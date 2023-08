„Blíží se bouře.“ Nová čísla v Německu ukazují bídu

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 59% Ne 35% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1864 lidí Ifo Institutu pro ekonomický výzkum.

Podle nejnovějšího průzkumu Ifo Institutu počet rušených zakázek potvrdilo 18,9 % společností, což představuje pokles oproti minulému měsíci, kdy byl jejich počet na 19,2 %. V kontrastu s dlouhodobým průměrem 3,1 % a průměrem 1,5 % z let do roku 2021 to od jara 2022 představuje značný nárůst.

Odborníci se shodují, že stavební společnosti v Německu se nacházejí v obtížné situaci, kdy se ocitají pod tlakem jak kvůli rušení zakázek, tak i celkovému nedostatku nových projektů. V červenci 2023 zaznamenalo nedostatek zakázek 40,3 % společností, což oproti červnu představuje nárůst o 5,8 %. Výrazná změna je patrná v porovnání s předchozím rokem, kdy byl tento ukazatel na 10,8 %. „Blíží se bouře. Po mnoha letech expanze nyní vyšší úrokové sazby a drastický nárůst stavebních nákladů dusí nové zakázky,“ sdílel svá zjištění ekonom Wohlrabe.

Aktuální situace již způsobila problémy u několika podniků, z průzkumu vyplývá, že 10,5 % společností orientovaných na výstavbu obytných budov hlásí finanční obtíže. V porovnání s předchozím rokem je číslo takovýchto firem téměř dvakrát vyšší.

„Vzhledem k novým podmínkám přestávají být mnohé projekty pro investory rentabilní a je stále obtížnější zajistit financování i pro soukromou výstavbu,“ řekl Wolrabe.

Většina společností účastnících se průzkumu Ifo Institutu v budoucnu očekává další zhoršení situace. Tato očekávání jsou s hodnotou -52,1 % mimořádně negativní.

Německý ekonom Holger Zschaepitz na sociálních sítích upozornil, že v červenci pokračují v poklesu i samotné ceny bytů, a to až o 1,5 %. „Dobré ráno z Německa, kde bublina na trhu s bydlením stále ztrácí dech. S výjimkou stávajících domů ceny v červenci pokračovaly v poklesu ve všech segmentech. Nejvýraznější propad zaznamenaly stávající byty, které se propadly o 1,5 %. Europace Composite Index se v červenci snížil o 0,5 %. Jelikož je však nové výstavby příliš málo a poptávka zůstává vysoká, korekce na německém trhu s nemovitostmi bude pravděpodobně celkově omezená,“ napsal na Twitter.

