaký server o předvolebním Německu zveřejnil, by ho však nepochválil ani náhodou. „Seznam Zprávy totiž podaly výčet úspěšných informací běžících webovým světem, ale nezamyslely se nad tím podstatným: Nemůže to náhodou být tak, že třeba důvěra Němců v očkování je podlomena všemi těmi skandály a názorovými škatulaty, které se kolem vakcinace co týden dějí? Nebo že Alternative für Deustchlad je zkrátka strana, která vyhmátla pro mnoho Němců neuralgická – například – migrační témata a na těch postavila své politické koncepty, které mnohé zaujaly? Nebo také, že se administrativa Angely.Merkelové a bytostná propletenost německé politicky s eurounijními skopičinami už mnoha lidem zajídají?“ ptá se Petr Žantovský.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přitom si uvědomuje, že o to jde téměř vždy v podobných víceméně štvavých zprávách. „Vykreslíme děsuplný nátěr, fasádu, nezamyslíme se nad obsahem, nebo od něj co nejvíce odlákáme pozornost, dáme tomu nálepku a ani vteřinu se nezabýváme tím, o koho jde, totiž veřejnost. A tak si vytváříme hezké předpolí pro budoucí alibismus. Kdyby totiž ve volbách uspěly – neříkám, že zvítězily, ale ziskem procentem poskočily – politické síly nemilé onomu dnes tak módnímu typu orwellovské ‚biafry ducha‘, zvanému liberální demokracie, vždy to máme na koho svést: přece na toho ošklivého Putina!“ vysvětluje mediální odborník, že nejde jen o to postrašit a odradit od hlasu pro „nevhodnou“ stranu, ale její případný úspěch se dá svést na zasahování do voleb zvenčí.

V mainstreamu se o setkání vlastenců neobjevil ani řádek

Na závěr dnešního přehledu si nechal účtování s domácími sdělovacími prostředky. „Jak jsem na tomto místě povídal před týdnem, naše mainstreamová média čekal další test demokracie. Budou, nebo nebudou informovat o setkání vlastenců a příslušníků různých politických směrů a spolků, které se konalo v sobotu čtvrtého září na Řípu? A nebyl jsem výsledkem vůbec překvapen. V oficiálních médiích jsem nezachytil žádný ohlas, třeba i kritický. Nic. Možná jsem se jen špatně díval, že... Přitom na setkání byli přítomni i poslanci Václav Klaus, Zuzana Majerová-Zahradníková nebo Jaroslav Foldyna,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zuzana Majerová Zahradníková TSS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě nich se akce zúčastnili zástupci občanských iniciativ jako třeba Michal Semín, o kulturní „prostřihy“ se postarala legenda českého folku už od konce 60. let – Pepa Nos. „A témata se probírala? Obrana tradiční rodiny před ideologií homosexualismu a vnucováním LGBT témat široké veřejnosti. Odpor proti omezování svobody slova pod vlaječkou ‚předsudečné nenávisti‘. Likvidaci národní identity výměnou za multikulturalismus a tak dále. Moc by mě proto, milí mainstreamoví žurnalisté, zajímalo, která z těch témat a z těch jmen – a hlavně proč – jsou pro vás tak nepřijatelná, že jimi neušpiníte ani milimetr novinářského papíru,“ přiznává mediální analytik.

Fotogalerie: - Zapadlí vlastenci v Příčovech

Novinařina, která pravdu zamlčuje, místo aby ji zachycovala

Na počínání mainstreamových novinářů má jedinou odpověď a s tou se na ně také obrací. „Vy sami jste protagonisty postupné proměny polistopadové demokracie v současnou „‚liberálně-demokratickou‘ autokracii a diktaturu. Vy jste slouhové tohoto režimu. Mnozí z vás to mají naučeno dobře i z režimu minulého, viďte, soudruhu Šabato, dnes šéfredaktore ČRo Plus, jediné veřejnoprávní názorové stanice, kterýžto jste již v půli 80. let obohacoval řady KSČ a plnil stránky Mladé fronty nadšenými reportážemi ze staveb v báječném Sovětském svazu, a dnes se považujete za etalon správné žurnalistiky. Jenomže která je ta správná? Ta, která pravdu zachycuje a nepředpojatě popisuje, nebo ta, která ji důsledně zamlčuje? Odpověz si každý sám,“ uzavírá Petr Žantovský..

Psali jsme: Jak si internetoví giganti ochočují Brusel. I farmaceutická lobby bledne závistí Více nakažených Čechů, lépe pro Piráty?! Petr Žantovský se zhrozil nad tím, co nepřímo zaznělo od Pirátů Mlask, chrocht. Plebs si utáhne opasky, papaláši z EU si přidávají. Takhle to je, odkryl Petr Žantovský Kádrování, nálepky. Žantovský se zamyslel, kdo tady šíří nejvíc fake news

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.