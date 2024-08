„Aspoň pumpnu stát.“ Dojíždění do škol jako byznys? Děti čeká velká změna

Velkým městům to příliš nevadí, ale starostové menších obcí mají další vrásku. „Vždy se počítalo s tím, že ti, co tady bydlí, budou posílat do škol a školek své děti v místě bydliště. Jenže nastala cesta k chaosu – bude to jen na libovůli rodiče. A místní pokladno, třes se,“ říká jeden z nejmenovaných starostů na Klatovsku. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7147 lidí

Nemudruj a plať!

Ve Štěnovicích na jižním Plzeňsku se toho dalšího nerealistického plánu doslova děsí. „Obávám se posílení jednoho neblahého trendu...,“ konstatuje starosta Jan Polívka (Nezávislí). „Podle mne vytváří novela zákona další tlak na obce, především pak na ty, které mateřskou školu ani dětskou skupinu nezřizují. Rozhodnutí vlády tak povede k další podpoře velmi toxického jevu, kterým je takzvaná zápisová turistika. Díky tomuto nešvaru jsou do škol a školek přijímané děti, které v obci reálně nebydlí, ale pro účely zápisu jsou dočasně přihlášeny k trvalému pobytu do obce či města, které školské zařízení zřizují. Naplní tak hlavní kritérium pro přijetí a to často na úkor těch dětí, které v obci, jež zřizuje školku, skutečně bydlí. Tato záležitost dlouhodobě trápí obce u velkých měst - na Plzeňsku nebo kolem Prahy.“

Tento trend podle starosty Polívky velmi negativně ovlivňuje vztahy mezi lidmi, sousedské vztahy mezi jednotlivými obcemi i mezi jejich starosty. „Určitá naděje zřizovatelům škol a školek svítala s exministrem Gazdíkem, který se nechal slyšet, že se bude problémem zabývat. Bohužel krátce po svém výroku resort opustil. Těžko říci, jak na věc nahlíží současný ministr školství a nakolik si vlastně uvědomuje závažnost tohoto problému. Bavil se vůbec s ministrem Jurečkou o širších souvislostech této novely?“

Začíná to velkoryse…ale ty konce!

„Ministerstvo práce je jako poskytovatel dotace na zřízení dětské skupiny - alespoň co do výše spolufinancování - opravdu velkorysé, nicméně do doby, než začne novela zákona platit, bude prostoru pro provoz dětských skupin stále velký nedostatek. Navíc některé obce čekají na verdikt, zda dotaci na zbudování prostor pro dětské skupiny dostanou, i několik měsíců. Přitom většina obcí, ne-li dokonce všechny - výstavbu či rekonstrukci budovy pro dětskou skupinu podmiňuje právě přidělením oné dotace. Ke vzniku sousedských dětských skupin jsem pak velmi skeptický, ale praxe může ukázat, že se mýlím,“ konstatuje dále štěnovický starosta Jan Polívka.

Psali jsme: Armáda přišla do škol. Dětem dá 30 tisíc, na konci výcviku noví „záložáci“

Státní full servis, aneb ať obce platí!

Je pravdou, že řada rodičů se raduje. Bude mít možnost vozit děti do místa, kde je jejich zaměstnání. Ovšem najdou se i tací, co si to hned umí spočítat. „Každá kačka dobrá, co pumpnu tenhle stát,“ říká mladý muž. „Zaměstnavatel mi dává na cestu, teď dostanu také něco od obce, takže nebudu vůbec tratný,“ hovoří nadšeně. A jeho partnerka dodává: „Oni se ty obce nezblázní, stejně jenom hromadí peníze na účtech, tak ať to dají lidem…“

Problém se školkami je ale vážnější. Třeba na Berounsku už nemohly některé obce kvůli umístění ukrajinských dětí poskytnout službu místním a lidé s dětmi museli dojíždět třeba do okresního města, i když nechtěli a nebo se jim to kvůli práci časově nehodilo. „Tahle zařízení nejsou nafukovací. Musíme počítat, kolik dětí tady v obci je a bude, protože si nemůžeme dovolit přístavbu. A i kdyby se něco postavilo, víte jak je nyní slabá natalita, rodí se méně dětí a ani Ukrajinci nás v téhle smutné statistice nespasí. A co pak budeme dělat s prázdnými budovami a třídami, to je na zbláznění,“ konstatuje starostka jedné obce na Domažlicku. „Zase v tom není žádný systém, ministerstva jako by o sobě navzájem nevěděla, chybí koordinace. Ať se pánové také občas podívají do statistických zpráv,“ doporučuje jim žena staršího věku.

Můj dům můj hrad, aneb za hradbami nezájem

„Hlavně že pak rodiče na zastupitelstvu nadávají, že mají málo hřišť a kroužků a další infrastruktury pro děti, ale ráno bafnou dítě, jedou s ním do města, tam jej dají do školy nebo do školky a obce se mají starat o víkendu. A tomuhle ještě budeme pomáhat. Co budeme všechno platit? Příspěvek na dopravu, na poštu, na lékaře a já nevím co ještě všechno,“ hartusí žena, která to prý má „...už za pár, tak si může říci, co chce. To mladší kolegové a kolegyňky musí držet jazyk za zuby…“

Obce nemohou mít ani přehled, kolik a jaké lidi vlastně v městečku mají. A už vůbec není možné vědět, jestli jsou nezaměstnaní nebo mají práci, kolik je jich v domácnosti a podobně. Když v montovně pracuje rodina ze zahraničí, musí se město postarat o jejich děti. Jenže co když mluví cizím jazykem? A to se ještě zdaleka nejedná o přerozdělované cizince. Bude třeba obec zaměstnávat tlumočníka do jednoho z mnoha jazyků Afghánistánu?