Krutílek (ODS): Na Turka v roli ministra MŽP jsem fakt zvědavý. Bez ironie

Filip Turek na ministerstvu životního prostředí? Tak to mu přeju hodně štěstí!
Jsem fakt neironicky zvědavý, jak bude tvrdým vyjednavačem za české zájmy na Radě EU a jak dokáže zkrotit vlnu greendealových opatření, která se v budoucnosti objeví. Teda pokud se s ním bude v Evropě vůbec někdo bavit vzhledem k tomu, jakou má pověst. Čekají nás tuze zajímavé časy.
Jinak za sebe samozřejmě můžu říct, že v Evropském parlamentu budu i nadále dělat maximum pro to, aby návrhy, které můžou poškodit naši ekonomiku, neprošly.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV