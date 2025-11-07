Nájmy dál letí nahoru. Někde i o tisíce

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Nejrychlejší nárůst cen za metr čtvereční nájemního bydlení byl v Brně – nájmy tam za pouhé 3 měsíce vzrostly až o 7,8 % a metr čtvereční již v druhém největším městě České republiky vyjde na 399 Kč. Druhý nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Praze, kde cena stoupla o 3,6 % na 456 Kč/m² a cena nájmů tak v hlavním městě stále patří k nejvyšším.
Ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hána podotkl, že se však rychlým zdražením Brno české metropoli značně přibližuje, jelikož za pouhé čtvrtletí v něm někteří nájemníci museli zaplatit i o 20 Kč za metr čtvereční více. „Pokud budou ceny v Brně růst i nadále, zařadí se po Praze jako jediné další město v Česku, kde cena za metr čtvereční přesáhne hranici 400 Kč. Mezi další dražší krajská města lze nadále řadit Hradec Králové, Plzeň nebo Zlín,“ podotkl.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
V Plzni stojí nájemce každý metr čtvereční 296 Kč a oproti druhému čtvrtletí v ní lidé tak platí průměrně měsíčně za nájem o 3,1 % více, kdežto v Hradci Králové se naopak ceny mírně snížily o 0,3 % na 308 Kč/m² a ve Zlíně poklesly o 0,7 % na 292 Kč/m².
U bytů o velikosti 50 m² tak průměrně vychází měsíční nájem v Praze již na 22 800 Kč, v Brně na 19 950 Kč. Ceny nájmů se drží vysoko také ve Středočeském kraji s průměrem 311 Kč/m². Nájemci tam tedy zaplatí průměrně za byt o výměře 50 m² zhruba 15 550 Kč.
Na opačném konci je Ústí nad Labem s 219 Kč/m² a za stejně velký byt tam lidé zaplatí jen 10 950 Kč a mohou si tak dovolit za totožné peníze více než dvojnásobně větší bydlení oproti lidem v Praze.
Zdroj: Deloitte Rent Index
V Praze už je metr čtvereční v centru téměř za pětistovku
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Nejvýrazněji se ceny zvýšily v městské části Praha 6 (o 7,7 % na 449 Kč/m²), následovaly Praha 4 (o 6,2 % na 446 Kč/m²) a Praha 9 (o 4,6 % na 452 Kč/m²). Naopak pokles cen za metr čtvereční zaznamenaly pouze dvě městské části, šlo o Prahu 1 (pokles o 0,6 % na 484 Kč/m²) a Prahu 3 (pokles o 0,4 % na 461 Kč/m²).
Nejvýše se drží ceny nájmů v Praze 2, kde metr čtvereční měsíčně vyjde průměrně na 493 Kč, což znamená, že jen samotný pronájem bytu o 50 m² v oblasti Vyšehradu, Nového Města, Vinohrad a Nuslí stojí měsíčně nájemníky 24 650 Kč.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Zdroj: Deloitte Rent Index
Zajímavý pohled nabízí rozdělení podle typu domů. V celé ČR zdražily hlavně cihlové byty (o 3,4 % na 336 Kč/m²); panelové na 287 Kč/m², o 2,5 % za poslední 3 měsíce. Nejdráže se pak drží developerské projekty na 407 Kč/m².
Oproti loňsku někteří nájemci platí tisíce navíc
Oproti minulému roku se mnoha lidem zvedlo nájemné i o tisíce korun. Při porovnání průměrných nájmů dle indexu společnosti Deloitte z třetího čtvrtletí loňského roku vychází zdražení nájemného u bytu o 50 m² meziročně na 1 300 korun měsíčně a komu se při prodlužování nájemných smluv zvýšilo nájemné, tak dá za další rok bydlení v daném bytě navíc přes 15 tisíc. Meziročně totiž vzrostlo průměrné nájemné podle indexu sledujícího jednotlivé nabídky v ČR zhruba z 310 na 336 Kč/m², tedy asi o 8,4 %.
Největší meziroční zdražení pak postihlo nájemníky v Brně, kde lidé platí měsíčně u 50 m² velkého bytu o 1 900 korun měsíčně více nežli vloni. V Praze jde měsíčně o 1 700 korun navíc a v Plzni o 1 350 korun.
Připlácení za náklady na bydlení se však nevyhnou ani lidé bydlící ve vlastním či šťastlivci, jimž majitelé bytů v posledním roce nájmy nezvedli. Jak totiž upozornil Český statistický úřad, tak na meziroční růst cenové hladiny v nejaktuálnějším srovnání spotřebitelských cen ze září měly největší vliv ceny zrovna v oddíle bydlení, kde se kromě nákladů vlastnického bydlení (o 4,9 %) zvýšily ceny nájemného z bytu o 5,7 %, vodného o 4,2 %, stočného o 3,7 % a tepla a teplé vody o 2,2 %.
Ceny elektřiny pak meziročně sice klesly o 3,5 % a zemního plynu o 8,5 %, avšak ani podle Eurostatu není zatím příliš moc důvodů k oslavě – vždyť ještě v první půlce letoška bylo Česko zemí, kde ceny elektřiny při srovnání ve standardu kupní síly pro domácnosti byly vůbec nejvyšší z celé EU a dvojnásobné například oproti Maďarsku či Finsku.
In the first half of 2025, electricity prices for household consumers in the EU were highest in:— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 29, 2025
???? Czechia (39.16 PPS per 100 kWh)
???? Poland (34.96)
Lowest in:
???? Malta (13.68)
???? Hungary (15.01)
Learn more??https://t.co/WlcrD6Hjra pic.twitter.com/SyZuGCkLr5
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas