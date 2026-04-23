„Chci platit poplatky.“ Demonstraci za ČT ukončil velký výsměch

23.04.2026 10:36 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Chci platit poplatky! Chci platit poplatky!“ volá na jednom z videí kolujících po sociálních sítích zanícená podporovatelka České televize. Hádky o Českou televizi neutichají. Nadále zůstává na tapetě pořad StarDance. O slovo se přihlásil například Pavel Novotný, bývalý starosta Řeporyjí, který si před časem pobyl pár měsíců ve vězení. Ozval se také exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek. Za koalici promluvil poslanec SPD Jaroslav Foldyna a nabídl odpověď na otázku, za co studenti před ČT demonstrují.

Volička chce platit poplatky České televizi

Kolem České televize to vře. V souvislosti s tím, jak se koalice ANO, SPD a Motoristů chystá zasáhnout do financování ČT, demonstrují studenti a na sociálních sítích se vedou živé diskuse o veřejnoprávních médiích a specificky o pořadu StarDance.

Po sociálních sítích kolují videa i jiná vyjádření podporovatelů i kritiků České televize a Českého rozhlasu.

Ekonom Pavel Šik upozornil ve veřejném prostoru na video, v němž jedna z možných podporovatelek ČT důrazně opakuje „chci platit poplatky, chci platit poplatky“.

„Tento záběr jsem shlédl ve zcela aktuálním, apolitickém a nestranném dokumentu z dnešní demonstrace studentů proti novému zákonu o veřejnoprávních médiích na profilu časopisu Respekt. A opravdu nemilosrdně a nahlas musím říct, že se tenhle stát podobá diktatuře. Jak to, že této 60leté studentce hned ze začátku dokumentu náš stát doposud bránil platit poplatky na veřejnoprávní média? Za co jsme cinkali klíči před desítkami let? Chudák studentka chce už dvě třetiny života platit a nemůže? To se nazýváme demokracií? Kde jsou její práva?“ zeptal se v souvislosti s diskusí o České televizi Pavel Šik.

Sluší se připomenout, že když koalice ANO, SPD a Motoristů představovala na tiskové konferenci, jak se má financování ČT proměnit, zmocněnec pro Green Deal zdůrazňoval, že zákon bude postaven tak, že ten, kdo bude chtít dál platit koncesionářské poplatky, bude mít možnost.

Exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek nabídl ještě trochu jiný pohled. Pohled spojený s pořadem StarDance.

„Sledovat ‚spor‘ premiéra a ministra kultury, zda má nebo nemá ČT vysílat StarDance, je možné jen a jen v zemi Jaroslava Haška a je škoda, že se toho nedožil. Rakousko byla nuda!!!“ poznamenal ke sporům o ČT a StarDance Pavel Blažek, někdejší ministr spravedlnosti za ODS.

Někdejší starosta Řeporyjí za ODS Pavel Novotný, který nějaký čas pobyl ve vězení, neboť porušil podmínku uloženou soudem, v loňském roce členství v ODS přerušil, ale před pár dny se do ODS opět vrátil. A ten má za to, že StarDance musí být zakázána, protože ho ČT nepřizvala jako účastníka. „StarDance musí skončit! Nevzali mě tam,“ napsal Pavel Novotný. A přidal video, ve kterém publiku zatancoval toliko ve slipech.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna dal najevo, že si není úplně jist tím, za co dnes vlastně studenti demonstrují.

Já nevím, za co demonstrují před Českým rozhlasem a Českou televizí studenti. Jestli za demokracii, podívejte se, když Athény zhruba před 2 tisíci lety zaváděly demokracii, tak k tomu taky neměly a nepotřebovaly Českou televizi. Ani po Velké francouzské revoluci, když se zaváděla demokracie, tak k tomu neměli a nepotřebovali Českou televizi. Když USA konstituovaly svoji první demokratickou ústavu, tak k tomu také neměly a nepotřebovaly Českou televizi. Tak za co demonstrují studenti před Českým rozhlasem a Českou televizí? Já nevím,“ zdůraznil Foldyna.

A jedním dechem dodal, že možná demonstrují za to, aby všichni měli povinnost platit za jediný názor a jednu informaci. „Demonstrují za povinnost všech platit jednostranný názor,“ vyložil svůj pohled na akci studentů poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Komunista Jan Klán přidal otázku.

„A jedno zamyšlení pro dnešní bouřlivý den: NOVA i PRIMA provozují dohromady 22 televizních stanic a fungují. Česká televize celkem 5 a bojí se, že zkrachuje. Někde bude asi chyba. Nemyslíte?“

K tématu studentské obrany Českého rozhlasu a České televize přidal i poznámku o výuce k mediálnímu aktivismu.

„Účastníci demonstrace mají dostat omluvenku z výuky. To je pozoruhodný moment. Když student vynechá přednášku kvůli brigádě, má absenci. Když jde demonstrovat za veřejnoprávní média, dostane potvrzení. Znamená to snad, že obrana financování České televize je novou formou praktické výuky? Pokud ano, v jakém předmětu? Mediální aktivismus? Financování veřejných institucí v terénu?“ zeptal se Klán.

Publicista Petr Holec na koalici ANO, SPD a Motoristů v textu uveřejněném na serveru Gazetisto apeloval, aby vytrvala a skutečně veřejnoprávní média změnila, aby neuhnula před veřejným tlakem. „Vláda nesmí s ČT cuknout. Má za sebou většinu lidí,“ zdůraznil hned v nadpisu svého textu. Opíral se přitom o průzkum agentury Kantar a upozorňoval, že podle tohoto průzkumu si zrušení koncesionářských poplatků přeje 60 procent dotázaných. Navrch přidal průzkum STEM starý pár měsíců.

Podle sondy STEM z letošní zimy nedůvěřuje ČT 52 procent Čechů. Řekněme, že si těsně nadpoloviční většina lidí taky stále nenechala vypláchnout mozek!“ napsal Holec.

Jinde na netu:

Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí

