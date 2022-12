„Bonzování a pronásledování.“ Pozor! Klíma ohlásil dotování „hodných“ neziskovek a médií. Novináři v sobě. Je to zlé

Novou strategii vlády premiéra Petra Fialy (ODS), která má došlápnout na šiřitele dezinformací a podporovat ze státních peněz vybraná „nezávislá média“, která budou dezinformace potírat, hodnotí šéfredaktor deníku Echo24.cz a Týdeníku Echo Dalibor Balšínek jako „bezprecedentní zásah do svobody projevu“. „Na špinavou práci si budou najímat neziskovky, které budou nálepkovat, bonzovat a pronásledovat nevhodné názory,“ varoval. Vše mělo dohru. „My to děláme ‚pro demokracii‘, oni pro ‚totalitu‘!“ zaznělo srovnání s autoritáři.

Že by mohl zastávat funkci národního gestora této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat, potvrdil v tomto týdnu Deníku N vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma.



Vládní experti v rámci zmíněného plánu hodlají podporovat padesáti miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Sto milionů korun ročně by pak měla dostávat „nezávislá média“, která v boji s „fake news“ pomohou. „Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Googlu,“ řekl Deníku N Klíma. Stát by měl také zaměstnat i více odborníků na dezinformace.

Šéfredaktor deníku Echo24.cz a Týdeníku Echo Dalibor Balšínek upozorňuje, že v případě zavedení této vládní strategie dojde k zásahu do svobody projevu. „Fialova vláda chystá bezprecedentní zásah do svobody projevu, na špinavou práci si budou najímat neziskovky, které budou nálepkovat, bonzovat a pronásledovat nevhodné názory,“ vyjádřil se k plánu, který též označil za „maďarský model v bruselské úpravě“.

Fialova vláda chystá bezprecedentní zásah do svobody projevu, na špinavou práci si budou najímat neziskovky, které budou nálepkovat, bonzovat a pronásledovat nevhodné názory. Maďarský model v bruselské úpravě. — Dalibor Balšínek (@balsinek) December 27, 2022

Jeho slova se setkala u dalších novinářů a komentátorů spíše s pochybami. „Dalibore, ty umíš ten svůj titul prodávat:-) Sdílejte, než to smažou... Ty už jinej nebudeš, viď?“ obořil se na Balšínka například novinář Jan Dobrovský.

Šéfredaktor Echa mu však oponoval, že by se měl na vládní „šílený“ záměr sám podívat. „Celý ten záměr je šílený, podívej se na to. A místo dezinformace si dej proměnou X. Na co máme soudy a stávající legislativu? Proč má vzniknout nová vynucená oborová organizace? 50mega pro bonzáky – pomocnou stráž SNB atd.? Nové prověrkové komise? To není můj marketing,“ odpověděl.

Honzo, cely ten záměr je šílený, podívej se na to. A místo dezinformace si dej proměnou X. Na co máme soudy a stávající legislativu? Proč má vzniknout nová vynucená oborová organizace? 50mega pro bonzáky-pomocnou stráž SNB atd? Nové prověrkové komise? To není můj marketing. — Dalibor Balšínek (@balsinek) December 27, 2022

Balšínkův komentář rozpálil také ředitele neziskové Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka. „S Echem končím, máte snad pocit, že v ČR se dezinformacím nedaří? A zkuste pochopit, že Brusel jsme my, rozhodují naši politici v Radě, naši v EU parlamentu a zaplať příroda, že už netvoříme koalice jen s Orbánem a Kaczynským,“ poučil šéf neziskovky šéfredaktora Týdeníku Echo.

S @echo24cz končím, máte snad pocit, že v ČR se dezinformacím nedaří? A zkuste pochopit, že Brusel jsme my, rozhodují naši politici v Radě, naši v EU parlamentu a zaplať příroda, že už netvoříme koalice jen s Orbánem a Kaczynským. — Martin Rozumek ?????? (@RozumekMartin) December 27, 2022

A komentátor Petr Honzejk se pak k příspěvku vyjádřil s dotazem: „Už je Silvestr?“ „Ne, opožděné Vánoce. Klíma bude spřáteleným médiím rozdávat sto mega. A taky k nim přesměrovávat státní reklamu. Jestli jste byli celý rok hodní a nezlobili taťku premiéra, smočíte zobáček,“ odpověděl mu však na to právník Ondřej Dostál.

Ne, opožděné Vánoce. Klíma bude spřáteleným médiím rozdávat sto mega. A taky k nim přesměrovávat státní reklamu. Jestli jste byli celý rok hodní a nezlobili taťku premiéra, smočíte zobáček. pic.twitter.com/99WZid4r24 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) December 27, 2022

„Rok dřel Michal Klíma na tom, jak bude tato vláda bojovat proti dezinformacím. A toto ve zkratce vypotil: 1) šíření dezinformací bude trestný čin 2) vybraná média dostanou od státu 100 mil. Kč 3) 50 mil. dostanou vybrané neziskovky 4) Přijmou spoustu nových úředníků,“ shrnul pak poslanec Aleš Juchelka (ANO).

Rok dřel @Michal_Klima na tom, jak bude tato vláda bojovat proti dezinformacím. A toto ve zkratce vypotil:

1) šíření dezinformací bude trestný čin

2) vybraná média dostanou od státu 100 mil. Kč

3) 50 mil. dostanou vybrané neziskovky

4) Přijmou spoustu nových úředníků — Aleš Juchelka (@juchelkaa) December 27, 2022

Vývojář Daniel Vávra poukazuje, že je vládní záměr přesně tím, před čím v posledních měsících varoval. „Když jsem před pár měsíci říkal, že vláda bude dotovat soukromá média podle toho, jak píšou, byl jsem osočen, že je to nesmysl a dezinformace. Takže teď už víme, že ta ‚dezinformace‘ nás bude stát 150 milionů. 150 mega pro nejrůznější Cempery a další studnice provládní ‚pravdy‘. Účelem je navíc potlačování ‚dezinformací‘ a odstřihnutí dezinformátorů od financí, čili nepřímá podpora cenzury. Jak se to liší od praktik autoritářských režimů? My to děláme ‚pro demokracii‘, oni pro ‚totalitu‘!“ komentoval Vávra.

Společnost pro obranu svobody projevu, jejímž spoluzakladatelem Vávra je, pak u Balšínkova komentáře připojila komentář i k jeho srovnání s Maďarskem. „Maďarská vláda si ‚na špinavou práci najímá neziskovky, které nálepkují, bonzují a pronásledují nevhodné názory‘? Maďarská vláda tlačí platformy k cenzuře na politickou objednávku jako Bidenův tým? Blokuje weby jako ta Fialova? Spíš naopak, ne?“ přidala do diskuze organizace.

Maďarská vláda si "na špinavou práci najímá neziskovky, které nálepkují, bonzují a pronásledují nevhodné názory"? Maďarská vláda tlačí platformy k cenzuře na politickou objednávku jako Bidenův tým? Blokuje weby jako ta Fialova? Spíš naopak, ne? — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) December 27, 2022

