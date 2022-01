„Blbeček,“ řekla moderátorka k Djokovičovi. Šokovaný Kodeš ji v tom vykoupal

Neočkovaný srbský tenista Novak Djokovič prohrál soud o zrušené vízum a nemůže obhajovat titul na Australian Open, které začalo v pondělí, nyní je zpět v Srbsku. Tenisová legenda Jan Kodeš, která zná Djokoviče osobně, v pořadu Události, komentáře od plic řekl, co si o celé kauze myslí. S moderátorkou Janou Peroutkovou se dostal do střetu, když poznamenala, že Djokovič je označován za „arogantního blbečka, který jel do Austrálie hlavně kvůli PR“.

Rozsudek soudu Djokoviče zklamal, ale respektuje ho. Tři soudci federálního soudu v Melbourne rozhodli v jeho neprospěch jednomyslně. Podle Austrálie neočkovaný Djokovič nedokázal důvěryhodně doložit svou zdravotní výjimku. Podle australských zákonů nyní pro Djokoviče deportace znamená tříletý zákaz vstupu do země, nové vízum nedostane dřív než za tři roky. Australský premiér však naznačil, že za určitých okolností by tenista mohl přijet i dříve.

Světová tenisová jednička a obhájce titulu Djokovič ztratil šanci zaútočit na rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej. Kvůli odmítavému postoji k očkování proti covidu mu navíc hrozí, že přijde i o druhý grandslam sezóny – květnové French Open. V nejbližších dnech začne ve Francii platit zákon, který všem lidem bez vakcíny zakazuje vstup na sportoviště.

Djokovičovu situaci nyní komentuje celá řada sportovců, někteří razí názor, že Djokovič neměl na Australian Open vůbec jezdit, za vše si může sám, když se rozhodl nenechat se očkovat, jiní jsou přístupem australských úřadů znechuceni.

Patří mezi ně i bývalý tenista Kodeš, který si nedokáže představit, že by v době tak šílených podmínek sám hrál. „Já jsem rád, že už nehraju. Kdyby se tohle mělo dít v době mé kariéry, tak bych byl asi znechucen,“ zamračil se sportovec.

Djokovič podle něj jel na Australian Open na jistotu, nepatří mezi ty, kteří by riskovali. „Nechci bránit Novaka, ale znám ho osobně, jsme kamarádi a já si myslím, že Novak by nikdy nenastoupil do letadla, kdyby jej ředitel turnaje Craig Tiley neujistil, že to má povolené, že mu australská komise výjimku schválila.

Novak není takový trouba, že by si do Austrálie zalétl jen tak na riziko. Já ho znám, tohle by on nikdy neudělal!“ konstatoval Kodeš.

„Nemohl by to udělat ani kvůli PR?“ zajímala se moderátorka Jana Peroutková, kterou Kodeš okamžitě důrazně ujistil: „Ne!“ řekl rezolutně a kroutil odmítavě hlavou.

Peroutková se ale ještě více rozjela a Kodeše další otázkou šokovala: „Co takové ty řeči, že je to arogantní blbeček? Kde se berou?“ tázala se dál.

„Já ho znám, bez ujištění by nejel!“ odrážel takové nesmyslné teze Kodeš se zaťatými zuby a po celou dobu nepřestal nesouhlasně kroutit hlavou. „Ono letět do Austrálie není také tak jednoduché. Dvacet hodin tam a zpět pro nic za nic, to určitě ne,“ kontroval dále.

„A druhá věc: on žádnou reklamu nepotřebuje!" ušklíbl se značně zaražený Kodeš na moderátorku, která přemítala o tom, zda nešlo tenisové hvězdě pouze o PR.

„To znamená, pokud Novakovi australský tenisový svaz prostřednictvím ředitele turnaje řekl ‚leť‘, tak on letěl,“ vysvětloval Kodeš opakovaně polopaticky. „My ale nevíme, jak to měl Tenis Australian Open a ředitel turnaje projednané s těmi ostatními orgány. Jak to měl projednané ve státě Viktoria, s politiky a prakticky se samotným vstupem,“ hovořil o Kodeš o politické záležitosti.

Moderátorku poté znovu napomenul: „Nelíbí se mi, že z Novaka Djokoviče, kterého já osobně znám, se dělá jakýsi lotr, který se tam prostě chtěl vnutit jako podvodem,“ postavil se proti všem Djokovičovým kritikům. „On to vůbec nemá zapotřebí, jet podvodně na turnaj,“ řekl s důrazem Kodeš naklánějící se přes stoleček směrem k Peroutkové.

Djokovičovi svět křivdí, je to skromný člověk, zdůraznil dále: „On je tak dobrý hráč, že stejně další turnaje vyhraje. Ale to, co nyní vidím i na internetu, jak o něm říkají, ‚on je frajírek a on si myslí‘, já si naopak myslím, jak ho znám, že na to, co on vše dokázal, je velice skromný,“ přimhouřil Kodeš přísně očima.

Nezapomněl připomenout, kolika potřebným lidem Djokovič, který je dnes pranýřován de facto za to, že chce být zdráv a odmítá se očkovat, pomáhá: „Dává peníze na charitu, Srbsku, je oblíbený. Možná jen občas mlátí na kurtě raketou, zlobí se, vzteká se jako občas my všichni. Ale on je vlastenec, ohromný bojovník. Je to člověk, který vždy hraje fér,“ zastával se tvrdě sportovce.

Pak Peroutková píchla do vosího hnízda: „Tak proč se nenaočkoval?“ vypálila. „Nechce se naočkovat, má k tomu nějaký důvod. Tahle vakcinologie, ta celá kauza, ten projekt, ten celý svět je zmatený. Pořád se jen mluví o různých typech vakcín, co to dělá a co to nedělá, kdo by to měl vlastně mít, jak dlouho to vůbec bude trvat,“ naznačil Kodeš, že Djokovič coby vrcholový sportovec má právo rozhodovat o svém zdraví.

„Firma Pfizer vám tady řekne, budete za vodou, dáte si jednu injekci a už to nikdy nemůžete dostat, a teď se zjišťuje, že někteří kluci, i moji známí, jsou po třech vakcínách, a stejně mají covid,“ popisoval emotivně Kodeš, podle nějž okolo očkování panuje mnoho pochybností. „Je otázka, jestli by se to nemělo u firmy Pfizer raději reklamovat a jestli ty evropské vlády by neměly chtít nějaké odškodné,“ rozhodil rukama. Mezitím byl v mikrofonu slyšet moderátorčin smích. „Jsou to právě očkovaní, kteří nás z té pandemie dostali trošku rychleji,“ opravila jej.

„Tady se do očkování dávají obrovské peníze, pak to nefunguje. V Pekingu jsou sportovci očkováni čínskými a ruskými vakcínami a najednou je to v pořádku. A nám tady v Evropě bylo řečeno, že takové vakcíny nesmíme,“ pozastavoval se bývalý tenista.

Závěrem pak Kodeš ustoupil od dohadů a shrnul: „Já bráním Novaka, protože jej nepovažuji za podvodníka, já k němu chovám naopak úctu a respekt, jaký to byl dobrý hráč,“ dodal Jan Kodeš, bývalý profesionální český tenista, jeden z nejlepších československých tenistů historie, vítěz Wimbledonu (1973) a French Open (1970, 1971) ve dvouhře, finalista US Open (1971, 1973).

