„Antipedofilní zákon“ v Maďarsku. Západní EU je ve varu. Maďaři k tomu citlivě udeřili na šéfku eurokomise

Čtrnáct zemí EU žádá Evropskou komisi, aby podnikla kroky proti novému zákonu schválenému v Maďarsku, který podle nich diskriminuje sexuální menšiny. Kdo proti maďarskému zákonu hlasoval, je možné vidět z této mapy. Země, které se ke kritice Maďarska nepřipojily, jsou v modrém. Přístup k Maďarsku v této oblasti EU se de facto dělí na východ a západ.

Maďarsko se proti tomuto kroku ohradilo. Považuje tuto „ofenzivu“ za nepodloženou a odmítá ji. „Maďarský zákon neprosazuje žádnou formu diskriminace, je v souladu s unijním právem a je založen na Listině základních práv Evropské unie,“ prohlašuje maďarská vláda Viktora Orbána. „Maďarský zákon chrání práva dětí a také zaručuje práva jejich rodičů. Na dospělé se nevztahuje,“ vysvětluje.

Ti, kdo proti zákonu protestují, ho prý citují špatně a vynechávají důležité části. Zákon prý chrání děti před sexuální tematikou jako takovou, tudíž se nejedná o diskriminaci, není ani homofobní, ani heterofobní. Maďarsko se odkazuje na článek 14 Listiny základních práv Evropské unie, který má zaručovat, že rodiče mají právo na vzdělávání svých dětí v souladu s jejich přesvědčením, v souladu se zákony státu, který jim toto právo dává. „Vzdělávání o sexu v Maďarsku – v souladu s listinou základních práv a svobod – je především úkolem rodičů. V Maďarsku může každý vyjadřovat svou sexuální identitu, vzhedem k tomu, že Maďarsko má v ústavě zakotvenou ochranu práv všech menšin včetně sexuálních menšin,“ vysvětluje vláda premiéra Orbána a vyzývá vlády zemí, které za nový zákon Maďarsko odsoudily, aby se zdržely dalších pomluv.

K zákonu se vyjádřila i facebooková stránka Co se děje v Maďarsku. Původní zákon je totiž prý antipedofilní a homosexuálové se tam ocitli dodatkem. „Maďarský liberální web Telex v článku Szabolcse Dulla shrnuje problematiku tzv. antipedofilního zákona s dodatky zakazujícími mj. propagaci homosexuality ve školách. Dull v něm objasňuje různé souvislosti zákona a politickou logiku jednání Fideszu. Původní návrh zákona, připomíná Dull, byl v parlamentu přijímán zcela konsenzuálně a nebylo pochyb, že projde zcela nebo takřka jednomyslně. Proč se Fidesz rozhodl na poslední chvíli přispěchat s dodatky?“ píše se v úvodu příspěvku.

Jednou z odpovědí je prý to, že je to příznivější téma než projekt čínské univerzity Fudan. „Opozici se však podařilo téma přeformátovat do výhodnějšího pole a dostat k širokému publiku. Problémem nebylo, že jde o čínskou univerzitu, ale jakým způsobem má být financovaná a že zabere část prostoru pro studentské byty. Dále tu byla otázka privatizace nájemních bytů, v níž Fidesz rovněž tahal za kratší konec,“ psala stránka o Fudanu.

„Fidesz nakonec v obou otázkách ustoupil, což se stává jen v případech, kdy je proti návrhu velká společenská většina. Zákon týkající se bydlení upravil do mnohem přijatelnější podoby a u čínské univerzity slíbil uspořádat referendum, které se má konat, až budou dostupné všechny podrobnosti projektu, rozhodně až po příštích volbách. Obě témata byla na programu úterního hlasování (projekt Fudanu tak postoupil do další fáze), ale veškerá pozornost byla kvůli dodatkům zaměřená na tzv. antipedofilní zákon. Pro Fidesz se nejednalo o negativní vývoj: Na konci dne mohl vyslat svým voličům zprávu, že pedofilové budou tvrději trestáni, děti lépe chráněny a opozice se jako obvykle dohaduje.“

Dále prý téma homosexuality Fidesz dlouhou dobu nezajímalo. Nejednalo se údajně o otázku, jež by vzbuzovala podobné emoce jako v Polsku. „V roce 2007 byl schválen zákon o registrovaném partnerství, který Fidesz časem přijal za svůj, a dal najevo, že za jeho vlády se status quo liberálnějším směrem posouvat nebude. Téma si jako první osedlali radikální odštěpenci z Jobbiku, strana Naše vlast. Jejich poslankyně Dóra Dúró velkolepě roztrhala a skartovala pohádkovou knihu pro děti, v níž vystupovaly homosexuální nebo transpostavy. To se setkalo s obrovským mediálním zájmem,“ vysvětlují autoři textu. Fidesz tak tímto zákonem chce zachytit vítr do svých plachet.

