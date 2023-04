„Budete se divit.“ Po svrhávání Pekarové přišly věci

reklama

„Holt si tou uličkou hanby dnes projde,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová směrem k předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové. Ta čelila návrhu na odvolání z funkce jako vůbec první předseda v historii dolní komory. Schillerová uvedla, že si je vědoma, že koalice svou předsedkyni podrží, ale opozice aspoň upozorní, co se ve Sněmovně odehrává.

Termínu „ulička hanby“ se smál Miroslav Kalousek, který TOP 09 kdysi založil a stál u politických začátků Markéty Adamové. „A tu ‚uličku hanby‘ budou tvořit na jedné straně poslanci ANO a na druhé poslanci SPD?“ ptal se. V těchto dvou špalírech je podle něj hanby vrchovatě.

„Jít mezi tím či proti tomu však hanbou není,“ ujistil předsedkyni.

Jiní prohlásili, že je to „termín jak z estébácké příručky“ anebo sdíleli videa, jak předsedkyně Pekarová prochází aplaudující uličkou na Tchaj-wanu.

„Alena Schillerová je drzá, politická i lidská nula, která trpí utkvělou představou o své vlastní důležitosti, provázenou nutkáním všechny své psané fantasmagorie doplnit fotkou vlastního vyretušovaného zobáku a reverse emo účesu,“ uklidňovala předsedkyni Sněmovny jedna z uživatelek twitteru.

Debata o bodu „odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny“, vůbec první v historii českého Parlamentu, začala po devatenácté hodině. Alena Schillerová hned na úvod připomněla, že při nástupu do funkce předsedkyně Pekarová mluvila o pokoře.

„Pokud bych měla charakterizovat její v podstatě už rok a půl dlouhé předsedování této Poslanecké sněmovně a měla bych popsat, co mi asi nejvíc chybí, byla by to právě naprostá absence pokory. Pokory k této Poslanecké sněmovně, k opozici, ale především k lidem venku, ke všem občanům této země,“ poznamenala předsedkyně klubu ANO.

Jen pár týdnů předtím přišel dnes již legendární výrok předsedkyně Sněmovny, že opozice by měla sedět a šoupat nohama.

Předsedkyně Pekarová Adamová své vystoupení začala připomínkou své nedávné cesty na Tchaj-wan.

K námitkám předsedkyně poslanců ANO uvedla: „Jako řídicí schůze okřikuji a vedu ke kázni, k dodržování jednacího řádu a pravidel, opravdu kohokoliv z poslanců, ať už je to z vládní koalice nebo je to z opozice.“

Pak obsáhle hovořila o projednávání novely důchodových valorizací ve stavu legislativní nouze, protože někteří si prý z té dlouhé a složité debaty vybírají jen to, co se jim líbí.

A postěžovala si, že když byl místopředsedou sněmovny Tomio Okamura, nikdy se neřešilo, jaké občerstvení si objednal do letadla na služební cestu.

Zakončila slovy, že se zastává i poslanců opozice, když se na sociálních sítích strhne „nějaká nepřiměřená míra různých body shamingů a dalších věcí“.

Pak si vzala slovo opět opozice. S faktickou poznámkou vystoupila poslankyně ANO Berenika Peštová: „Vy jste si z toho jednacího řádu udělali trhací kalendář, vy si ho ohýbáte tak, jak se vám líbí. A vy nám tady teď krásně monotónním hlasem budete říkat, že vlastně my jsme ti zlobiví, že my vás tady nějakým způsobem peskujeme. My vás nepeskujeme, my chceme, aby prostě se ten zákon, což je jednací řád, dodržoval.“

Exministr Richard Brabec vyjádřil názor, že předsedkyni Sněmovny chybí lidská zralost. Připomněl, že inkriminovanou situaci, kdy koalice omezila opozičním předákům přednostní práva a ti následně obsadili řečniště, byla vyhrocena zcela zbytečně, chybou předsedkyně Sněmovny, a nakonec ji za Pekarovou musel urovnávat premiér Fiala.

Pak se koalice zaměřila na dalšího poslance ANO Milana Brázdila, který za jejího bouchání do lavic řekl na mikrofon, že Markéta Pekarová Adamová je pro něj zlý člověk, který nemá smysl pro humor.

Reagoval na něj Bohuslav Svoboda z ODS: „Vystupuji velmi nerad, ale jsem doyen této Sněmovny, a proto si myslím, že jsou některé věci, které nejsem ochoten poslouchat. Pane kolego Brázdile, jménem pana předsedajícího, jestliže obviníte člena Poslanecké sněmovny z toho, že je zlý člověk, použil jste slova, která jsou ve Sněmovně nepoužitelná.“

Jiní si reakci nechali na sociální sítě. „Přehlídka naprosto nevěcných argumentů a osobních útoků? Dnešní Sněmovna zhruba 19.20 a dál,“ zhodnotila rozpravu Barbora Urbanová, poslankyně STAN. Z kritiky opozice si poznamenala výtky, že Markéta Pekarová Adamová je zlý člověk a že je lidsky nevyspělá. „Chybí už jen hodnocení vzhledu,“ dodala s tím, že je jí za opozici trapně a lidsky smutno.

Přehlídka naprosto nevěcných argumentů a osobních útoků? Dnešní sněmovna zhruba 19.20 a dál.@market_a je podle kolegů zlý člověk, protože se nesmála jejich vtipům.

Dále je lidsky nevyspělá.

Je mi trapně. A lidsky smutno.



Chybí už jen hodnocení vzhledu. Chucpe. — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) April 4, 2023

Se svými twitterovými přáteli pak rozebírali, že zlost předsedkyně Pekarové má vyplývat z toho, že se nezasmála jakémusi vtipu opozičních poslanců. Dorazila i senátorka ODS Miroslava Němcová, která kdysi taky předsedala Sněmovně.

„David Rath kdysi také rád vyprávěl ve Sněmovně ‚vtipy‘. Rozdělili jsme si je do dvou kategorií: 1. ty, kterým se směje pouze p. posl. Richard Dolejš (ČSSD), 2. ty, kterým se nesměje ani p. poslanec R. Dolejš, ANO převzalo štafetu,“ přispěla do debaty vzpomínkou na Richarda Dolejše, věrného druha poslance Ratha.

„Markéta je skvělá, schopná a natolik chytrá, že tohle ji vůbec nemůže nějak zasáhnout. Vždyť se stačí kouknout, co za stvůry proti ní stojí,“ shrnula debatu jedna z diskutujících.

Markéta je skvělá, schopná a natolik chytrá, že tohle ji vůbec nemůže nějak zasáhnout. Vzdyť se stačí kouknout, co za stvůry proti ní stojí. — Katka M (@KatkaM1607) April 4, 2023

Dalším vystupujícím byl předseda SPD Tomio Okamura, který připomněl, že chování předsedkyně Pekarové dělá Parlamentu takovou ostudu, že se tím musel zabývat i šéf BIS Koudelka.

„Výroky paní Pekarové Adamové u předsednického pultu jsou opravdu legendární. Její ideologická zapálenost je srovnatelná snad jen se svazáky z padesátých let. Ale tím zásadním důvodem, který nás vedl ke svolání dnešního bodu na odvolání předsedkyně Sněmovny, je faktické porušování zákona,“ zdůraznil Okamura.

Krátce po něm vystoupil i jeho bratr, lidovecký poslanec Hayato Okamura, který předem uvedl, že není právník, ani znalec jednacího řádu. Přesto však musí předesedkyni Pekarovou podpořit. „Když se podívám na rok a půl jejího účinkování v této nesmírně odpovědné a náročné, musíme říct taky ústavní funkci, tak ji musím přes všechnu lidskou nedokonalost jednoznačně pochválit,“ řekl. Připomněl její úspěšné zahraniční cesty. „Musím vyzdvihnout velikou kultivovanost, rozhled, vzdělanost a taky diplomatický talent paní předsedkyně,“ uzavřel své vystoupení.

Podporu pak završil premiér Petr Fiala. „Všichni, kdo tu jsme a kdo sledujeme toto jednání, víme, že ten útok opozice na předsedkyni Poslanecké sněmovny je útok zástupný. Osm desítek opozičních poslanců se chtělo znovu nějak vymezit proti naší vládě, naší vládní koalici a v rámci toho se rozhodli bez jediného objektivního důvodu zaútočit na předsedkyni Poslanecké sněmovny,“ obvinil opozici.

„Charakteristika jako zlý člověk, mluví monotónním hlasem, chybí osobní zralost, připomíná svazáky padesátých let, prostě osobní útoky, pokusy o psychologické hodnocení, jakési psychologické pseudoanalýzy, něco, co prostě do této Sněmovny nepatří a co v té komunikaci mezi politiky opravdu je porušením, jednoznačným porušením politické kultury,“ varoval.

Pozicí vládní koalice podle něj je, že Markéta Pekarová Adamová svou funkci „zvládá výborně“. „Žádných excesů, kterých jsme tady byli svědky v posledních letech, (které) my, kteří jsme v této Sněmovně byli minulém a předminulém volebním období, máme v živé paměti a které tu dnes nemá ani smysl vyjmenovávat,“ otřásl se vzpomínkou.

Současná předsedkyně řídí podle něj Sněmovnu především důstojně a profesionálně. Navíc striktně trvá na dodržování jednacího řádu, ale i parlamentní kultury. „Upřímně se snaží o hledání shody a vytváření kompromisu mezi poslaneckými kluby a politickými stranami, i když to nebývá snadné a tentokrát to není vůbec snadné,“ vychválil předsedkyni TOP 09.

Následně koaliční poslanci 97 hlasy proti 72 návrh na odvolání předsedkyně Pekarové Adamové odmítli.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob navíc v roli Sibyly v debatě pravil, že předsedkyně Pekarová je současně předsedkyní strany, a proto se musí občas vyjadřovat i stranicky, v čemž ale není v dějinách Sněmovny první. Totéž před ní dělali na přelomu století Miloš Zeman a Václav Klaus a oba se posléze stali prezidenty. „Kdo ví, třeba je to nějaký příslib budoucí kariéry paní předsedkyně a možná se budete v budoucnu hodně divit,“ poznamenal.

