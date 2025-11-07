Nájmy dál letí nahoru. Někde i o tisíce

07.11.2025 10:18 | Analýza

V některých městech ceny nájmů v poslední době drasticky vystřelily a zejména v Brně nájemníci nevěří svým očím, jelikož tam nájemné vyletělo o skoro 8 % za pouhé 3 měsíce a pronájmy bytu o 50 m2 tam jsou nabízené už téměř za 20 tisíc měsíčně. V Praze si pak lidé moc nepomohou ani odstěhováním se „na okraj“.

Nájmy dál letí nahoru. Někde i o tisíce
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prázdná peněženka, ilustrační foto

Zdražování nájemního bydlení nekončí. Analýza společnosti Deloitte, sledující změnu cen nájmu v Praze, krajských městech a Středočeském kraji, ukazuje, že jen za 3. letošní čtvrtletí průměrná cena měsíčních nájmů bytů vzrostla oproti druhému letošnímu kvartálu o 3,1 % a dle dat sbíraných z realitních portálů nyní činí 336 Kč za metr čtvereční.

Nejrychlejší nárůst cen za metr čtvereční nájemního bydlení byl v Brně – nájmy tam za pouhé 3 měsíce vzrostly až o 7,8 % a metr čtvereční již v druhém největším městě České republiky vyjde na 399 Kč. Druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Praze, kde cena stoupla o 3,6 % na 456 Kč/m² a cena nájmů tak v hlavním městě stále patří k nejvyšším. 

Ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hána podotkl, že se však rychlým zdražením Brno české metropoli značně přibližuje, jelikož za pouhé čtvrtletí v něm někteří nájemníci museli zaplatit i o 20 Kč za metr čtvereční více. „Pokud budou ceny v Brně růst i nadále, zařadí se po Praze jako jediné další město v Česku, kde cena za metr čtvereční přesáhne hranici 400 Kč. Mezi další dražší krajská města lze nadále řadit Hradec Králové, Plzeň nebo Zlín,“ podotkl.

V Plzni stojí nájemce každý metr čtvereční 296 Kč a oproti druhému čtvrtletí v ní lidé tak platí průměrně měsíčně za nájem o 3,1 % více, kdežto v Hradci Králové se naopak ceny mírně snížily o 0,3 % na 308 Kč/m² a ve Zlíně poklesly o 0,7 % na 292 Kč/m².

U bytů o velikosti 50 m² tak průměrně vychází měsíční nájem v Praze již na 22 800 Kč, v Brně na 19 950 Kč. Ceny nájmů se drží vysoko také ve Středočeském kraji s průměrem 311 Kč/m². Nájemci tam tedy zaplatí průměrně za byt o výměře 50 m² zhruba 15 550 Kč. 

Na opačném konci je Ústí nad Labem s 219 Kč/m² a za stejně velký byt tam lidé zaplatí jen 10 950 Kč a mohou si tak dovolit za totožné peníze více než dvojnásobně větší bydlení oproti lidem v Praze. 

Zdroj: Deloitte Rent Index

V Praze už je metr čtvereční v centru téměř za pětistovku

Právě v hlavním městě již lze vysokým nájmům pořád hůře odolávat dojížděním z okrajovějších částí, jelikož se ceny postupně zvyšují i v těch a mimo Prahu 1, Prahu 2 a Prahu 7 se už v ostatních částech průměrná cena nájmů zas tak výrazně neliší. 

Nejvýrazněji se ceny zvýšily v městské části Praha 6 (o 7,7 % na 449 Kč/m²), následovaly Praha 4 (o 6,2 % na 446 Kč/m²) a Praha 9 (o 4,6 % na 452 Kč/m²). Naopak pokles cen za metr čtvereční zaznamenaly pouze dvě městské části, šlo o Prahu 1 (pokles o 0,6 % na 484 Kč/m²) a Prahu 3 (pokles o 0,4 % na 461 Kč/m²). 

Nejvýše se drží ceny nájmů v Praze 2, kde metr čtvereční měsíčně vyjde průměrně na 493 Kč, což znamená, že jen samotný pronájem bytu o 50 m² v oblasti Vyšehradu, Nového Města, Vinohrad a Nuslí stojí měsíčně nájemníky 24 650 Kč. 

Zdroj: Deloitte Rent Index

Zajímavý pohled nabízí rozdělení podle typu domů. V celé ČR zdražily hlavně cihlové byty (o 3,4 % na 336 Kč/m²); panelové na 287 Kč/m², o 2,5 % za poslední 3 měsíce. Nejdráže se pak drží developerské projekty na 407 Kč/m². 

Oproti loňsku někteří nájemci platí tisíce navíc 

Oproti minulému roku se mnoha lidem zvedlo nájemné i o tisíce korun. Při porovnání průměrných nájmů dle indexu společnosti Deloitte z třetího čtvrtletí loňského roku vychází zdražení nájemného u bytu o 50 m² meziročně na 1 300 korun měsíčně a komu se při prodlužování nájemných smluv zvýšilo nájemné, tak dá za další rok bydlení v daném bytě navíc přes 15 tisíc. Meziročně totiž vzrostlo průměrné nájemné podle indexu sledujícího jednotlivé nabídky v ČR zhruba z 310 na 336 Kč/m², tedy asi o 8,4 %. 

Největší meziroční zdražení pak postihlo nájemníky v Brně, kde lidé platí měsíčně u 50 m² velkého bytu o 1 900 korun měsíčně více nežli vloni. V Praze jde měsíčně o 1 700 korun navíc a v Plzni o 1 350 korun.

Připlácení za náklady na bydlení se však nevyhnou ani lidé bydlící ve vlastním či šťastlivci, jimž majitelé bytů v posledním roce nájmy nezvedli. Jak totiž upozornil Český statistický úřad, tak na meziroční růst cenové hladiny v nejaktuálnějším srovnání spotřebitelských cen ze září měly největší vliv ceny zrovna v oddíle bydlení, kde se kromě nákladů vlastnického bydlení (o 4,9 %) zvýšily ceny nájemného z bytu o 5,7 %, vodného o 4,2 %, stočného o 3,7 % a tepla a teplé vody o 2,2 %. 

Ceny elektřiny pak meziročně sice klesly o 3,5 % a zemního plynu o 8,5 %, avšak ani podle Eurostatu není zatím příliš moc důvodů k oslavě – vždyť ještě v první půlce letoška bylo Česko zemí, kde ceny elektřiny při srovnání ve standardu kupní síly pro domácnosti byly vůbec nejvyšší z celé EU a dvojnásobné například oproti Maďarsku či Finsku.

autor: Radek Kotas