„Pro Fidesz je zákon výhodný, protože obsahuje silná prohlášení na rétorické úrovni, ale bude mít jen stěží jakékoliv smysluplné praktické důsledky, upozorňuje Dull. Orbán i předkladatel zákona Máté Kocsis opakují, že se týká pouze sexuální výchovy a že homosexuálové nad 18 let jím přece nejsou dotčeni. Podle Orbána zákon není namířený vůči homosexuálům, ale týká se pouze „práva rodičů vychovávat děti v souladu se svými hodnotami a názory“. Podle státního tajemníka Balázse Orbána je pak „směšné“ tvrdit, že by zákon například znemožnil vysílání seriálu Přátelé před 22. hodinou.

Podle Dulla je schválně naformulovaný vágně a nedefinuje, co je propaganda a jak se liší od informování. „Může být podobný zákonu o nevládkách financovaných ze zahraničí v tom, že rétorické hrozby nejsou doprovázeny žádnými konkrétními praktickými opatřeními.“ Jde podle něj o typický výstřel identitární politiky, která funguje dobře na pravici i levici a jejím nástrojem jsou hlavně různá gesta,“ dodává stránka Co se děje v Maďarsku.

Téma prý též nerozděluje členy a voliče Fideszu. „Orbán se k homosexualitě nevyjadřuje, jeho jediný výrok pochází z roku 2015, kdy řekl, že je maďarské homosexuální komunitě vděčný za to, že ‚neprovokuje‘, protože by to podle něj mělo opačný účinek,“ píše se.

Zajímavá je i prý otázka zahraniční politiky. „Fidesz je zvyklý na kritiku ze zahraničí, umí se s ní popasovat, a také ji využívat v domácí politice. Protože téma LGBT práv je něco jako sakrum pro liberální kruhy na Západě, Fidesz musel očekávat velmi bouřlivou reakci, která také přišla. Pro Fidesz je docela snadné reagovat, viz reakce vládního mluvčího pro zahraničí Zoltána Kovácse na post předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové: ‚Jako matka 7 dětí jistě chápete, jak je důležité, abyste mohla své děti v těchto citlivých otázkách vzdělávat podle svého uvážení. Právě o tom je tento zákon. Ach, a také o zpřísnění trestních postihů za pedofilní zločiny. S jakou částí máte jako křesťanská demokratka problém?‘

Zajímavá je i souvztažnost s fotbalovým mistrovstvím. Maďaři jsou po překvapivém výsledku s Francií ve fotbalové euforii, jejich stadion a atmosféra, kterou vytvořili na něm i ve městě, byla předmětem obdivu sportovních komentátorů a fanoušků po celém světě. Do středečního zápasu v Německu vstupují jako jasný outsider, ale atmosféra v zemi je plná hrdosti a nadšení z bojovnosti týmu, který dokáže hrát důstojně s nesrovnatelně silnými soupeři. Díky fotbalovému entuziasmu premiéra Orbána a obrovským investicím jeho vlády je navíc fotbal v Maďarsku spojen s politikou více než jinde. V této situaci západní média přišla s informací, že v Puskásově aréně zaznívaly homofobní urážky (proti Portugalsku) a rasistické pokřiky a opičí skřeky (proti Francii; Francouzi ale podle svých slov nic neslyšeli a naopak chválili atmosféru); UEFA již zahájila vyšetřování incidentů, Maďarsku se kvůli tomu vzdaluje vize, že by se mohlo v Budapešti hrát snad i semifinále či finále mistrovství; Němci chtějí osvětlit mnichovský stadion do duhových barev na protest proti maďarské vládě a rozhoduje se, zda to UEFA povolí; zápas bude pískat rozhodčí, s nímž mají Maďaři špatnou zkušenost,“ myslí si.

