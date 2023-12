„Byli jsme a budem!“ Kardinál Duka poslal vzkaz celému národu

reklama

Letošní svátky však dle něj poznamenávají válečné konflikty, ať už jde o obranu Izraele či o ruskou invazi na Ukrajině. „Vánoce, u kterých víme, co znamená matka, otec, rodina, domov, jsme prožívali v rámci historie v tak neobvyklých situacích… Já to mohu říct, ze své vlastní zkušenosti starého muže. Proto i tyto letošní Vánoce nám mnohým připomínají nejenom začátek studené války, ale i horké války, jako k tomu došlo v Koreji a podobně. Dneska to je Ukrajina, je to Střední východ a Izrael. Je to otázka velice komplikovaná, ale vždycky jsou jasné morální zásady – kdo si začal, a kdo se stal obětí,“ zdůraznil.



„Tyto Vánoce by měly být i pro nás hlubším prohloubením našeho vztahu, vždyť Vánoce vždycky u nás změní atmosféru ve společnosti,“ zmínil také kardinál s tím, že jde o atmosféru, „kdy se dovedeme usmát a i maličkostí udělat radost druhému“ a mělo by to spět k jasnému uvědomění: „Abychom si uvědomili, že člověk člověku má být druhem, přítelem, a ne protivníkem anebo jen kolečkem v té velké mašinérii letošního světa.“

Duka poznačil, že se o letošních Vánocích chystá myslet na Izrael i město Betlém, kde si nemyslí, že by letos konflikt v Izraeli tamní situaci poznamenal natolik, že by se Vánoce zcela neslavily. „V 50. letech jsem prožíval Vánoce bez tatínka. Prožíval jsem Vánoce na lůžku pacienta. Prožíval jsem Vánoce na vojně. Prožíval jsem Vánoce ve věznici na Borech. A vždycky to byly Vánoce,“ poukázal.



Zároveň vyzval, ať jsme „pokorní, ale také velkorysí a pochopme, že život bez smyslu, vesmír, který by neměl smysl, je místem, kde se bojíme“. „A těch apokalyptických strašáků, které nám staví před oči, nedomyšlené projekty, těmi se nemusíme tak docela nechat deptat,“ vzkázal Duka se zvoláním: „Byli jsme a budem!“



Právě to, co nazýváme poznáním a vědou, nás podle něj přivádí k určité pokoře, jelikož ještě není zdaleka prozkoumán vesmír ani lidský mozek a jeho funkce.

