Ještě půl roku, rok, odhadla Ukrajinka Putina

Mezinárodní měnový fond schválil dohodu, podle které Ukrajině poskytne 8,1 miliardy dolarů v příštích 4 letech. Aby Ukrajina získala alespoň nějakou finanční stabilitu až do roku 2029.
Odolnost ukrajinské ekonomiky podle MMF zůstává solidní, ale rizika, která ji oslabují, jsou podle MMF opravdu vysoká. Ukrajina se mimo jiné zavázala, že toky peněz bude důsledně kontrolovat.
Americký prezident Donald Trump tlačí na přijetí mírového plánu na Ukrajině, jenže Taťána Stanovája, vedoucí pracovnice Carnegieho rusko-eurasijského centra má za to, že ruský prezident Vladimir Putin v tuto chvíli o ukončení ruské agrese na Ukrajině nestojí.
„Podstatou jeho války je oslabit Ukrajinu,“ řekla Taťána Stanovája. Ruský vůdce věří, že když bombarduje ukrajinskou infrastrukturu a postupně dobývá další území, dostane, co chce, řekla Stanovája, „pokud ne teď, tak za šest měsíců, pokud ne za šest měsíců, tak za rok.“ Na její slova upozornil server deníku New York Times.
Data dostupná z otevřených zdrojů ukazují, že Rusové stále postupují. V některých úsecích fronty se jim daří víc, v některých méně, ale stále postupují. Postupují např. i u Vovčansku, severovýchodně od Charkova.
Na východě zahájily ruské síly sérii útoků na město Vilča. … „Ruské síly navíc postoupily z průmyslové zóny v jižním Vovčansku k nedalekému skladovému komplexu a získaly nad ním kontrolu,“ zaznělo např. na účtu AMK Mapping, na kterém se objevují informace z otevřených zdrojů.
In the Vovchansk direction, Russian forces continued to advance in the vicinity of Vovchansk, making significant progress on a wide front.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) November 26, 2025
Following the fall of Synelnykove and the Tsehelne Industrial Facilities, Russian forces began a series of attacks on the village of Lyman.… pic.twitter.com/CNghZQHG9q
Von der Leyenová uvedla, že „ať už je návrh budoucí mírové smlouvy jakýkoli, je jasné, že velká část implementace bude záviset na Evropské unii a partnerech NATO.“ „Byla přijata jedna zásada: Nic o Ukrajině bez Ukrajiny. Nic o Evropě bez Evropy,“ řekla.
autor: Miloš Polák
