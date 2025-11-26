Krutílek (ODS): Na Turka v roli ministra MŽP jsem fakt zvědavý. Bez ironie

27.11.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému působení Filipa Turka na postu ministra pro životní prostředí.

Krutílek (ODS): Na Turka v roli ministra MŽP jsem fakt zvědavý. Bez ironie
Foto: Archiv Ondřeje Krutílka
Popisek: Ondřej Krutílek

Filip Turek na ministerstvu životního prostředí? Tak to mu přeju hodně štěstí!

Jsem fakt neironicky zvědavý, jak bude tvrdým vyjednavačem za české zájmy na Radě EU a jak dokáže zkrotit vlnu greendealových opatření, která se v budoucnosti objeví. Teda pokud se s ním bude v Evropě vůbec někdo bavit vzhledem k tomu, jakou má pověst. Čekají nás tuze zajímavé časy.

Jinak za sebe samozřejmě můžu říct, že v Evropském parlamentu budu i nadále dělat maximum pro to, aby návrhy, které můžou poškodit naši ekonomiku, neprošly.

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
Článek obsahuje štítky

ODS , Turek , Krutílek

