„Hanba.“ Začalo to fotbalem mezi Čechy a Turky. Je z toho poprask

Během čtvrtečního utkání se v plzeňském sektoru objevila velká plachta s vyobrazením Švejka a nápisem „Vojna s Turkem musí bejt!“. Podle organizátorů šlo o nadsázku a literární odkaz na Haškovo dílo, které paroduje vojenskou absurditu a byrokracii. Mnozí turečtí fanoušci si však gesto vyložili jako urážku nebo dokonce výzvu k nepřátelství vůči Turecku.
Na sociálních sítích se následně objevilo množství emotivních reakcí. Některé komentáře obsahovaly výhrůžky vůči českým fanouškům, jiné obviňovaly plzeňský klub z diskriminace či politické provokace. Objevily se také výzvy k tomu, aby UEFA incident prošetřila podle článků disciplinárního řádu týkajících se rasismu, pořádku a etiky.
„Toto přesahuje rámec fotbalu – je to naprostá hanba! Během zápasu Viktoria Plzeň vs. Fenerbahce byl vyvěšen transparent: ‚Vojna s Turkem musí bejt!‘ Jedná se o zjevný rasismus a výhrůžku přímo před očima UEFA! Fotbal není bojiště, je to hra založená na respektu a sportovním chování. Taková hanba nemůže zůstat nepotrestána,“ stojí v jednom z tisíců komentářů na síti X.
„Zatímco UEFA nepovoluje dresy s podobiznou našeho velkého vůdce Atatürka, jak mohla připustit takovou neúctu? Pokud jde o to postavit se a bojovat, nikdy neváháme; proč tedy UEFA mlčí tváří v tvář této neúctě vůči Turkům?“ ptají se jiní turečtí fanoušci.
Mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík po utkání zdůraznil, že choreografie byla schválena řádným postupem. „Choreo jsme s předstihem odeslali UEFA, Fenerbahce bylo informováno a vše prošlo standardním schvalovacím procesem. Nikdo proti němu nic nenamítal,“ uvedl Hanzlík podle informací deníku Blesk.
Podle zástupců klubu šlo o jasnou satirickou narážku, nikoli o projev nepřátelství. „V knize se jedná o parodii, ne o výzvu k válce. Nešlo o nic namířeného proti Turecku,“ doplnil Hanzlík.
Viktoria Plzeň přidala před výkopem na svůj účet fotku banneru se slovy: „Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech.“ Příspěvek ale po obrovské vlně kritiky přicházející z Turecka raději smazala.
I tak ale příspěvek s choreografií na síti X dosáhl nebývalého dosahu – podle statistik měl přes 4,8 milionu zobrazení, dva tisíce komentářů a tisíc repostů.
Zda se bude incidentem zabývat UEFA, zatím není jasné. Pokud by k tomu došlo, mohlo by jít o precedentní případ, v němž by se střetla kulturní interpretace s přísnými pravidly o neutralitě a diskriminaci.
autor: Jakub Makarovič