„Banda hlupáků, nic neumí!“ Válka Hamplové s Láskou se šíří. Bývalý hlas ČT udeřil do zastánců senátorky

Senátorka Zwyrtek Hamplová ve čtvrtek na půdě Senátu vystoupila proti cvičení ukrajinských vojáků na českém území. „Máme na to peníze?“ tázala se Hamplová. „Nemáme. Přesto jednáme tak, jako bychom měli pořád kde brát,“ odpověděla si.

Svým vystoupením rozohnila ministryni obrany Janu Černochovou. „Vy jste tady chtěla zapojit Českou republiku přímo do válečného konfliktu,“ řekla členka vlády Hamplové. Kritika pak zazněla i od senátora Václava Lásky, který Hamplovou označil za „hlásnou troubu ruské propagandy“.

Nám se chvíli poté podařilo získat exkluzivní reakci senátorky Jany Zwyrtek Hamplové. Ta pro ParlamentníListy.cz na jeho slova reagovala po svém a s poukazem na chybějící intelekt.

„Na pana Lásku už nereaguji. Jeho styl urážek a lží je mi cizí, a jeho výklad, že kdo hájí české zájmy, je hlásná trouba ruské propagandy, je obyčejně hloupý. A kde je intelektové vakuum, nemá význam se přít…“

Později Hamplovou, které se udělalo v Senátu nevolno, musela odvézt záchranná služba.

Hamplová se ještě téhož dnes ohlásila svým fanouškům, kteří měli obavy o její zdravotní stav, a podala vysvětlení, co bylo příčinou jejího vyčerpání organismu: „Děkuji všem za podporu a stovky nádherných zpráv. Nápor dvou směn dvě léta se ozval, naštěstí “jen“ vyčerpání a zdvižený prst. Ono i ty hrubé urážky lidí typu Láska nepřidají. Přitom jen slušně říkám své názory. Oni to neumí. Jen útočí,“ napsala na svém facebookovém profilu.

Václav Láska následně zveřejnil reakci, v níž si nebral servítky. „Senátorka Hamplová dala svoji včerejší zdravotní indispozici do souvislosti s tím, že jsem jí v diskusi na plénu řekl otevřeně svůj názor. V důsledku toho mi její fanoušci teď ve velkém vyhrožují. Zajímavá taktika, která mě ale nezastaví v tom, říkat lidem své názory do očí,“ vzkázal prostřednictvím tweetu Hamplové i jejím zastáncům.

Hamplové se pod jeho příspěvkem zastal v diskusi právník Tomáš Nielsen a dal mu najevo, že podobné veřejné postěžování si není namístě: „Říká se, že člověk se učí tři roky mluvit, zbytek života mlčet. Se psaním je to podobné. A pokud se za své výplody obáváte výhrůžek, obraťte se na policii. Twitter Vám nepomůže. Každopádně jste velký pašák. Je dobře, že se umíte takto pochválit. Kdo jiný by to za Vás udělal, že…“ napsal.

Novinář Tomáš Etzler, který se nezdráhal v minulosti označit Hamplovou vulgárním přirovnáním „šílená kráva“, sdílel podobnou zkušenost s jejími fanoušky jako senátor Láska. „Na to si zvyknete. Mně její příznivci vyhrožují denně. Je to banda hlupáků, co nic jiného neumí. Jinak, řekl jste to dobře. Důkazů podpořit vaše názor je velké množství,“ vyjádřil svůj názor.

Senátorce Hamplová se dostalo od jejích příznivců pod jejím vyjádřením veliké podpory. Senátora Lásku označovali za „arogantního a zlého“ politika.

„Přeji vám spoustu zdraví a hlavně pevné nervy a nadhled nad těmi supy, kteří v sobě nemají špetku charakteru a slušnosti! Asi je to teď cool být arogantní, uštěpačný a zlý, viz i v parlamentu na čelním místě předsedkyně sněmovny! Je mi z těch lidí fakt zle a nechápu, kde se v nich bere tolik nenávisti!“ uvedla jedna s diskutérek.

„Snad se v některých s tou lidskostí hnulo i svědomí. Otvírat si hubu na člověka, který jen volá po míru,“ připojila se další komentující.

„Snaží se trefovat podpásově do citlivých míst, kterými jsou skutečné hodnoty, které vy máte, Janičko, a oni ne. Přeji pevné nervy,“ vzkázala senátorce Jana Dvořáková.

„Škoda, že na návrh jste byly proti jen 2... čekají nás hodně špatné časy,“ zaznělo. Proti výcviku ukrajinských vojáků v ČR pak hlasovaly jen senátorka Zwyrtek Hamplová a další nezařazená senátorka Daniela Kovářová – a výcvik ukrajinských vojáků v Česku horní komora Parlamentu ČR hladce schválila.

Lidé často oceňovali, že Hamplová vkládá tolik energie do boje za zájmy obyčejných lidí.

