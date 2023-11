„Až tři biliony korun na dálnice.“ Kupka koukal. Nevěděl o nich

Podle ekonoma Tomáše Havránka by stát k financování infrastrukturních staveb mohl využít tři biliony korun, které po intervencích proti koruně leží na účtech České národní banky (ČNB). „Zní to jako zázračné řešení,“ překvapila taková možnost ministra dopravy Martina Kupku (ODS) a v Otázkách Václava Moravce přiznal, že o tom dosud vláda neuvažovala. S ČNB chce o této možnosti diskutovat.

uvedl ekonom v Otázkách Václava Moravce s tím, že na účtech ČNB je 131 miliard eur, tedy přes tři biliony korun.



Ministr dopravy Martin Kupka nato připustil, že o takovém řešení doposud vláda netušila. „Zní to jako zázračné řešení. Je to poprvé, kdy někdo s tím návrhem přichází. Zapojíme ČNB, abychom o tom mohli diskutovat,“ řekl následně.



Kupka zdůraznil také, že je nutné, aby se infrastrukturní stavby v Česku urychlily, a podotkl, že kdybychom dokázali postavit sto kilometrů dálnic ročně, byla by základní síť dálnic hotová už v roce 2033. „To, že měníme legislativu, že výrazně urychlujeme celý proces získávání stavebního povolení, je jasné. Ale musí zůstat vyvážení veřejných zájmů v procesu EIA,“ dodal.

Bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy a nynější předseda stínové vlády opozičního ANO Karel Havlíček však pochyboval, zdali i oněch sto kilometrů dálnic ročně Česko zvládne v příštích letech budovat, jelikož podle něj hrozí, že Ministerstvo financí Kupkovi na dopravní stavby nepřiklepne tolik peněz, kolik by na tento plán bylo potřeba. „Dostáváme se pomalu do situace, že pan ministr musí začít brzdit, protože Ministerstvo financí mu nedává tolik peněz. Může nastat, že se nebude stavět, ačkoli projekty budou. To se nesmí stát,“ zmínil a ukázal na střednědobý rozpočtový výhled, z nějž vyplývá, že by od roku 2025 mohl rozpočet infrastrukturního fondu naopak klesnout o 25 miliard korun ze 150 na 125 miliard.



Kupka ale pokles financí na dopravu odmítl. „Musí to být 180 miliard,“ stál si za tím, že částka naopak poroste. K financím, které jsou zaneseny do střednědobého výhledu, mají prý přibýt i evropské peníze, úvěry od Evropské investiční banky a z projektů soukromého a veřejného partnerství (PPP).

Havlíček míní, že by vláda měla pro účely infrastrukturních staveb využít dlouhodobé dluhopisy či peníze z penzijních fondů. „Mají v současné době 100 až 150 miliard korun volných zdrojů, které by se daly využít k financování přes dlouhodobé dluhopisy se státní garancí,“ řekl. Naopak kriticky komentoval financování skrze PPP či množství peněz, které si vláda půjčuje od Evropské investiční banky.

