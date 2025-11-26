Zaorálek (SOCDEM): Jmenování Karla Řehky bylo projevem selhání civilní kontroly armády

Ještě nikdy v čele naší armády nestála tak patologická osobnost!
1. Byl to už v minulosti ministr obrany Dobrovský, který veřejně vyzýval, aby byl Karel Řehka odvolán z funkce a propuštěn z armády.
2. Důvodem už tehdy byly útoky proti politické reprezentaci státu. Od té doby bylo těchto nechutných a sprostých útoků celá řada.
3. Nejde o úlety, ale o trvalý patologický stav jeho mysli.
4. Nyní si dovolil říct, že český voják se nezodpovídá politikům, ale pouze vlasti. Takto se ve světě tradičně hájí vojenské diktatury a junty, když se chopí moci a odstraňují demokraticky zvolené politiky.
5. Platí, že jmenování Karla Řehky a jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu je projevem naprostého selhání civilní kontroly armády.
6. Vinu nese neuvěřitelně nemohoucí a nekompetentní ministryně a stejně slaboučký premiér, kteří pouze přihlíželi rozpadu koncepce výstavby armády a její hluboké stagnaci.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV