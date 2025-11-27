Ještě půl roku, rok, odhadla Ukrajinka Putina

Ukrajina dostane od Mezinárodního měnového fondu další podporu ve výši 8,1 miliardy dolarů. Trump tlačí na prosazení mírového plánu, ale Taťána Stanovája, vedoucí pracovnice Carnegieho rusko-eurasijského centra, upozorňuje, že ruský prezident Vladimir Putin vyhlíží jinou perspektivu. Ve stejné době předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila, že Evropa bude i nadále podporovat Ukrajinu a tlačit na Rusko.

Mezinárodní měnový fond schválil dohodu, podle které Ukrajině poskytne 8,1 miliardy dolarů v příštích 4 letech. Aby Ukrajina získala alespoň nějakou finanční stabilitu až do roku 2029.

„Dohoda zahrnuje soubor fiskálních a měnových politik, které mají zakotvit program, jehož cíle zahrnují udržení makroekonomické stability, obnovení udržitelnosti dluhu a vnější životaschopnosti, boj proti korupci a zlepšení správy věcí veřejných,“ stojí v tiskové zprávě MMF.

Odolnost ukrajinské ekonomiky podle MMF zůstává solidní, ale rizika, která ji oslabují, jsou podle MMF opravdu vysoká. Ukrajina se mimo jiné zavázala, že toky peněz bude důsledně kontrolovat.  

Americký prezident Donald Trump tlačí na přijetí mírového plánu na Ukrajině, jenže Taťána Stanovája, vedoucí pracovnice Carnegieho rusko-eurasijského centra má za to, že ruský prezident Vladimir Putin v tuto chvíli o ukončení ruské agrese na Ukrajině nestojí.

„Podstatou jeho války je oslabit Ukrajinu,“ řekla Taťána Stanovája. Ruský vůdce věří, že když bombarduje ukrajinskou infrastrukturu a postupně dobývá další území, dostane, co chce, řekla Stanovája, „pokud ne teď, tak za šest měsíců, pokud ne za šest měsíců, tak za rok.“ Na její slova upozornil server deníku New York Times.

Data dostupná z otevřených zdrojů ukazují, že Rusové stále postupují. V některých úsecích fronty se jim daří víc, v některých méně, ale stále postupují. Postupují např. i u Vovčansku, severovýchodně od Charkova.

Na východě zahájily ruské síly sérii útoků na město Vilča. … „Ruské síly navíc postoupily z průmyslové zóny v jižním Vovčansku k nedalekému skladovému komplexu a získaly nad ním kontrolu,“ zaznělo např. na účtu AMK Mapping, na kterém se objevují informace z otevřených zdrojů.

 

 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu slíbila, že Evropa bude i nadále podporovat Ukrajinu a tlačit na Rusko, dokud nenastane „spravedlivý a trvalý mír“. Revidovaný plán USA označila za „výchozí bod“ k ukončení války. „Chci, aby od samotného začátku byla jasná jedna věc. Evropa bude stát při Ukrajině a podporovat ji v každém kroku,“ řekla von der Leyenová členům Evropského parlamentu. Na její slova upozornil server Kyiv Post

Von der Leyenová uvedla, že „ať už je návrh budoucí mírové smlouvy jakýkoli, je jasné, že velká část implementace bude záviset na Evropské unii a partnerech NATO.“ „Byla přijata jedna zásada: Nic o Ukrajině bez Ukrajiny. Nic o Evropě bez Evropy,“ řekla.

autor: Miloš Polák

