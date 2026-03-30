„Ať si zvyká. Za Fialy měl život jak v bavlnce." Pavel dostal doporučení

03.04.2026 21:50 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Plány, že by se prezident Petr Pavel nemusel zúčastnit summitu NATO, vyvolávají ostrou kritiku. Zaznívá, že Pavel patří k nejzkušenějším českým expertům na NATO, zatímco Andrej Babiš (ANO) ani Petr Macinka (Motoristé sobě) podle kritiků nemají dostatečnou kvalifikaci k zastupování země na takové úrovni. Jan Zahradil naopak roli prezidenta zlehčil s tím, že by se místo summitu mohl „jet projet na motorce“.

Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel při projevu před poslanci

Možná neúčast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO vyvolává silné reakce a rozděluje politickou scénu. Zatímco premiér Andrej Babiš považuje za logické, aby Česko zastupovali zástupci vlády, Hrad s účastí hlavy státu stále počítá. Ministr zahraničí Petr Macinka přitom dlouhodobě vystupuje proti tomu, aby se prezident summitu účastnil.

Do debaty o možné neúčasti prezidenta se zapojil i pokračovatel slavného šlechtického rodu Jiří Jan Lobkowicz, který na sociální síti X zdůraznil Pavlovu odbornost v rámci NATO. „Prezident Pavel je jedním z nejlepších expertů na NATO na světě a nevzít ho na tento klíčový summit v Ankaře by bylo odrazem politické primitivnosti této koaliční vlády,“ uvedl.

Zároveň ostře zpochybnil schopnosti vlády zastupovat Česko na mezinárodní úrovni v době krize. „Ani Babiš, ani Macinka nejsou dostatečně kvalifikovaní k tomu, aby převzali suverénní mezinárodní roli, která se od nich v této době geopolitických krizí očekává,“ doplnil.

Komentátor Alexandr Mitrofanov pak upozornil na širší geopolitický kontext celého sporu o českou účast na letním summitu NATO. „Zájmem Trumpa a jeho gurua Putina je, aby se tento summit stal demonstrací rozkolu aliance, který povede k jejímu rozpadu a otevře Putinovi cestu k ovládnutí Evropy,“ napsal na platformě X, že jde o mnohem víc než jen o domácí politiku.

Prezident, nebo cesta do ruské náruče

Dále rozvedl, jak podle něj souvisí zastoupení jednotlivých zemí s vlivem Ruska. „Znamená to, že čím více členských zemí bude zastoupeno ruskými vlivovými agenty, tím lépe pro Putina, kterého bude zastupovat Trump,“ pokračoval a vztáhl situaci přímo na Českou republiku. „Pak je zjevné, oč jde v Česku,“ dodal.

Ve své argumentaci jasně postavil proti sobě dvě varianty zastoupení. „Buď bude republiku zastupovat prezident, který je v zemi nejlépe informován o činnosti NATO a má jasný proevropský postoj,“ uvedl a alternativu popsal velmi ostře: „Anebo tam bude trotl, který kývne na cokoliv, jen aby měl moc a možnost ničit všechno, co se mu nelíbí. A který už vede Česko do ruské náruče,“ napsal.

Podobně publicista Alexandr Romancov bez obalu zpochybnil úsudek ministra zahraničí Petra Macinky: „Že má Macinka politický úsudek patnáctiletého puberťáka, je jasné,“ prohlásil v komentáři na sociální síti X.

Současně odmítnutí prezidentovy účasti vnímá jako zásadní selhání v době napětí uvnitř aliance. „Ale že tam nechce vzít našeho prezidenta, který tu organizaci zná skrz naskrz, a to v situaci, kdy Spojené státy vyhrožují odchodem, to teprve vejde do učebnic politologie,“ uvedl.

Na jeho slova poradce ministra zahraničí Jan Zahradil reagoval výrazně odlišně, naopak roli prezidenta zlehčoval. „Ať si zvyká. Za Fialy měl život jak v bavlnce. Tak teď pozná, že prezident má možná jakýsi vliv, ale nemá de facto žádnou moc. Může se místo summitu NATO projet někde na motorce,“ napsal.

V dalším kometáři připomněl, že prezident situaci dlouhodobě neeskaloval. I to, že konečné rozhodnutí stejně neleží na veřejném tlaku. „Fanklub na sítích nebo Chvilkaři na Letné ani cesty, ani rozpočet, ani vládní letadlo neschvalujou,“ zdůraznil Zahradil.

 

Prezident Petr Pavel podle svého okolí nadále předpokládá, že se červnového summitu NATO v turecké Ankaře zúčastní. Hrad kvůli tomu řeší i schůzku s premiérem Andrejem Babišem, aby si vyjasnili, kdo bude Česko reprezentovat. „Prezident nadále předpokládá svou účast na summitu v Ankaře a chce s premiérem vést diskusi o zastoupení České republiky,“ uvedl mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.

Ministr zahraničí Petr Macinka se proti účasti prezidenta staví dlouhodobě. „Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu vládě rozhodně nedoporučím,“ reagoval pro iDNES.cz. Podle něj by měl Česko reprezentovat výhradně kabinet.

Debata o účasti prezidenta není nová. Už dříve Macinka zpochybňoval nutnost cesty hlavy státu na summit a spor se vyostřil i kvůli širším politickým neshodám. Babiš zároveň argumentuje, že současná geopolitická situace vyžaduje jasnou vládní linii, kterou mají spojencům prezentovat právě členové kabinetu.

Petr Pavel už dříve uvedl, že nevidí důvod měnit dosavadní praxi, kdy se summitů NATO účastnil. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl.

Psali jsme:

Trump naznačil. Fiala nadskočil: „Poškodilo by to Evropu.“
Trump našel po Íránu nového nepřítele. Uvnitř USA
Pavel byl podporou režimu, který zavraždil naši maminku. A funkce v NATO? Lízátko! Mašín vám zvedne mandle
Holec: Pavel se nemá co divit, že nikam nejede

 

Článek obsahuje štítky

Mitrofanov , NATO , Pavel , summit , Zahradil , Romancov

Váš názor? (Hlasovalo 24 čtenářů)

Měl by se prezident Petr Pavel osobně účastnit summitu NATO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Róbert Šlachta byl položen dotaz

Kolik bysme podle vás měli dávat na obranu?

Jste pro navýšení rozpočtu na obranu na 5% HDP? Pokud ano, kde na to vzít? To je totiž podle mě to klíčové.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Zbytečné NATO se zmítá v předsmrtné křeči a komunistický lampasák z Hradu touží ještě jednou zalézt do vlídného, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusefuki , 04.04.2026 10:02:23
otvoru kde tak spokojeně léta ukájel své špijonské ego.

|  13 |  0

Další články z rubriky

EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

18:40 EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gu…