Výborný (KDU-ČSL): Babišovi jde jen o to, aby nebyl vydaný spravedlnosti

27.11.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nominaci Filipa Turka na ministerstvo pro životní prostředí.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

To, že Andrej Babiš nakonec přinesl jméno Filipa Turka na Hrad, mě vůbec nepřekvapuje. Jen to potvrzuje jeho slabost a skutečné priority. Pro něj není důležité, kdo bude řídit zahraničí nebo životní prostředí, jakou má kompetenci nebo jaké má postoje.

Jediné, na čem mu záleží, je, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání a aby jeho koaliční partneři poslouchali na slovo. Když je vaším hlavním cílem vlastní beztrestnost, pak je opravdu jedno, koho posadíte do klíčových funkcí. Bohužel to není jedno pro Českou republiku a její občany.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství v demisi
Babiš , KDU-ČSL , Výborný , Turek , Macinka

autor: PV

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Opravdu ?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseObčan Brych , 27.11.2025 8:26:01
"Spravedlnosti" černořitníku ? Spíše justičnímu politickému bordelu, tak se vzpamatuj !

|  9 |  0

