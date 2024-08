„Bez podpory NATO by to nikdy nezkusili.“ Ekonom si je jistý, že Ukrajince bude útok bolet

Ukrajina minulý týden zahájila překvapivou ofenzivní operaci v ruské Kurské provincii s cílem destabilizovat Rusko a trochu uvolnit tlak na frontách na východě Ukrajiny. Podle posledních dat ukrajinská armáda ovládá přibližně 1000 kilometrů čtverečních ruské Kurské oblasti a asi desítku obcí v regionu. Úředníci z Kurské oblasti už evakuovali na 200 tisíc ruských obyvatel.

Experti ale varují, že pokračování ukrajinské ofenzivy nese značná rizika. Největším nebezpečím je možnost, že Rusko mobilizuje dostatek vojenských sil, aby obklíčilo a odřízlo ukrajinské jednotky, než se stihnou stáhnout. Existuje i riziko, že Rusko může zvýšit své útoky na ukrajinské civilní obyvatelstvo a infrastrukturu.

S tím souhlasí i ekonom Steve Hanke, podle kterého tento ukrajinský útok ukazuje, v jak zoufalé situaci Ukrajina je. „Ukrajina je z vojenského pohledu v obrovských problémech, o tom není pochyb a tohle je takový poslední zoufalý pokus situaci nějak zvrátit,“ míní Hanke.

„Je zajímavé, že tenhle překvapivý útok se zatím daří, Rusové mohli být přistiženi nepřipravení na tuto možnost a jednoduše zaspali. Ale jisté je jedno, přijde velká ruská odpověď a ukrajinští vojáci v Kurské oblasti si budou připadat jako v mlýnku na maso. Rozhodně přijde velmi silný protiútok a Rusko si své území vezme se vší silou zpět, to je jisté,“ prohlásil Hanke.

Útok by podle něj mohl mít vliv na americké prezidentské volby, pokud by úspěšně pokračoval několik dalších měsíců. Ale to se nejspíše nestane. „Bude záležet, jak se to dále vyvine, což podle mě bude ten zmíněný mlýnek na maso, ve kterém Rusové ukrajinské jednoty úplně rozdrtí. Média teď sice píšou o síle ukrajinské armády ve světle tohoto útoku a že se válka opět trochu obrací, ale realita je taková, že ukrajinské síly dostávají na frak a tohle je jenom krátká úspěšná epizoda, která se obrátí zase proti Ukrajině. V žádné válce v minulosti se nikomu nevyplatilo vpadnout na ruské území, to zjistili už nacisti nebo Napoleon. Podle mě to nebylo moudré rozhodnutí,“ uvedl Hanke.

Rubl v reakci na ukrajinskou operaci v Kurské operaci spadl o 3 %, ale podle Hankeho nejde o nijak zásadní propad. „Zajímavé je spíše to, že ekonomické magazíny dlouhodobě referují o tom, že ruské ekonomice se daří překvapivě výjimečně dobře i přes všechny západní sankce. Ale mě to nepřekvapuje. Hůř na tom naopak bude evropská ekonomika, které se sankce vrátí jako bumerang,“ vysvětluje ekonom.

„Evropská ekonomika je na tom velmi špatně a částečně za to můžou právě protiruské sankce, protože Evropě se nedostává plynu, ropy, přírodních zdrojů, byl narušen trh, a to všechno je pro EU velmi bolestivá zkušenost. A pokud by to dále eskalovalo, samozřejmě to ovlivní i ekonomiku USA. Je to velmi jednoduché, eskalace je vždycky špatná a mír je vždycky lepší,“ uzavřel Hanke.