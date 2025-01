„Až se potkají s realitou...“ Čunek drtí školskou novelu, která chce chránit city dětí

Novela školského zákona, předložená poslanci Pavlem Klímou, Janem Berkim, Renátou Zajíčkovou, Janou Berkovcovou, Davidem Šimkem, Zdeňkem Kettnerem a Olgou Richterovou, přináší změny zaměřené na výrazné omezení odkladů školní docházky a na změnu hodnocení žáků v prvních dvou ročnících základních škol. Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5432 lidí

Změna způsobu hodnocení, kde od září 2027 bude zavedeno slovní hodnocení místo známek pro první ročník a o rok později pro druhý ročník, je navržena tak, aby podpořila individuální přístup k vzdělávání a snížila konkurenční prostředí mezi žáky v raném věku a efektivně tak snížila stres u dětí. Prvňáčci a druháci tak „jedničku“ na vysvědčení už neuvidí.

Kriticky na tuto změnu ve školství nahlíží senátor Jiří Čunek. V příspěvku na platformě X označil změnu hodnocení žáků za „sebedestruktivní trend“, který podle něj povede k oslabení budoucích generací. „Snaha uchránit dětí negativních emocí, které by snad mohly pocítit při střetu s jasně danými mantinely hodnocení svého výkonu, totiž povede k o to tvrdšímu střetu s realitou v dospělosti,“ předpovídá Čunek. A naznačil, že Česko i kvůli slovnímu hodnocení bude jen „vychovávat své občany ke slabosti“.

Další klíčovou změnou novely zákona je posunutí zápisů do prvních tříd na období od 15. ledna do 15. února, což by mělo školám umožnit lepší přípravu na přijetí nových žáků. Dále novela přináší omezení přenosu informací o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti při přechodu z mateřské do základní školy, čímž se má zabránit „nálepkování“ dětí a zbytečnému šíření citlivých údajů. Ruší se také povinnost informovat zákonné zástupce při zápisu o možnosti odkladu školní docházky, což má snížit administrativní zátěž a omezit nárůst žádostí o odklad.

Novela byla předložena pod sněmovním tiskem č. 793 a zahrnuje změny v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Česko přejímá další ze sebedestruktivních trendů, který pokřiví celé generace????Snaha uchránit dětí negativních emocí, které by snad mohly pocítit při střetu s jasně danými mantinely hodnocení svého výkonu, totiž povede k o to tvrdšímu střetu s realitou v dospělosti.

