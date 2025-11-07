„Hanba.“ Začalo to fotbalem mezi Čechy a Turky. Je z toho poprask

07.11.2025 17:17 | Monitoring

Fotbalové utkání Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a tureckým Fenerbahce skončilo bezbrankovou remízou, přesto se stalo předmětem bouřlivé mezinárodní diskuse. Důvodem nebyl výsledek ani sporné momenty na hřišti, ale banner plzeňských fanoušků s nápisem „Vojna s Turkem musí bejt!“. Tento citát ze slavné knihy Jaroslava Haška o dobrém vojáku Švejkovi turecké fandy rozlítil natolik, že žádají od UEFA vyšetření kvůli podezření z rasismu.

„Hanba.“ Začalo to fotbalem mezi Čechy a Turky. Je z toho poprask
Foto: Repro X
Popisek: Choreo fanoušků Plzně před zápasem s tureckým Fenerbahce

Během čtvrtečního utkání se v plzeňském sektoru objevila velká plachta s vyobrazením Švejka a nápisem „Vojna s Turkem musí bejt!“. Podle organizátorů šlo o nadsázku a literární odkaz na Haškovo dílo, které paroduje vojenskou absurditu a byrokracii. Mnozí turečtí fanoušci si však gesto vyložili jako urážku nebo dokonce výzvu k nepřátelství vůči Turecku.

Na sociálních sítích se následně objevilo množství emotivních reakcí. Některé komentáře obsahovaly výhrůžky vůči českým fanouškům, jiné obviňovaly plzeňský klub z diskriminace či politické provokace. Objevily se také výzvy k tomu, aby UEFA incident prošetřila podle článků disciplinárního řádu týkajících se rasismu, pořádku a etiky.

„Toto přesahuje rámec fotbalu – je to naprostá hanba! Během zápasu Viktoria Plzeň vs. Fenerbahce byl vyvěšen transparent: ‚Vojna s Turkem musí bejt!‘ Jedná se o zjevný rasismus a výhrůžku přímo před očima UEFA! Fotbal není bojiště, je to hra založená na respektu a sportovním chování. Taková hanba nemůže zůstat nepotrestána,“ stojí v jednom z tisíců komentářů na síti X.

„Zatímco UEFA nepovoluje dresy s podobiznou našeho velkého vůdce Atatürka, jak mohla připustit takovou neúctu? Pokud jde o to postavit se a bojovat, nikdy neváháme; proč tedy UEFA mlčí tváří v tvář této neúctě vůči Turkům?“ ptají se jiní turečtí fanoušci.

Mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík po utkání zdůraznil, že choreografie byla schválena řádným postupem. „Choreo jsme s předstihem odeslali UEFA, Fenerbahce bylo informováno a vše prošlo standardním schvalovacím procesem. Nikdo proti němu nic nenamítal,“ uvedl Hanzlík podle informací deníku Blesk.

Podle zástupců klubu šlo o jasnou satirickou narážku, nikoli o projev nepřátelství. „V knize se jedná o parodii, ne o výzvu k válce. Nešlo o nic namířeného proti Turecku,“ doplnil Hanzlík.

Viktoria Plzeň přidala před výkopem na svůj účet fotku banneru se slovy: „Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech.“ Příspěvek ale po obrovské vlně kritiky přicházející z Turecka raději smazala.

I tak ale příspěvek s choreografií na síti X dosáhl nebývalého dosahu – podle statistik měl přes 4,8 milionu zobrazení, dva tisíce komentářů a tisíc repostů.

Zda se bude incidentem zabývat UEFA, zatím není jasné. Pokud by k tomu došlo, mohlo by jít o precedentní případ, v němž by se střetla kulturní interpretace s přísnými pravidly o neutralitě a diskriminaci.

Psali jsme:

Britská univerzita odhaluje studentům rasismus v Tolkienovi
Co se jim omlouváte? V USA skandál s kecy o Hitlerovi. Ale reakce úplně jiná
Muslimové v Evropě. Začali překážet. Arabista Pelikán o tom, kde vyvstaly vážné problémy
Fotbalová válka s Turky: „Šedí vlci“ jen začátek. Němcům hrozí mnohem víc

 

Zdroje:

https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-evropske-pohary-evropska-liga/468447/turci-nechapou-choreo-se-svejkem-a-vyhrozuji-na-sitich-plzne-abyste-nezemreli.html

https://t.co/CzzVh7t3i6

https://t.co/TECr8sBbca

https://twitter.com/Goal_Gossip1/status/1986543370127241509?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/goksuaksu08/status/1986585124087992788?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/militarturk/status/1986778649836576993?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/UEFA?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

fotbal , rasismus , Švejk , Turecko , UEFA

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Považujete banner o "vojně s Turkem" za rasistický?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážený pane poslanče

snaha vypovědět či přeprodat F-35 z programového prohlášení vypadla, proč? Vy s tím souhlasíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Tváří se jako právník“. Výborný chtěl zesměšnit Rajchla, ale sám si naběhnul

13:39 „Tváří se jako právník“. Výborný chtěl zesměšnit Rajchla, ale sám si naběhnul

Kdo jinému ústavně-právní jámu kopá, sám do ní často padá, poznamenává právník Petr Kolman nad zážit…