Výborný (KDU-ČSL): Babišovi jde jen o to, aby nebyl vydaný spravedlnosti

To, že Andrej Babiš nakonec přinesl jméno Filipa Turka na Hrad, mě vůbec nepřekvapuje. Jen to potvrzuje jeho slabost a skutečné priority. Pro něj není důležité, kdo bude řídit zahraničí nebo životní prostředí, jakou má kompetenci nebo jaké má postoje.
Jediné, na čem mu záleží, je, aby nebyl vydán k trestnímu stíhání a aby jeho koaliční partneři poslouchali na slovo. Když je vaším hlavním cílem vlastní beztrestnost, pak je opravdu jedno, koho posadíte do klíčových funkcí. Bohužel to není jedno pro Českou republiku a její občany.
Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV