Zaorálek (SOCDEM): Jmenování Karla Řehky bylo projevem selhání civilní kontroly armády

27.11.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k osobě Karla Řehky.

Zaorálek (SOCDEM): Jmenování Karla Řehky bylo projevem selhání civilní kontroly armády
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Ještě nikdy v čele naší armády nestála tak patologická osobnost!

1. Byl to už v minulosti ministr obrany Dobrovský, který veřejně vyzýval, aby byl Karel Řehka odvolán z funkce a propuštěn z armády.

2. Důvodem už tehdy byly útoky proti politické reprezentaci státu. Od té doby bylo těchto nechutných a sprostých útoků celá řada.

3. Nejde o úlety, ale o trvalý patologický stav jeho mysli.

4. Nyní si dovolil říct, že český voják se nezodpovídá politikům, ale pouze vlasti. Takto se ve světě tradičně hájí vojenské diktatury a junty, když se chopí moci a odstraňují demokraticky zvolené politiky.

5. Platí, že jmenování Karla Řehky a jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu je projevem naprostého selhání civilní kontroly armády.

6. Vinu nese neuvěřitelně nemohoucí a nekompetentní ministryně a stejně slaboučký premiér, kteří pouze přihlíželi rozpadu koncepce výstavby armády a její hluboké stagnaci.

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
autor: PV

