„Bude mít dopad.” Zákaz Netrebko: Odsouzeno. A nejen to

Politické rozhodnutí, které by vedlo ke zrušení nasmlouvaného koncertu ruské operní pěvkyně Anny Netrebko v pražské Obecním domě, nebude bez důsledků. Advokátka Klára Samková připomíná právní dopady možného zrušení akce. „Paní Netrebko má tedy v rukách 100% nástroj pro to, aby po odstoupivší straně požadovala úplnou úhradu kontraktu,“ píše pro PL doktorka Samková s otázkou, zda jsme suverénní země, máme-li se řídit sankčním seznamem Ukrajiny. Koaliční politici to vidí jinak, alespoň ve svých vyjádřeních pro naši redakci.

Světoznámá operní diva Anna Netrebko by měla 16. října vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu. Představení bylo oznámeno před nějakým časem, ale pozornost vzbudilo až nyní po mediálních výstupech pražského radního Jiřího Pospíšila z TOP 09. Ten řekl, že město bude hledat cesty, jak akci zrušit.

Důvod? Netrebko je ruská umělkyně. Jenže vedle ruského má taktéž rakouské státní občanství, u našich sousedů dokonce žije. Válku sice odsoudila, ale ve svém vyjádření nezmínila Putinovo jméno, což prý vadí.

„Jsem proti této nesmyslné útočné válce a vyzývám Rusko, aby tuto válku právě teď ukončilo, aby nás všechny zachránilo. Potřebujeme teď klid. Jsem Ruska a miluji svou zemi, ale na Ukrajině mám mnoho přátel a bolest a utrpení mi teď lámou srdce. Chci, aby tato válka skončila a aby lidé mohli žít v míru,“ znělo prohlášení Anny Netrebko.

Zpět k jejímu pražskému vystoupení, na které se již měsíce prodávají vstupenky. Advokátka Klára Samková se pro ParlamentníListy.cz na věc podívala z právní stránky.

„Okurkovou sezónou otřásá otázka, zda původem ruská zpěvačka, či lépe řečeno operní diva celosvětového formátu, u nás má na podzim vystoupit se svým koncertním recitálem. Důvod těchto pochyb je jednoduchý a naveskrz politický: v lednu 2023 zařadila Ukrajina Annu Netrebko na „sankční seznam“ 119 především kulturních osobností, coby odvetu za jejich „návštěvu okupovaných území po začátku ruské invaze na Ukrajinu, účast na propagandistických koncertech, veřejnou podporu válce a Putinovu režimu.“ Pojďme se podívat na celou záležitost z hlediska velmi neoperního, totiž právního. Důvodem zrušení koncertu z české strany má být rozhodnutí cizího státu,“ píše doktorka Samková.

Její další prohlášení k věci včetně právní argumentace přinášíme zde:

S tímto státem, Ukrajinou, jsme sice na „stejné ideologické a zahraničně-politické vlně“, ale rozhodnutí o „sankcích“ vůči fyzickým osobám včetně Netrebko je v každém případě rozhodnutí cizího státu, který má svou vlastní suverenitu, stejně jako (doufejme) Česká republika. Bezvýhradná akceptace ukrajinského politického rozhodnutí přináší otázku nejen o míře naší státní suverenity, ale také otázku další, totiž, čemu d a l š í m u, jakému d a l š í m u politickému rozhodnutí Ukrajiny se subjekty České republiky budou nuceny podvolit. Připomeňme si Ústavu ČR – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., její čl. 1 a 2:

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Tedy s ohledem na výše citované je potřeba vznést „poddotazy“: co moc zákonodárná, výkonná a soudní na zrušení jedné SOUKROMOPRÁVNÍ smlouvy? Totiž smlouvy mezi paní Netrebko a Obecním domem? Nějaký PRÁVNÍ podklad k takovému konání? Dle mého názoru je nutno mít na paměti shora citovaný čl. 2, odst. 3 Ústavy, totiž, že „státní moc... lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“. Takže prosím, mohla bych ty meze, způsoby a zákon vidět?

Jistěže by vláda mohla vyslovit PŘÁNÍ, že z hlediska jejího politického směřování by si přála a považovala by za vhodné, aby paní Netrebko v Obecním domě nevystoupila. Provozovatel koncertu by zajisté měl možnost DOBROVOLNĚ vládě vyhovět a paní Netrebko oznámit, že její koncert ruší. Nyní však přijde ta pikantézní část, při které jde o peníze. Kontrakt mezi paní Netrebko a provozovatelem Obecního domu je klasická soukromoprávní smlouva a mezi důvody pro odstoupení rozhodně nepatří, že „si to přeje naše vláda“. Paní Netrebko má tedy v rukách 100% nástroj pro to, aby po odstoupivší straně požadovala úplnou úhradu kontraktu. A tuto úhradu by měl, ehm, zaplatit ten, kdo škodu odstoupivší straně způsobil, tedy vláda. Kromě toho zde ještě vznikne další škoda: jeden lístek na koncert stojí okolo 1800,- Kč, některé jsou i dražší. To je pěkná suma, kterou bude muset Obecní dům netrebkochtivým divákům vrátit. A to zaplatí kdo? Původce škody, tedy vláda... Pokud se vedení Obecního domu rozhodne vyhovět politickému tlaku a koncert pěvkyně zruší, neměli by to dělat bez písemné dohody s vládou ČR, která se zaváže uhradit veškeré kroky z tohoto veskrze politického kroku plynoucí. Neměl by to být problém, když zaplatili ty „Mischeliny“, že? Akorát možná čeští důchodci si smutně povzdechnou…

Takže odpověď nakonec: o tom, jaké ideologické linie jest nám se držet, můžeme diskutovat dlouho. Ostatně – na držení „ideologické linie“, na to jsme machři až do úplně hořkých konců, do těch konců „jak kůl v plotě“. Můžeme také diskutovat o kulturnosti/nekulturnosti a spoustě dalších otázek. Můžeme také poukazovat na to, jak to Netrebko má s koncerty v dalších zemích (na první dobrou z googlu: 3. 9. Malmö, Švédsko; 6.9. Vídeň, Rakousko; 26. 9. Vaduz, Lichtenštejnko, 11.10. Paříž, Francie; 13. 10. Neapol, Itálie; 14. 11. Talin, Estonsko (?!!!). Takže závěrem?? Netrebka nám treba. Protože jinak by se nám mohlo stát, že budeme za úplné idioty. A to nikoliv třeba, ale zcela jistě.

P.S. Dámská zcela nekorektní poznámka: Anně Netrebko je 51 let a vypadá, jak vypadá. Janě Černochové je 49 let a také vypadá jak vypadá. Markétě Pekarové Adamové je 39 let a také vypadá jak vypadá. Já bych tu Netrebko asi přece jen zakázala – a to tak, že komplet.

Ani koaliční politici ve svém názoru na celý případ nejsou jednotní. Tvrdý postup doporučuje politik ODS Ondřej Šimíček.

Mgr. Ondřej Šimíček ODS





„Stejně, jako je nepřijatelné, aby v Česku závodili ruští sportovci, považuji za nemožné, aby tu vystupovali ruští umělci. Umění a sport je oporou zločineckého režimu masových vrahů a dokud bude poslední stepní bandita špinit půdu Ukrajiny, nemají ruští občané v civilizovaném světě co pohledávat. Ruský zločinecký režim, který se vyznačuje tím, že napadá sousední země, musí být postaven mimo společenství civilizovaných zemí do té doby, dokud Ukrajinu zcela neopustí. Není možné, aby nejzrůdnější agresor od dob nacistického Německa v pohodě posílal do zahraničí umělce a sportovce, kteří patří k oporám režimu,“ konstatoval Šimíček pro ParlamentníListy.cz.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa míní, že by se politici měli víc věnovat tomu, jak pomohou lidem, než řešit koncerty umělců. „Já si myslím, že politici by měli řešit zákony, které ovlivňují život lidí a nekomentovat operní pěvkyně resp. umění obecně. Co se týče operních pěvkyň a umělců obecně, ti by se zase neměli dělat politiku. A pokud už tedy musí, neměla by to být politika obhajování ruské agrese vůči Ukrajině. Protože pak je těžké je jako umělce chápat a nevidět v nich politiky,“ sdělil nám.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti





Lidovecký politik a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský považuje za hlavní, aby se nejdříve ruští vojáci stáhli z Ukrajiny. „Osobně bych byl raději, kdyby se nejdříve Vladimir Putin a ruská vojska stáhli z Ukrajiny, zaplatili všechny válečné reparace a přestali vraždit nevinné civilisty. To je podle mě to nejdůležitější. Ruské vraždění nevinných lidí bohužel příliš nepomáhá ani sportu, ani kultuře,“ sdělil Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL



